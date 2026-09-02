iPhone 18 Pro : voici (finalement ?) les trois nouvelles couleurs attendues
Par Laurence - Publié le
À quelques jours de leur présentation, les iPhone 18 Pro continuent de dévoiler leurs derniers secrets. Apple miserait cette année sur une palette entièrement renouvelée, avec un inédit Dark Cherry, du bleu ciel et le retour du noir. Plus surprenant, l’historique finition argent pourrait disparaître.
Apple semble bien décidée à renouveler largement les couleurs de ses iPhone 18 Pro. Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, les nouveaux modèles, qui seraient entrés en production de masse, seraient notamment proposés dans une finition Dark Cherry (tirant sur le bordeaux). Celle-ci serait accompagnée d’un Sky Blue et d’un Black.
Car —surprise de dernière minute— il n'y aurait pas de coloris argent (ni de blanc c'est une honte). Sur Weibo, le leaker affirme n’avoir vu aucun élément confirmant son existence dans les chaînes de production chinoises et estime qu’Apple
Les rumeurs ne s'accordent pas : le fameux Dark Cherry. Mark Gurman avait initialement évoqué un rouge profond, tandis que Macworld parlait ensuite d’un Dark Cherry accompagné de Light Blue, Dark Gray et Silver.
Instant Digital donnait de son côté une description un peu plus précise de cette nouvelle teinte, qui mélangerait des nuances de bordeaux, de café et de violet profond (genre fusion...). Le leaker estimait cependant qu’Apple pourrait cette année encore faire l’impasse sur le noir.
Les différentes pièces et maquettes apparues ces dernières semaines ne permettent pas vraiment de trancher. Des maquettes publiées par Sonny Dickson montraient ainsi quatre variantes : Dark Cherry, Light Blue, Black et Silver. Des tiroirs SIM supposés appartenir aux futurs iPhone avaient, eux, laissé entrevoir du Dark Cherry, du Light Blue et du Dark Gray.
La présence d’un iPhone 18 Pro noir serait finalement presque aussi intéressante que celle du Dark Cherry. Apple avait déjà envisagé des finitions noire et gris acier pour l’iPhone 17 Pro, avant de finalement les abandonner.
À ce stade, plusieurs combinaisons restent donc possibles, avec un Dark Cherry qui semble quasiment acquis, accompagné d’un bleu clair ou Sky Blue et d’un noir ou gris foncé. L’argent apparaît désormais comme le coloris le plus incertain.
Le Dark Cherry devrait en tout cas prendre la place du Cosmic Orange comme finition emblématique de la génération Pro. Apple conserverait ainsi sa stratégie consistant à mettre en avant une couleur beaucoup plus identifiable pour distinguer chaque nouvelle gamme.
À seulement quelques jours de la keynote, le Dark Cherry semble être la seule couleur sur laquelle les différentes sources parviennent réellement à s’accorder. Et sur le papier, ce mélange de bordeaux et de violet profond pourrait offrir une finition plus sobre que le Cosmic Orange, tout en restant suffisamment distinctive.
La disparition de l’argent serait en revanche un choix beaucoup plus étonnant pour une gamme Pro. Quant au retour du noir, il ferait probablement quelques heureux après son absence sur la génération précédente. Il faudra désormais attendre la présentation officielle des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendue la semaine prochaine aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple, surnommé pour le moment iPhone Ultra.
DARK CHERRY, LA NOUVELLE COULEUR STAR ?
Apple semble bien décidée à renouveler largement les couleurs de ses iPhone 18 Pro. Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, les nouveaux modèles, qui seraient entrés en production de masse, seraient notamment proposés dans une finition Dark Cherry (tirant sur le bordeaux). Celle-ci serait accompagnée d’un Sky Blue et d’un Black.
Car —surprise de dernière minute— il n'y aurait pas de coloris argent (ni de blanc c'est une honte). Sur Weibo, le leaker affirme n’avoir vu aucun élément confirmant son existence dans les chaînes de production chinoises et estime qu’Apple
ne devrait très probablement pasle commercialiser cette année. Si cette information se confirme, Apple remplacerait donc l’intégralité des trois coloris proposés sur les iPhone 17 Pro.
DES FUITES QUI NE S’ACCORDENT PAS TOUT À FAIT
Les rumeurs ne s'accordent pas : le fameux Dark Cherry. Mark Gurman avait initialement évoqué un rouge profond, tandis que Macworld parlait ensuite d’un Dark Cherry accompagné de Light Blue, Dark Gray et Silver.
Instant Digital donnait de son côté une description un peu plus précise de cette nouvelle teinte, qui mélangerait des nuances de bordeaux, de café et de violet profond (genre fusion...). Le leaker estimait cependant qu’Apple pourrait cette année encore faire l’impasse sur le noir.
Les différentes pièces et maquettes apparues ces dernières semaines ne permettent pas vraiment de trancher. Des maquettes publiées par Sonny Dickson montraient ainsi quatre variantes : Dark Cherry, Light Blue, Black et Silver. Des tiroirs SIM supposés appartenir aux futurs iPhone avaient, eux, laissé entrevoir du Dark Cherry, du Light Blue et du Dark Gray.
UN VRAI COLORIS NOIR
La présence d’un iPhone 18 Pro noir serait finalement presque aussi intéressante que celle du Dark Cherry. Apple avait déjà envisagé des finitions noire et gris acier pour l’iPhone 17 Pro, avant de finalement les abandonner.
À ce stade, plusieurs combinaisons restent donc possibles, avec un Dark Cherry qui semble quasiment acquis, accompagné d’un bleu clair ou Sky Blue et d’un noir ou gris foncé. L’argent apparaît désormais comme le coloris le plus incertain.
Le Dark Cherry devrait en tout cas prendre la place du Cosmic Orange comme finition emblématique de la génération Pro. Apple conserverait ainsi sa stratégie consistant à mettre en avant une couleur beaucoup plus identifiable pour distinguer chaque nouvelle gamme.
QU’EN PENSER ?
À seulement quelques jours de la keynote, le Dark Cherry semble être la seule couleur sur laquelle les différentes sources parviennent réellement à s’accorder. Et sur le papier, ce mélange de bordeaux et de violet profond pourrait offrir une finition plus sobre que le Cosmic Orange, tout en restant suffisamment distinctive.
La disparition de l’argent serait en revanche un choix beaucoup plus étonnant pour une gamme Pro. Quant au retour du noir, il ferait probablement quelques heureux après son absence sur la génération précédente. Il faudra désormais attendre la présentation officielle des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendue la semaine prochaine aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple, surnommé pour le moment iPhone Ultra.