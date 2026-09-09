Tim Cook aurait personnellement poussé Apple à développer un iPhone pliable

TIM COOK CONVAINCU PAR LES PLIABLES DÈS 2020

LA PLIURE ET LA CHARNIÈRE AU CŒUR DU PROJET

JUSQU’À 3 000 DOLLARS ?

QU’EN PENSER ?



Cet iPhone pliable pourrait finalement symboliser assez bien la transition entre Tim Cook et John Ternus. Cook aurait donné l’impulsion au projet, tandis que Ternus, alors responsable de l’ingénierie matérielle, aurait largement contribué à le mener jusqu’à sa commercialisation.



Le résultat ne serait pourtant pas sans compromis : moins résistant qu’un iPhone classique, avec une autonomie plus faible et un système photo moins ambitieux. À plus de 2 000 dollars, Apple devra donc vendre autre chose qu’une simple fiche technique. Mais en interne, la confiance serait élevée : les équipes estimeraient qu’Apple pourra vendre tous les exemplaires qu’elle sera capable de produire. Réponse ce soir.

Apple travaillait déjà sur les écrans et les appareils pliables avant même l’arrivée du premier Galaxy Fold en 2019. Mais le projet aurait longtempssur la direction à prendre. Parmi les concepts étudiés figurait notamment une sorte d’iPad mini capable de se déplier pour devenir une tablette plus grande.Selon Mark Gurman,. Il aurait notamment constaté leur adoption croissante chez Samsung et Huawei et estimé qu’Apple devait disposer de sa propre réponse.Le patron d'Apple aurait alors poussé les équipes à accélérer le projet et surtout à. Une implication directe assez inhabituelle pour Tim Cook sur le développement d’un produit.: rendre lade l’écran la moins visible possible, fiabiliser la, développer unpour protéger l’écran intérieur et intégrer uneApple aurait finalement retenu une charnière utilisant du titane et de l’aluminium, associée à un verre spécifique développé avec Corning.L’iPhone Ultra disposerait d’un écran extérieur de 5,5 pouces et d’une dalle intérieure de 7,8 pouces, avec des proportions relativement larges. En interne,et, une fois déplié, à un Magic Trackpad. Ce choix permettrait surtout de différencier immédiatement le modèle des nombreux smartphones pliables Android déjà disponibles.Le prix pourrait en revanche faire grincer quelques dents., avec un tarif envisagé de 1 999 dollars. Une stratégie rappelant l’iPhone X de 2017, lancé juste sous celle des 1 000 dollars.Mais la hausse du coût de la mémoire aurait changé la donne. Apple aurait récemment envisagé un prix de départ de, tandis que les versions disposant de davantage de stockage pourraient approcher lesLa firme s’attendrait évidemment à un certain choc tarifaire, mais aurait constaté que certains clients dépensent déjà autour de 2 000 dollars pour des iPhone équipés d’une importante capacité de stockage.