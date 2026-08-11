Faut-il s'attendre à une pénurie d'iPhone 18 Pro et iPhone Ultra, faute de RAM ?

Qu’en penser ?



Les précisions de Ming-Chi Kuo corrigent surtout l’image d’une chaîne de production Apple totalement bloquée avec un milliard de dollars de processeurs inutilisables. Apple aurait plutôt choisi d’adapter ses volumes en amont à une pénurie qu’elle sait désormais durable.



Le résultat pour les utilisateurs pourrait néanmoins être assez similaire : moins d’iPhone disponibles et des prix probablement plus élevés. Pour les iPhone 18 Pro et surtout le très attendu iPhone Ultra, les premières semaines de commercialisation pourraient donc être particulièrement tendues.