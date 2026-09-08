Comment l’iPhone 18 Pro risque de faire plonger l'action Apple

JUSQU’À 200 DOLLARS DE PLUS ?

MOINS D’IPHONE PRODUITS CETTE ANNÉE

La KEYNOTE, MAUVAISE POUR L’ACTION APPLE ?

Underweight

QU’EN PENSER ?



Cette année, la traditionnelle question faut-il changer d’iPhone ? pourrait rapidement être remplacée par une autre : combien faudra-t-il payer ? ... Une hausse de 150 à 200 dollars sur les modèles Pro serait loin d’être anodine, surtout après plusieurs années de prix déjà élevés. Apple devra donc convaincre que les nouveautés justifient cette augmentation, tout en préservant ses marges face à l’explosion de certains coûts de production. La réponse mercredi 9 septembre à 19 heures en France.

Le problème est désormais bien connu : les coûts de production des appareils électroniques ont fortement augmenté, notamment sous l’effet de la hausse du prix de la mémoire.Et selon les estimations de, la firme aurait choisi la seconde solution. L’iPhone 18 Pro pourrait débuter à, soit une augmentation de 150 dollars, tandis que l’iPhone 18 Pro Max passerait à, soit 200 dollars supplémentaires. L'iPhone pliable évoluerait encore dans une autre catégorie avec un tarif de départ estimé àKeyBanc estime toutefois qu’Apple pourrait choisir. Cette stratégie permettrait de protéger une partie de ses marges sans provoquer un trop importantau moment de découvrir les nouveaux tarifs.Le cabinet prévoit environ, contre environ 91 millions sur la même période un an auparavant.Cette baisse ne traduirait cependant pas uniquement une anticipation d’une demande plus faible.: l’iPhone 18 standard ne serait pas lancé en septembre, mais plus tard dans le cycle.Apple miserait donc sur un, avec les iPhone 18 Pro, Pro Max et le nouvel iPhone Ultra. Les prix plus élevés pourraient ainsi compenser en partie la baisse du nombre d’appareils vendus.KeyBanc estime que la keynote pourrait également devenir un catalyseur négatif pour l’action Apple, les investisseurs risquant de se concentrer davantage sur les prix, les marges et leurs conséquences sur la demande que sur les nouveautés elles-mêmes.Le cabinet maintient ainsi une recommandationsur Apple avec un objectif de cours de 250 dollars, alors que l’action évoluait autour de 325 dollars lors de la publication de son analyse.L’histoire montre d’ailleurs que les keynotes iPhone ne font pas nécessairement grimper le titre. Sur les cinq dernières années, KeyBanc calcule une baisse moyenne de 0,72 % le jour de l’annonce, puis de 1,22 % cinq séances plus tard.