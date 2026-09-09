Tim Cook aurait personnellement poussé Apple à développer un iPhone pliable
Par Laurence - Publié le
Le vrai papa de l'iPhone pliable, c'est lui ? ! À quelques heures de la keynote, quelques détails permettent de mieux comprendre la genèse du premier iPhone pliable. Tim Cook aurait joué un rôle inhabituellement important dans le projet, convaincu dès 2020 qu’Apple devait répondre à Samsung et Huawei. Un appareil qui pourrait désormais dépasser les 2 000 dollars, et même approcher les 3 000 dollars avec davantage de stockage.
Apple travaillait déjà sur les écrans et les appareils pliables avant même l’arrivée du premier Galaxy Fold en 2019. Mais le projet aurait longtemps hésité sur la direction à prendre. Parmi les concepts étudiés figurait notamment une sorte d’iPad mini capable de se déplier pour devenir une tablette plus grande.
La situation aurait changé vers 2020. Selon Mark Gurman, Tim Cook serait revenu d’un déplacement en Asie particulièrement convaincu par les smartphones pliables. Il aurait notamment constaté leur adoption croissante chez Samsung et Huawei et estimé qu’Apple devait disposer de sa propre réponse.
Le patron d'Apple aurait alors poussé les équipes à accélérer le projet et surtout à privilégier un iPhone pliable relativement grand public plutôt qu’une tablette expérimentale. Une implication directe assez inhabituelle pour Tim Cook sur le développement d’un produit.
Les ingénieurs se seraient principalement concentrés sur quatre problèmes : rendre la pliure de l’écran la moins visible possible, fiabiliser la charnière, développer un verre suffisamment flexible pour protéger l’écran intérieur et intégrer une caméra sous la dalle. Apple aurait finalement retenu une charnière utilisant du titane et de l’aluminium, associée à un verre spécifique développé avec Corning.
Le format serait lui aussi assez différent des modèles concurrents. L’iPhone Ultra disposerait d’un écran extérieur de 5,5 pouces et d’une dalle intérieure de 7,8 pouces, avec des proportions relativement larges. En interne, Apple aurait comparé l’appareil fermé à un passeport et, une fois déplié, à un Magic Trackpad. Ce choix permettrait surtout de différencier immédiatement le modèle des nombreux smartphones pliables Android déjà disponibles.
Le prix pourrait en revanche faire grincer quelques dents. Apple aurait initialement cherché à rester sous la barre symbolique des 2 000 dollars, avec un tarif envisagé de 1 999 dollars. Une stratégie rappelant l’iPhone X de 2017, lancé juste sous celle des 1 000 dollars.
Mais la hausse du coût de la mémoire aurait changé la donne. Apple aurait récemment envisagé un prix de départ de 2 199 dollars, tandis que les versions disposant de davantage de stockage pourraient approcher les 3 000 dollars. La firme s’attendrait évidemment à un certain choc tarifaire, mais aurait constaté que certains clients dépensent déjà autour de 2 000 dollars pour des iPhone équipés d’une importante capacité de stockage.
Cet iPhone pliable pourrait finalement symboliser assez bien la transition entre Tim Cook et John Ternus. Cook aurait donné l’impulsion au projet, tandis que Ternus, alors responsable de l’ingénierie matérielle, aurait largement contribué à le mener jusqu’à sa commercialisation.
Le résultat ne serait pourtant pas sans compromis : moins résistant qu’un iPhone classique, avec une autonomie plus faible et un système photo moins ambitieux. À plus de 2 000 dollars, Apple devra donc vendre autre chose qu’une simple fiche technique. Mais en interne, la confiance serait élevée : les équipes estimeraient qu’Apple pourra vendre tous les exemplaires qu’elle sera capable de produire. Réponse ce soir.
TIM COOK CONVAINCU PAR LES PLIABLES DÈS 2020
Apple travaillait déjà sur les écrans et les appareils pliables avant même l’arrivée du premier Galaxy Fold en 2019. Mais le projet aurait longtemps hésité sur la direction à prendre. Parmi les concepts étudiés figurait notamment une sorte d’iPad mini capable de se déplier pour devenir une tablette plus grande.
La situation aurait changé vers 2020. Selon Mark Gurman, Tim Cook serait revenu d’un déplacement en Asie particulièrement convaincu par les smartphones pliables. Il aurait notamment constaté leur adoption croissante chez Samsung et Huawei et estimé qu’Apple devait disposer de sa propre réponse.
Le patron d'Apple aurait alors poussé les équipes à accélérer le projet et surtout à privilégier un iPhone pliable relativement grand public plutôt qu’une tablette expérimentale. Une implication directe assez inhabituelle pour Tim Cook sur le développement d’un produit.
LA PLIURE ET LA CHARNIÈRE AU CŒUR DU PROJET
Les ingénieurs se seraient principalement concentrés sur quatre problèmes : rendre la pliure de l’écran la moins visible possible, fiabiliser la charnière, développer un verre suffisamment flexible pour protéger l’écran intérieur et intégrer une caméra sous la dalle. Apple aurait finalement retenu une charnière utilisant du titane et de l’aluminium, associée à un verre spécifique développé avec Corning.
Le format serait lui aussi assez différent des modèles concurrents. L’iPhone Ultra disposerait d’un écran extérieur de 5,5 pouces et d’une dalle intérieure de 7,8 pouces, avec des proportions relativement larges. En interne, Apple aurait comparé l’appareil fermé à un passeport et, une fois déplié, à un Magic Trackpad. Ce choix permettrait surtout de différencier immédiatement le modèle des nombreux smartphones pliables Android déjà disponibles.
JUSQU’À 3 000 DOLLARS ?
Le prix pourrait en revanche faire grincer quelques dents. Apple aurait initialement cherché à rester sous la barre symbolique des 2 000 dollars, avec un tarif envisagé de 1 999 dollars. Une stratégie rappelant l’iPhone X de 2017, lancé juste sous celle des 1 000 dollars.
Mais la hausse du coût de la mémoire aurait changé la donne. Apple aurait récemment envisagé un prix de départ de 2 199 dollars, tandis que les versions disposant de davantage de stockage pourraient approcher les 3 000 dollars. La firme s’attendrait évidemment à un certain choc tarifaire, mais aurait constaté que certains clients dépensent déjà autour de 2 000 dollars pour des iPhone équipés d’une importante capacité de stockage.
QU’EN PENSER ?
Cet iPhone pliable pourrait finalement symboliser assez bien la transition entre Tim Cook et John Ternus. Cook aurait donné l’impulsion au projet, tandis que Ternus, alors responsable de l’ingénierie matérielle, aurait largement contribué à le mener jusqu’à sa commercialisation.
Le résultat ne serait pourtant pas sans compromis : moins résistant qu’un iPhone classique, avec une autonomie plus faible et un système photo moins ambitieux. À plus de 2 000 dollars, Apple devra donc vendre autre chose qu’une simple fiche technique. Mais en interne, la confiance serait élevée : les équipes estimeraient qu’Apple pourra vendre tous les exemplaires qu’elle sera capable de produire. Réponse ce soir.