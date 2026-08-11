Faut-il s'attendre à une pénurie d'iPhone 18 Pro et iPhone Ultra, faute de RAM ?
Par Laurence - Publié le
La pénurie de mémoire commence à peser sérieusement sur les plans d’Apple. Selon Ming-Chi Kuo, la firme aurait décidé de réduire les volumes prévus pour plusieurs de ses produits en 2026 afin de tenir compte des quantités de DRAM réellement disponibles. Une situation qui devrait également toucher les futurs iPhone 18 Pro et le premier iPhone pliable, avec des stocks potentiellement très limités au lancement.
La pénurie de DRAM ne serait donc plus seulement une question de prix. Selon Ming-Chi Kuo, Apple ajuste désormais directement ses prévisions de livraisons en fonction des volumes de mémoire qu’elle pense pouvoir obtenir.
L’analyste tient à nuancer certaines rumeurs selon lesquelles TSMC disposerait actuellement d’environ un milliard de dollars de puces Apple en attente, faute de mémoire disponible pour terminer leur packaging. L'analyste ne croit pas à ce scénario. Selon ses informations, Apple planifie la production de ses processeurs au moins trois mois à l’avance, en tenant justement compte des quantités de mémoire qui seront disponibles. Aussi, il lui parait improbable que TSMC fabrique des volumes considérables sans savoir si les autres composants nécessaires pourront suivre.
Mais la pénurie est bien réelle, et les deux entreprises coordonneraient suffisamment étroitement leurs chaînes d’approvisionnement pour éviter l’accumulation spectaculaire de processeurs évoquée précédemment.
Dans cette situation, le problème de fond ne change pas : il n’y a actuellement pas suffisamment de mémoire pour répondre à toute la demande. Les fabricants privilégient notamment les composants destinés aux centres de données et aux infrastructures d’intelligence artificielle. Ces contrats sont plus rentables et mobilisent une part croissante des capacités de production, au détriment des puces destinées aux appareils grand public.
Apple en subit déjà les conséquences depuis plusieurs mois. Les tensions sur l’approvisionnement ont notamment affecté le Mac Studio, le Mac mini et le MacBook Air, avec des délais qui se sont allongés sur certaines configurations. La hausse spectaculaire du prix de la mémoire a également participé aux augmentations appliquées en juin sur les Mac et les iPad.
L’iPhone avait jusqu’à présent été relativement épargné, mais la situation devrait changer avec la prochaine génération. Apple devrait présenter en septembre les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et son premier iPhone pliable, souvent désigné comme iPhone Ultra. Ces trois modèles pourraient être disponibles dans des quantités plus faibles que prévu en raison des contraintes sur la mémoire.
Les premiers stocks risquent donc de disparaître rapidement pendant les précommandes, avec des délais de livraison susceptibles de s’allonger dès les premiers jours. Cette pénurie intervient alors que le coût de fabrication des nouveaux iPhone devrait déjà fortement progresser. Les dernières estimations de TrendForce évoquent notamment une hausse d’environ 38 % du coût des composants de l’iPhone 18 Pro 256 Go, largement provoquée par la mémoire.
Les précisions de Ming-Chi Kuo corrigent surtout l’image d’une chaîne de production Apple totalement bloquée avec un milliard de dollars de processeurs inutilisables. Apple aurait plutôt choisi d’adapter ses volumes en amont à une pénurie qu’elle sait désormais durable.
Le résultat pour les utilisateurs pourrait néanmoins être assez similaire : moins d’iPhone disponibles et des prix probablement plus élevés. Pour les iPhone 18 Pro et surtout le très attendu iPhone Ultra, les premières semaines de commercialisation pourraient donc être particulièrement tendues.
APPLE ADAPTE SA PRODUCTION À LA MÉMOIRE DISPONIBLE
La pénurie de DRAM ne serait donc plus seulement une question de prix. Selon Ming-Chi Kuo, Apple ajuste désormais directement ses prévisions de livraisons en fonction des volumes de mémoire qu’elle pense pouvoir obtenir.
L’analyste tient à nuancer certaines rumeurs selon lesquelles TSMC disposerait actuellement d’environ un milliard de dollars de puces Apple en attente, faute de mémoire disponible pour terminer leur packaging. L'analyste ne croit pas à ce scénario. Selon ses informations, Apple planifie la production de ses processeurs au moins trois mois à l’avance, en tenant justement compte des quantités de mémoire qui seront disponibles. Aussi, il lui parait improbable que TSMC fabrique des volumes considérables sans savoir si les autres composants nécessaires pourront suivre.
Mais la pénurie est bien réelle, et les deux entreprises coordonneraient suffisamment étroitement leurs chaînes d’approvisionnement pour éviter l’accumulation spectaculaire de processeurs évoquée précédemment.
LES CENTRES DE DONNÉES IA PASSENT EN PRIORITÉ
Dans cette situation, le problème de fond ne change pas : il n’y a actuellement pas suffisamment de mémoire pour répondre à toute la demande. Les fabricants privilégient notamment les composants destinés aux centres de données et aux infrastructures d’intelligence artificielle. Ces contrats sont plus rentables et mobilisent une part croissante des capacités de production, au détriment des puces destinées aux appareils grand public.
Apple en subit déjà les conséquences depuis plusieurs mois. Les tensions sur l’approvisionnement ont notamment affecté le Mac Studio, le Mac mini et le MacBook Air, avec des délais qui se sont allongés sur certaines configurations. La hausse spectaculaire du prix de la mémoire a également participé aux augmentations appliquées en juin sur les Mac et les iPad.
LES IPHONE 18 PRO POURRAIENT RAPIDEMENT ÊTRE EN RUPTURE
L’iPhone avait jusqu’à présent été relativement épargné, mais la situation devrait changer avec la prochaine génération. Apple devrait présenter en septembre les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et son premier iPhone pliable, souvent désigné comme iPhone Ultra. Ces trois modèles pourraient être disponibles dans des quantités plus faibles que prévu en raison des contraintes sur la mémoire.
Les premiers stocks risquent donc de disparaître rapidement pendant les précommandes, avec des délais de livraison susceptibles de s’allonger dès les premiers jours. Cette pénurie intervient alors que le coût de fabrication des nouveaux iPhone devrait déjà fortement progresser. Les dernières estimations de TrendForce évoquent notamment une hausse d’environ 38 % du coût des composants de l’iPhone 18 Pro 256 Go, largement provoquée par la mémoire.
Qu’en penser ?
Les précisions de Ming-Chi Kuo corrigent surtout l’image d’une chaîne de production Apple totalement bloquée avec un milliard de dollars de processeurs inutilisables. Apple aurait plutôt choisi d’adapter ses volumes en amont à une pénurie qu’elle sait désormais durable.
Le résultat pour les utilisateurs pourrait néanmoins être assez similaire : moins d’iPhone disponibles et des prix probablement plus élevés. Pour les iPhone 18 Pro et surtout le très attendu iPhone Ultra, les premières semaines de commercialisation pourraient donc être particulièrement tendues.