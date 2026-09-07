L'étiquette européenne de réparabilité des smartphones renvoie dans le vide une fois sur deux

On en dit quoi ?



Une étiquette dont les liens mènent dans le vide dans la moitié des cas, c'est quand même un drôle de résultat quinze mois après l'arrivée du texte. L'idée de départ était bonne, mais laisser chaque marque se noter seule sans que personne ne vérifie, ça donne exactement ce qu'on pouvait craindre, des A partout et des batteries dont on ne connaît pas le prix. Tant que les contrôles ne suivront pas, le QR code sera surtout un décor sur la boîte.