iOS 26.6.2 corrige un bug gênant juste avant la sortie d’iOS 27
Par Laurence - Publié le
Alors que tous les regards sont déjà tournés vers iOS 27, Apple vient de publier une nouvelle mise à jour pour les iPhone. iOS 26.6.2 n’apporte aucune nouveauté visible, mais corrige un problème qui pourrait justement devenir particulièrement gênant au moment d’installer la prochaine grosse version du système.
À quelques heures de la présentation des nouveaux iPhone, Apple propose donc iOS 26.6.2 au téléchargement. Cette version arrive assez tard dans le cycle d’iOS 26, puisque son successeur devrait être disponible très prochainement, vraisemblablement dès la semaine prochaine. La mise à jour peut être installée de manière très classique depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
Les notes d’Apple sont particulièrement courtes puisqu’une seule correction est mentionnée, mais non des moindres. iOS 26.6.2 résout en effet un problème empêchant le téléchargement d’une mise à jour logicielle depuis une connexion cellulaire. Autrement dit, certains utilisateurs pouvaient rencontrer des difficultés pour récupérer une nouvelle version d’iOS en 4G ou en 5G, sans passer par un réseau Wi-Fi.
La correction peut sembler assez anecdotique, mais son calendrier ne l’est probablement pas. iOS 27 devrait être proposé à des centaines de millions d’iPhone dans les prochains jours, avec un téléchargement qui représentera plusieurs gigaoctets. Apple semble donc vouloir éviter qu’un bug d’iOS 26.6.1 empêche certains utilisateurs de récupérer cette importante mise à jour depuis leur connexion mobile.
Publier le correctif quelques jours auparavant permet à un maximum d’appareils de disposer de la correction avant le lancement d’iOS 27. Une précaution d’autant plus utile pour les utilisateurs qui ne disposent pas toujours d’une connexion Wi-Fi suffisamment rapide. Apple publie parallèlement iPadOS 26.6.2, qui corrige exactement le même problème sur les iPad compatibles avec une connexion cellulaire.
Il n’y a évidemment aucune raison de se précipiter sur iOS 26.6.2 pour découvrir de nouvelles fonctions : cette version sert essentiellement à préparer la transition vers iOS 27. Son arrivée à quelques jours seulement de la prochaine mise à jour majeure est néanmoins assez logique. Un problème empêchant certains iPhone de télécharger iOS 27 en 4G ou en 5G aurait pu rapidement devenir gênant lors de son déploiement. Pour ceux qui comptent installer iOS 27 dès sa disponibilité, passer auparavant par iOS 26.6.2 peut donc être une bonne précaution, en particulier si la mise à jour doit être téléchargée depuis une connexion cellulaire.
UNE DERNIÈRE PETITE MISE À JOUR AVANT IOS 27
À quelques heures de la présentation des nouveaux iPhone, Apple propose donc iOS 26.6.2 au téléchargement. Cette version arrive assez tard dans le cycle d’iOS 26, puisque son successeur devrait être disponible très prochainement, vraisemblablement dès la semaine prochaine. La mise à jour peut être installée de manière très classique depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
Les notes d’Apple sont particulièrement courtes puisqu’une seule correction est mentionnée, mais non des moindres. iOS 26.6.2 résout en effet un problème empêchant le téléchargement d’une mise à jour logicielle depuis une connexion cellulaire. Autrement dit, certains utilisateurs pouvaient rencontrer des difficultés pour récupérer une nouvelle version d’iOS en 4G ou en 5G, sans passer par un réseau Wi-Fi.
APPLE PRÉPARE LE TERRAIN POUR IOS 27
La correction peut sembler assez anecdotique, mais son calendrier ne l’est probablement pas. iOS 27 devrait être proposé à des centaines de millions d’iPhone dans les prochains jours, avec un téléchargement qui représentera plusieurs gigaoctets. Apple semble donc vouloir éviter qu’un bug d’iOS 26.6.1 empêche certains utilisateurs de récupérer cette importante mise à jour depuis leur connexion mobile.
Publier le correctif quelques jours auparavant permet à un maximum d’appareils de disposer de la correction avant le lancement d’iOS 27. Une précaution d’autant plus utile pour les utilisateurs qui ne disposent pas toujours d’une connexion Wi-Fi suffisamment rapide. Apple publie parallèlement iPadOS 26.6.2, qui corrige exactement le même problème sur les iPad compatibles avec une connexion cellulaire.
QU’EN PENSER ?
Il n’y a évidemment aucune raison de se précipiter sur iOS 26.6.2 pour découvrir de nouvelles fonctions : cette version sert essentiellement à préparer la transition vers iOS 27. Son arrivée à quelques jours seulement de la prochaine mise à jour majeure est néanmoins assez logique. Un problème empêchant certains iPhone de télécharger iOS 27 en 4G ou en 5G aurait pu rapidement devenir gênant lors de son déploiement. Pour ceux qui comptent installer iOS 27 dès sa disponibilité, passer auparavant par iOS 26.6.2 peut donc être une bonne précaution, en particulier si la mise à jour doit être téléchargée depuis une connexion cellulaire.