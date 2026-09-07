L'étiquette européenne de réparabilité des smartphones renvoie dans le vide une fois sur deux
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis juin 2025, presque tous les smartphones neufs vendus en Europe portent une étiquette dont le QR code doit mener au prix des pièces détachées et aux instructions de réparation. Right to Repair a passé 2 000 fiches au crible, et le résultat est assez gênant : la moitié ne contient aucun lien, et à peine 18 % font correctement le travail.
Le règlement européen applicable depuis le 20 juin 2025 a accroché une étiquette énergie aux téléphones et tablettes neufs, en rayon comme sur la boîte, la même que sur les frigos, avec en bas une note de réparabilité de A à E. Le QR code imprimé dessus ouvre une fiche hébergée par l'Union européenne, et cette fiche doit en théorie contenir deux liens, le premier vers une page qui donne le prix indicatif des pièces, le second vers les instructions de réparation.
Sur ces 2 000 fiches, une sur deux ne renvoie tout simplement vers rien. Le reste n'est guère plus brillant, puisque seules 18 % des fiches mènent à une information claire et directe. Dans les autres cas, le prix de la pièce est introuvable, ou caché derrière un nombre de clics qui décourage n'importe qui, ou tellement vague qu'il ne sert à rien. Un fabricant annonce par exemple une batterie entre 14 et 128 euros, ce qui revient à ne rien dire du tout. L'auteur du rapport, Thomas Opsomer, en tire un constat assez brutal : personne n'est aujourd'hui capable de comparer le coût des pièces d'un téléphone à l'autre.
Sauf que voilà, ce prix était justement l'argument de Bruxelles. La France avait intégré le coût des pièces dans son indice de réparabilité, et le régulateur européen a préféré l'écarter du calcul en jugeant qu'il suffisait de l'afficher pour que vous puissiez choisir un appareil moins cher à réparer. L'indice français des smartphones a été enterré en juin 2025 au profit de la note européenne, et cette note, ce sont les constructeurs qui la calculent eux-mêmes. Ils sont censés perdre quelques points quand ils oublient de publier ces informations. Certains d'entre eux affichent pourtant un score parfait alors même qu'ils ne publient pas ces informations. Right to Repair réclame du coup des contrôles bien plus sérieux de la part des autorités de surveillance du marché.
Une étiquette dont les liens mènent dans le vide dans la moitié des cas, c'est quand même un drôle de résultat quinze mois après l'arrivée du texte. L'idée de départ était bonne, mais laisser chaque marque se noter seule sans que personne ne vérifie, ça donne exactement ce qu'on pouvait craindre, des A partout et des batteries dont on ne connaît pas le prix. Tant que les contrôles ne suivront pas, le QR code sera surtout un décor sur la boîte.
Ce que l'étiquette est censée dire
Le règlement européen applicable depuis le 20 juin 2025 a accroché une étiquette énergie aux téléphones et tablettes neufs, en rayon comme sur la boîte, la même que sur les frigos, avec en bas une note de réparabilité de A à E. Le QR code imprimé dessus ouvre une fiche hébergée par l'Union européenne, et cette fiche doit en théorie contenir deux liens, le premier vers une page qui donne le prix indicatif des pièces, le second vers les instructions de réparation.
La moitié des fiches sans aucun lien
Sur ces 2 000 fiches, une sur deux ne renvoie tout simplement vers rien. Le reste n'est guère plus brillant, puisque seules 18 % des fiches mènent à une information claire et directe. Dans les autres cas, le prix de la pièce est introuvable, ou caché derrière un nombre de clics qui décourage n'importe qui, ou tellement vague qu'il ne sert à rien. Un fabricant annonce par exemple une batterie entre 14 et 128 euros, ce qui revient à ne rien dire du tout. L'auteur du rapport, Thomas Opsomer, en tire un constat assez brutal : personne n'est aujourd'hui capable de comparer le coût des pièces d'un téléphone à l'autre.
Des notes que les fabricants se donnent eux-mêmes
Sauf que voilà, ce prix était justement l'argument de Bruxelles. La France avait intégré le coût des pièces dans son indice de réparabilité, et le régulateur européen a préféré l'écarter du calcul en jugeant qu'il suffisait de l'afficher pour que vous puissiez choisir un appareil moins cher à réparer. L'indice français des smartphones a été enterré en juin 2025 au profit de la note européenne, et cette note, ce sont les constructeurs qui la calculent eux-mêmes. Ils sont censés perdre quelques points quand ils oublient de publier ces informations. Certains d'entre eux affichent pourtant un score parfait alors même qu'ils ne publient pas ces informations. Right to Repair réclame du coup des contrôles bien plus sérieux de la part des autorités de surveillance du marché.
On en dit quoi ?
Une étiquette dont les liens mènent dans le vide dans la moitié des cas, c'est quand même un drôle de résultat quinze mois après l'arrivée du texte. L'idée de départ était bonne, mais laisser chaque marque se noter seule sans que personne ne vérifie, ça donne exactement ce qu'on pouvait craindre, des A partout et des batteries dont on ne connaît pas le prix. Tant que les contrôles ne suivront pas, le QR code sera surtout un décor sur la boîte.