Baseus montre sa nouvelle gamme d'accessoires, et l'iPhone 18 Pro Max deux jours avant Apple

On en dit quoi ?



On a beau savoir que les accessoiristes travaillent sur les fuites depuis des années, voir un iPhone 18 Pro Max en vidéo dans une pub de chargeur avant même que John Ternus ne l'aient montré reste assez rigolo, et ça dit surtout à quel point les fuites de cette année sont fiables. La collection elle-même est plutôt réussie, le chargeur à écran est franchement mignon pour un bloc de 100 W, et les prix en euros sont raisonnables pour ce niveau de finition. Rendez-vous mercredi soir pour savoir si le rouge de Baseus est bien celui d'Apple, et si ce n'est pas le cas, la marque aura au moins vendu quelques chargeurs bordeaux à des gens qui les trouvaient jolis.