Baseus montre sa nouvelle gamme d'accessoires, et l'iPhone 18 Pro Max deux jours avant Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple présente ses iPhone 18 Pro mercredi, mais Baseus n'a pas attendu : l'accessoiriste chinois a dévoilé à l'IFA une collection complète en « Dark Cherry », le rouge sombre que toutes les rumeurs annoncent comme la couleur phare de l'année. Le tout est déjà en vente, et la vidéo de présentation va jusqu'à montrer un iPhone 18 Pro Max qui n'existe pas encore.
C'est le genre de détail qui fait glousser à deux jours d'une keynote. Dans le film de présentation de sa collection, Baseus pose ses accessoires à côté d'un iPhone 18 Pro Max dans la même teinte, alors qu'Apple n'a jamais prononcé le nom de l'appareil ni confirmé la moindre couleur. La page officielle de la marque se contente de parler d'« iPhone 18 Series », mais l'image, elle, ne laisse aucun doute sur ce que Baseus attend de mercredi. Les fuites vont toutes dans ce sens depuis des semaines, avec un Dark Cherry proche du bordeaux pour remplacer l'orange cosmique de l'iPhone 17 Pro, un bleu ciel et un gris.
La plus grosse nouveauté montrée par Baseus s'appelle PicoGo Pro AH22, un bloc secteur de 100 W avec trois ports USB-C et une prise rabattable qui tient dans 54 x 52 x 32 mm, avec en façade un petit écran carré de 23 mm qui affiche la puissance délivrée sur chaque port, le total et quelques animations.
Trois modes se choisissent dessus : Smart, par défaut, répartit la puissance entre les appareils et coupe en douceur quand la batterie approche des 100 %, Gentle réduit volontairement la puissance pour chauffer moins, et Turbo envoie le maximum sur le premier port. Un port seul monte à 100 W, le port principal accompagné d'un second aussi, les deux ports secondaires ensemble se limitent à 15 W, et les trois occupés plafonnent à 95 W, de quoi alimenter un MacBook Pro, un iPhone et une Apple Watch en même temps. Le chargeur est vendu 59,99 euros sur la boutique européenne de la marque, qui livre en France avec le port offert à partir de 60 euros d'achat, soit à peu près le tarif américain hors promotion de lancement.
La batterie PicoGo AM52 embarque 10 000 mAh, une recharge magnétique Qi2.2 certifiée à 25 W, le maximum permis sur un iPhone récent, et un câble USB-C intégré de 45 W qui sert aussi de dragonne, pour 79,99 euros. La PicoGo Air AM71 descend à 5 000 mAh mais ne fait que 5 mm d'épaisseur, se colle au dos du téléphone et recharge en filaire à 22,5 W, pour 69,99 euros. Le câble FrostCore de 100 W complète le tout à 15,99 euros, et les écouteurs ouverts Inspire XC1, accordés avec Bose, avec leur double transducteur, quatre micros et une étanchéité IP66, passent au Dark Cherry à 149,99 euros. Baseus a aussi profité de Berlin pour présenter les MC2 NC, des écouteurs à clip qui restent en dehors du conduit auditif mais ajoutent une réduction de bruit active, avec des transducteurs de 12 mm en fibre de carbone, le codec LDAC et 60 heures d'autonomie avec le boîtier, annoncés à 130 dollars d'ici octobre sans prix européen pour l'instant.
On a beau savoir que les accessoiristes travaillent sur les fuites depuis des années, voir un iPhone 18 Pro Max en vidéo dans une pub de chargeur avant même que John Ternus ne l'aient montré reste assez rigolo, et ça dit surtout à quel point les fuites de cette année sont fiables. La collection elle-même est plutôt réussie, le chargeur à écran est franchement mignon pour un bloc de 100 W, et les prix en euros sont raisonnables pour ce niveau de finition. Rendez-vous mercredi soir pour savoir si le rouge de Baseus est bien celui d'Apple, et si ce n'est pas le cas, la marque aura au moins vendu quelques chargeurs bordeaux à des gens qui les trouvaient jolis.
