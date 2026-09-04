iPhone 18 Pro : Apple a payé la mémoire 400 % plus cher (et nous ?)

UNE MÉMOIRE QUATRE FOIS PLUS CHÈRE

ENVIRON 100 DOLLARS DE PLUS POUR L’IPHONE 18 PRO ?

totalement

JUSQU’À 3 000 DOLLARS POUR L’IPHONE ULTRA ?

QU’EN PENSER ?



Une augmentation de 400 % du prix de la mémoire est spectaculaire, mais il faut évidemment la remettre en perspective : celle-ci ne représente qu'une partie du coût total d'un iPhone. Une hausse d'environ 100 dollars des iPhone 18 Pro semble néanmoins de plus en plus probable. Apple devra surtout trouver le bon équilibre entre ses marges et des prix qui commencent à devenir difficiles à faire accepter. Quant à l'iPhone Ultra à plus de 2 000 dollars, il devrait clairement jouer dans une catégorie à part.

Le constructeur expliquait alors avoir tenté de repousser ces hausses le plus longtemps possible, avant de devoir finalement céder face à l'augmentation du coût de certains composants. Les iPhone déjà commercialisés avaient été épargnés.Selon les estimations de. Apple tenterait de compenser cette flambée en négociant à la baisse le prix d'autres composants. Ces économies ne suffiraient toutefois pas à absorber l'augmentation du coût global de fabrication.Bonne nouvelle malgré tout :. Les dernières estimations tablent plutôt sur une augmentation d'environ 100 dollars par rapport à l'iPhone 17 Pro. Une hausse déjà importante, mais évidemment très éloignée des 400 % constatés sur la seule mémoire.. TrendForce souligne d'ailleurs que le contexte économique reste compliqué et pousse déjà les consommateurs à surveiller davantage leurs dépenses., Apple pourrait donc compter davantage sur ses Services, une activité particulièrement rentable et qui continue de prendre de l'importance dans ses résultats financiers.La question du prix sera encore plus sensible pour le premier iPhone pliable d'Apple, attendu aux côtés des nouveaux modèles Pro.estime que l'iPhone Ultra pourrait démarrer jusqu'à 2 299 dollars.. De quoi faire du premier iPhone pliable, et de très loin, le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple.