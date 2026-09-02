iPhone 18 Pro : voici (finalement ?) les trois nouvelles couleurs attendues

DARK CHERRY, LA NOUVELLE COULEUR STAR ?

ne devrait très probablement pas

DES FUITES QUI NE S’ACCORDENT PAS TOUT À FAIT

UN VRAI COLORIS NOIR

QU’EN PENSER ?



À seulement quelques jours de la keynote, le Dark Cherry semble être la seule couleur sur laquelle les différentes sources parviennent réellement à s’accorder. Et sur le papier, ce mélange de bordeaux et de violet profond pourrait offrir une finition plus sobre que le Cosmic Orange, tout en restant suffisamment distinctive.



La disparition de l’argent serait en revanche un choix beaucoup plus étonnant pour une gamme Pro. Quant au retour du noir, il ferait probablement quelques heureux après son absence sur la génération précédente. Il faudra désormais attendre la présentation officielle des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendue la semaine prochaine aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple, surnommé pour le moment iPhone Ultra.

Apple semble bien décidée à renouveler largement les couleurs de ses iPhone 18 Pro. Selon le leaker chinois, les nouveaux modèles, qui seraient entrés en production de masse, seraient notamment proposés dans une(tirant sur le bordeaux). Celle-ci serait accompagnée d’unCar —surprise de dernière minute— il n'y aurait pas de coloris argent (ni de blanc c'est une honte). Sur. Si cette information se confirme, Apple remplacerait donc l’intégralité des trois coloris proposés sur les iPhone 17 Pro.Les rumeurs ne s'accordent pas : le fameux Dark Cherry. Mark Gurman avait initialement évoqué un rouge profond, tandis queparlait ensuite d’un Dark Cherry accompagné de Light Blue, Dark Gray et Silver.Instant Digital donnait de son côté une description un peu plus précise de cette nouvelle teinte, qui mélangerait des(genre fusion...). Le leaker estimait cependant qu’Les différentes pièces et maquettes apparues ces dernières semaines ne permettent pas vraiment de trancher.: Dark Cherry, Light Blue, Black et Silver. Des tiroirs SIM supposés appartenir aux futurs iPhone avaient, eux, laissé entrevoir du Dark Cherry, du Light Blue et du Dark Gray.que celle du Dark Cherry. Apple avait déjà envisagé despour l’iPhone 17 Pro, avant de finalement les abandonner.À ce stade, plusieurs combinaisons restent donc possibles, avec un Dark Cherry qui semble quasiment acquis, accompagné d’un bleu clair ou Sky Blue et d’un noir ou gris foncé.comme finition emblématique de la génération Pro. Apple conserverait ainsi sa stratégie consistant à mettre en avant une couleur beaucoup plus identifiable pour distinguer chaque nouvelle gamme.