Un téléphone qui n'existe pas encore
C'est le genre de détail qui fait glousser à deux jours d'une keynote. Dans le film de présentation de sa collection, Baseus pose ses accessoires à côté d'un iPhone 18 Pro Max dans la même teinte, alors qu'Apple n'a jamais prononcé le nom de l'appareil ni confirmé la moindre couleur. La page officielle de la marque se contente de parler d'« iPhone 18 Series », mais l'image, elle, ne laisse aucun doute sur ce que Baseus attend de mercredi. Les fuites vont toutes dans ce sens depuis des semaines, avec un Dark Cherry proche du bordeaux pour remplacer l'orange cosmique de l'iPhone 17 Pro, un bleu ciel et un gris.
Le chargeur à écran qui fait 100 W
La plus grosse nouveauté montrée par Baseus s'appelle PicoGo Pro AH22, un bloc secteur de 100 W avec trois ports USB-C et une prise rabattable qui tient dans 54 x 52 x 32 mm, avec en façade un petit écran carré de 23 mm qui affiche la puissance délivrée sur chaque port, le total et quelques animations.
Trois modes se choisissent dessus : Smart, par défaut, répartit la puissance entre les appareils et coupe en douceur quand la batterie approche des 100 %, Gentle réduit volontairement la puissance pour chauffer moins, et Turbo envoie le maximum sur le premier port. Un port seul monte à 100 W, le port principal accompagné d'un second aussi, les deux ports secondaires ensemble se limitent à 15 W, et les trois occupés plafonnent à 95 W, de quoi alimenter un MacBook Pro, un iPhone et une Apple Watch en même temps. Le chargeur est vendu 59,99 euros sur la boutique européenne de la marque, qui livre en France avec le port offert à partir de 60 euros d'achat, soit à peu près le tarif américain hors promotion de lancement.
Batteries, câble et écouteurs dans le même rouge
La batterie PicoGo AM52 embarque 10 000 mAh, une recharge magnétique Qi2.2 certifiée à 25 W, le maximum permis sur un iPhone récent, et un câble USB-C intégré de 45 W qui sert aussi de dragonne, pour 79,99 euros. La PicoGo Air AM71 descend à 5 000 mAh mais ne fait que 5 mm d'épaisseur, se colle au dos du téléphone et recharge en filaire à 22,5 W, pour 69,99 euros. Le câble FrostCore de 100 W complète le tout à 15,99 euros, et les écouteurs ouverts Inspire XC1, accordés avec Bose, avec leur double transducteur, quatre micros et une étanchéité IP66, passent au Dark Cherry à 149,99 euros. Baseus a aussi profité de Berlin pour présenter les MC2 NC, des écouteurs à clip qui restent en dehors du conduit auditif mais ajoutent une réduction de bruit active, avec des transducteurs de 12 mm en fibre de carbone, le codec LDAC et 60 heures d'autonomie avec le boîtier, annoncés à 130 dollars d'ici octobre sans prix européen pour l'instant.
On en dit quoi ?
On a beau savoir que les accessoiristes travaillent sur les fuites depuis des années, voir un iPhone 18 Pro Max en vidéo dans une pub de chargeur avant même que John Ternus ne l'aient montré reste assez rigolo, et ça dit surtout à quel point les fuites de cette année sont fiables. La collection elle-même est plutôt réussie, le chargeur à écran est franchement mignon pour un bloc de 100 W, et les prix en euros sont raisonnables pour ce niveau de finition. Rendez-vous mercredi soir pour savoir si le rouge de Baseus est bien celui d'Apple, et si ce n'est pas le cas, la marque aura au moins vendu quelques chargeurs bordeaux à des gens qui les trouvaient jolis.