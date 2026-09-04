iPhone Ultra : il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde

QUELQUES CENTAINES D’IPHONE ULTRA PAR JOUR

APPLE TRÈS EXIGEANTE SUR L’ÉCRAN ET LA CHARNIÈRE

UNE PRODUCTION RETARDÉE DE PLUSIEURS SEMAINES

QU’EN PENSER ?



Pour son premier iPhone pliable, Apple semble vouloir éviter certains défauts rencontrés par les premières générations de smartphones concurrents. Cette exigence pourrait cependant se payer par un lancement avec des stocks extrêmement limités. Quelques centaines d'appareils produits quotidiennement fin août restent très loin des volumes nécessaires pour un lancement mondial. Tout dépendra donc de la vitesse à laquelle Apple et Foxconn réussiront désormais à augmenter les cadences. Et avec une présentation prévue dans quelques jours, la marge de manœuvre devient particulièrement réduite.

Apple aurait-il du mal à produire suffisamment d'iPhone Ultra pour son lancement ? Selon plusieurs sources de la chaîne d'approvisionnement citées par, la montée en cadence serait particulièrement lente.À la fin du mois d'août, la production n'aurait atteint que. Un volume évidemment très faible pour un nouvel iPhone, même si les fournisseurs travaillent désormais à augmenter rapidement les cadences.Cette situation pourrait surtout compliquer la disponibilité du smartphone lors de son lancement, alors qu'Apple aurait relevé ses ambitions à environ, contre 7 à 8 millions précédemment.Dans le cas de l'iPhone Ultra, la charnière et la résistance de l'écran auraient longtemps constitué les deux principaux points de blocage.. Mais Apple aurait décidé de procéder à une nouvelle phase de vérification en août afin de s'assurer que l'iPhone Ultra puisse être fabriqué en grande série tout en respectant ses exigences.Le constructeur demanderait notamment de meilleurs rendements concernant. Des détails particulièrement importants pour Apple, qui chercherait notamment à proposer un écran pliable aussi discret que possible une fois déployé.Apple et ses fournisseurs travailleraient désormais contre la montre pour accélérer les cadences et éviter des stocks trop faibles dans les centres de distribution.Le calendrier devient donc particulièrement serré. De précédentes informations évoquaient déjà la possibilité d'unavec uneCes difficultés ne devraient toutefois pas modifier le calendrier de présentation. Apple devrait toujours dévoiler son premier smartphone pliable le, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.