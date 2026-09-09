iPhone 18 Pro : une Dynamic Island plus petite capable d’afficher trois activités en direct
Par Laurence - Publié le
Apple devrait profiter de l’iPhone 18 Pro pour faire évoluer la Dynamic Island, dont le design n’a finalement que peu changé depuis son apparition en 2022. Plus étroite, elle pourrait surtout afficher simultanément trois activités en direct, contre deux actuellement.
Petite rumeur ou leak de dernière minute ? La Dynamic Island devrait encore être présente sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais Apple aurait réussi à réduire son encombrement. Selon Mark Gurman, les deux smartphones disposeront d’une Dynamic Island
Cette réduction permettrait évidemment de récupérer un peu d’espace dans la barre supérieure de l’écran, mais Cupertino compte également l’exploiter pour améliorer son fonctionnement.
La nouvelle Dynamic Island permettrait ainsi de basculer entre trois activités en direct (ou Live Activities en VO) , contre deux actuellement. L'évolution est assez intéressante pour suivre simultanément plusieurs Live Activities, par exemple un trajet, un score sportif ou encore une livraison.
Depuis son introduction avec les iPhone 14 Pro en 2022, la Dynamic Island pouvait gérer jusqu’à deux activités en même temps. Apple ferait donc évoluer pour la première fois assez sensiblement son fonctionnement.
Pour le reste, il ne faudrait pas attendre de révolution esthétique. Les iPhone 18 Pro devraient rester très proches des iPhone 17 Pro, avec notamment le gros bloc photo horizontal introduit sur la génération précédente. En espérant que la démarcation soit moins visible au niveau du dos...
Apple devrait néanmoins renouveler ses couleurs. Un nouveau rouge bordeaux (Dark Cherry) remplacerait le Cosmic Orange, qui aura marqué la génération iPhone 17 Pro. Du bleu ciel, de l’argent et/ou du Noir seraient également envisagés, même si les différentes fuites ne s’accordent pas encore totalement sur la palette définitive.
Les principales évolutions se trouveraient finalement à l’intérieur. Les deux smartphones doivent inaugurer la puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, une nouvelle génération qui devrait apporter des gains en performances mais surtout en efficacité énergétique. Apple aurait également revu le système de refroidissement avec une nouvelle chambre à vapeur, tandis que l’autonomie progresserait encore.
La photographie pourrait réserver une autre nouveauté importante avec une ouverture mécanique variable. Celle-ci permettrait de mieux contrôler la profondeur de champ et d’améliorer les prises de vue lorsque la lumière vient à manquer. Cette fonction pourrait toutefois être réservée au grand iPhone 18 Pro Max.
Apple ne semble pas vouloir bouleverser le design de ses iPhone 18 Pro, mais plutôt faire évoluer plusieurs éléments déjà présents. La Dynamic Island en est un bon exemple : quelques millimètres gagnés peuvent sembler anecdotiques, mais la possibilité de gérer trois activités simultanément pourrait la rendre plus pratique au quotidien. Plus que quelques heures à attendre pour connaître la réponse !
UNE DYNAMIC ISLAND PLUS PETITE
Petite rumeur ou leak de dernière minute ? La Dynamic Island devrait encore être présente sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais Apple aurait réussi à réduire son encombrement. Selon Mark Gurman, les deux smartphones disposeront d’une Dynamic Island
plus petite et améliorée.
Cette réduction permettrait évidemment de récupérer un peu d’espace dans la barre supérieure de l’écran, mais Cupertino compte également l’exploiter pour améliorer son fonctionnement.
La nouvelle Dynamic Island permettrait ainsi de basculer entre trois activités en direct (ou Live Activities en VO) , contre deux actuellement. L'évolution est assez intéressante pour suivre simultanément plusieurs Live Activities, par exemple un trajet, un score sportif ou encore une livraison.
Depuis son introduction avec les iPhone 14 Pro en 2022, la Dynamic Island pouvait gérer jusqu’à deux activités en même temps. Apple ferait donc évoluer pour la première fois assez sensiblement son fonctionnement.
UN DESIGN QUI CHANGE PEU
Pour le reste, il ne faudrait pas attendre de révolution esthétique. Les iPhone 18 Pro devraient rester très proches des iPhone 17 Pro, avec notamment le gros bloc photo horizontal introduit sur la génération précédente. En espérant que la démarcation soit moins visible au niveau du dos...
Apple devrait néanmoins renouveler ses couleurs. Un nouveau rouge bordeaux (Dark Cherry) remplacerait le Cosmic Orange, qui aura marqué la génération iPhone 17 Pro. Du bleu ciel, de l’argent et/ou du Noir seraient également envisagés, même si les différentes fuites ne s’accordent pas encore totalement sur la palette définitive.
A20 PRO EN 2 NM ET MEILLEURE AUTONOMIE
Les principales évolutions se trouveraient finalement à l’intérieur. Les deux smartphones doivent inaugurer la puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, une nouvelle génération qui devrait apporter des gains en performances mais surtout en efficacité énergétique. Apple aurait également revu le système de refroidissement avec une nouvelle chambre à vapeur, tandis que l’autonomie progresserait encore.
La photographie pourrait réserver une autre nouveauté importante avec une ouverture mécanique variable. Celle-ci permettrait de mieux contrôler la profondeur de champ et d’améliorer les prises de vue lorsque la lumière vient à manquer. Cette fonction pourrait toutefois être réservée au grand iPhone 18 Pro Max.
QU’EN PENSER ?
Apple ne semble pas vouloir bouleverser le design de ses iPhone 18 Pro, mais plutôt faire évoluer plusieurs éléments déjà présents. La Dynamic Island en est un bon exemple : quelques millimètres gagnés peuvent sembler anecdotiques, mais la possibilité de gérer trois activités simultanément pourrait la rendre plus pratique au quotidien. Plus que quelques heures à attendre pour connaître la réponse !