iPhone 18 Pro : Apple a payé la mémoire 400 % plus cher (et nous ?)
Par Laurence - Publié le
La hausse du prix de la mémoire pourrait bien finir par rattraper l’iPhone. Selon TrendForce, Apple paierait près de quatre fois plus cher la mémoire de l’iPhone 18 Pro 256 Go que celle de son prédécesseur un an plus tôt. Une situation qui devrait entraîner une hausse des prix, même si Apple ne compte visiblement pas répercuter l’intégralité de la facture sur ses clients.
Apple avait déjà augmenté en juin les prix d'une bonne partie de ses Mac et iPad. Le constructeur expliquait alors avoir tenté de repousser ces hausses le plus longtemps possible, avant de devoir finalement céder face à l'augmentation du coût de certains composants. Les iPhone déjà commercialisés avaient été épargnés. Mais à quelques jours de la présentation des iPhone 18 Pro, la situation semble devenir beaucoup plus compliquée.
Selon les estimations de TrendForce, le coût de la mémoire du futur iPhone 18 Pro 256 Go serait près de 400 % supérieur au troisième trimestre 2026 à celui constaté un an auparavant. Apple tenterait de compenser cette flambée en négociant à la baisse le prix d'autres composants. Ces économies ne suffiraient toutefois pas à absorber l'augmentation du coût global de fabrication.
Bonne nouvelle malgré tout : Apple ne devrait pas répercuter directement (
totalement) toute cette hausse sur le prix de ses nouveaux smartphones. Les dernières estimations tablent plutôt sur une augmentation d'environ 100 dollars par rapport à l'iPhone 17 Pro. Une hausse déjà importante, mais évidemment très éloignée des 400 % constatés sur la seule mémoire.
Car Cupertino doit surtout éviter de franchir un seuil psychologique qui pousserait davantage d'utilisateurs à conserver leur iPhone une ou deux années supplémentaires. TrendForce souligne d'ailleurs que le contexte économique reste compliqué et pousse déjà les consommateurs à surveiller davantage leurs dépenses.
Pour préserver ses volumes de ventes sans trop sacrifier ses marges, Apple pourrait donc compter davantage sur ses Services, une activité particulièrement rentable et qui continue de prendre de l'importance dans ses résultats financiers.
La question du prix sera encore plus sensible pour le premier iPhone pliable d'Apple, attendu aux côtés des nouveaux modèles Pro. TrendForce estime que l'iPhone Ultra pourrait démarrer jusqu'à 2 299 dollars. Et ce n'est que le début : avec davantage de stockage, les configurations les plus coûteuses pourraient même dépasser les 3 000 dollars. De quoi faire du premier iPhone pliable, et de très loin, le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple.
Une augmentation de 400 % du prix de la mémoire est spectaculaire, mais il faut évidemment la remettre en perspective : celle-ci ne représente qu'une partie du coût total d'un iPhone. Une hausse d'environ 100 dollars des iPhone 18 Pro semble néanmoins de plus en plus probable. Apple devra surtout trouver le bon équilibre entre ses marges et des prix qui commencent à devenir difficiles à faire accepter. Quant à l'iPhone Ultra à plus de 2 000 dollars, il devrait clairement jouer dans une catégorie à part.
UNE MÉMOIRE QUATRE FOIS PLUS CHÈRE
Apple avait déjà augmenté en juin les prix d'une bonne partie de ses Mac et iPad. Le constructeur expliquait alors avoir tenté de repousser ces hausses le plus longtemps possible, avant de devoir finalement céder face à l'augmentation du coût de certains composants. Les iPhone déjà commercialisés avaient été épargnés. Mais à quelques jours de la présentation des iPhone 18 Pro, la situation semble devenir beaucoup plus compliquée.
Selon les estimations de TrendForce, le coût de la mémoire du futur iPhone 18 Pro 256 Go serait près de 400 % supérieur au troisième trimestre 2026 à celui constaté un an auparavant. Apple tenterait de compenser cette flambée en négociant à la baisse le prix d'autres composants. Ces économies ne suffiraient toutefois pas à absorber l'augmentation du coût global de fabrication.
ENVIRON 100 DOLLARS DE PLUS POUR L’IPHONE 18 PRO ?
Bonne nouvelle malgré tout : Apple ne devrait pas répercuter directement (
Car Cupertino doit surtout éviter de franchir un seuil psychologique qui pousserait davantage d'utilisateurs à conserver leur iPhone une ou deux années supplémentaires. TrendForce souligne d'ailleurs que le contexte économique reste compliqué et pousse déjà les consommateurs à surveiller davantage leurs dépenses.
Pour préserver ses volumes de ventes sans trop sacrifier ses marges, Apple pourrait donc compter davantage sur ses Services, une activité particulièrement rentable et qui continue de prendre de l'importance dans ses résultats financiers.
JUSQU’À 3 000 DOLLARS POUR L’IPHONE ULTRA ?
La question du prix sera encore plus sensible pour le premier iPhone pliable d'Apple, attendu aux côtés des nouveaux modèles Pro. TrendForce estime que l'iPhone Ultra pourrait démarrer jusqu'à 2 299 dollars. Et ce n'est que le début : avec davantage de stockage, les configurations les plus coûteuses pourraient même dépasser les 3 000 dollars. De quoi faire du premier iPhone pliable, et de très loin, le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple.
QU’EN PENSER ?
Une augmentation de 400 % du prix de la mémoire est spectaculaire, mais il faut évidemment la remettre en perspective : celle-ci ne représente qu'une partie du coût total d'un iPhone. Une hausse d'environ 100 dollars des iPhone 18 Pro semble néanmoins de plus en plus probable. Apple devra surtout trouver le bon équilibre entre ses marges et des prix qui commencent à devenir difficiles à faire accepter. Quant à l'iPhone Ultra à plus de 2 000 dollars, il devrait clairement jouer dans une catégorie à part.