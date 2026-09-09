iPhone 18 Pro : une Dynamic Island plus petite capable d’afficher trois activités en direct

QU’EN PENSER ?



Apple ne semble pas vouloir bouleverser le design de ses iPhone 18 Pro, mais plutôt faire évoluer plusieurs éléments déjà présents. La Dynamic Island en est un bon exemple : quelques millimètres gagnés peuvent sembler anecdotiques, mais la possibilité de gérer trois activités simultanément pourrait la rendre plus pratique au quotidien. Plus que quelques heures à attendre pour connaître la réponse !