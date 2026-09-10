Apple prolonge encore d’un an les fonctions satellite gratuites sur les iPhone 14, 15 et 16
Par Laurence - Publié le
Bonne nouvelle pour les possesseurs d’anciens iPhone : Apple profite du lancement des iPhone 18 Pro pour prolonger d’une année supplémentaire l’accès gratuit à ses fonctions par satellite. Les iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16 sont concernés, sous certaines conditions.
Apple avait lancé Emergency SOS par satellite en novembre 2022 avec les iPhone 14, en promettant à l’époque deux années d’utilisation gratuite. Depuis, le constructeur repousse régulièrement l’échéance et vient d’annoncer une nouvelle prolongation d’un an.
Cette dernière concerne les iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16, à condition que l’appareil ait été activé dans un pays prenant en charge les services satellite d’Apple avant le 9 septembre à minuit, heure du Pacifique.
Pour les propriétaires d’un iPhone 14, il s’agit déjà d’au moins la troisième prolongation de la période de gratuité. Les utilisateurs d’iPhone 15 en profitent également une nouvelle fois, tandis que les possesseurs d’un iPhone 16 entrent pour la première fois dans ce système de prolongation.
Les fonctions satellite d’Apple se sont considérablement enrichies depuis leur lancement. Elles permettent notamment de contacter les services de secours en l’absence de réseau mobile ou de Wi-Fi, mais aussi, selon les pays, d’envoyer des messages, de partager sa position avec Localiser ou encore de demander une assistance routière.
Ces communications reposent notamment sur le réseau de Globalstar, partenaire d’Apple depuis le lancement de la fonction. L’intérêt reste assez spécifique au quotidien, mais peut devenir particulièrement important lors d’une randonnée, d’un déplacement dans une zone isolée ou plus simplement dans un endroit dépourvu de couverture mobile. La disponibilité de chaque fonction varie toutefois selon les pays et toutes ne sont donc pas nécessairement accessibles en France.
Apple continue surtout de repousser une question qui se pose depuis 2022 : combien coûteront un jour ses services satellite ? La firme californienne n’a toujours annoncé aucun tarif ni même confirmé qu’un abonnement payant serait effectivement mis en place.
Pour l’instant, les propriétaires d’iPhone 14, 15 et 16 éligibles gagnent donc simplement une année supplémentaire sans rien payer. Après plusieurs prolongations successives, il devient même légitime de se demander si Apple compte réellement facturer un jour certaines de ces fonctions, en particulier celles liées aux situations d’urgence.
ENCORE UN AN DE SATELLITE GRATUIT
Apple avait lancé Emergency SOS par satellite en novembre 2022 avec les iPhone 14, en promettant à l’époque deux années d’utilisation gratuite. Depuis, le constructeur repousse régulièrement l’échéance et vient d’annoncer une nouvelle prolongation d’un an.
Cette dernière concerne les iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16, à condition que l’appareil ait été activé dans un pays prenant en charge les services satellite d’Apple avant le 9 septembre à minuit, heure du Pacifique.
Pour les propriétaires d’un iPhone 14, il s’agit déjà d’au moins la troisième prolongation de la période de gratuité. Les utilisateurs d’iPhone 15 en profitent également une nouvelle fois, tandis que les possesseurs d’un iPhone 16 entrent pour la première fois dans ce système de prolongation.
BIEN PLUS QUE LES APPELS D’URGENCE
Les fonctions satellite d’Apple se sont considérablement enrichies depuis leur lancement. Elles permettent notamment de contacter les services de secours en l’absence de réseau mobile ou de Wi-Fi, mais aussi, selon les pays, d’envoyer des messages, de partager sa position avec Localiser ou encore de demander une assistance routière.
Ces communications reposent notamment sur le réseau de Globalstar, partenaire d’Apple depuis le lancement de la fonction. L’intérêt reste assez spécifique au quotidien, mais peut devenir particulièrement important lors d’une randonnée, d’un déplacement dans une zone isolée ou plus simplement dans un endroit dépourvu de couverture mobile. La disponibilité de chaque fonction varie toutefois selon les pays et toutes ne sont donc pas nécessairement accessibles en France.
QU’EN PENSER ?
Apple continue surtout de repousser une question qui se pose depuis 2022 : combien coûteront un jour ses services satellite ? La firme californienne n’a toujours annoncé aucun tarif ni même confirmé qu’un abonnement payant serait effectivement mis en place.
Pour l’instant, les propriétaires d’iPhone 14, 15 et 16 éligibles gagnent donc simplement une année supplémentaire sans rien payer. Après plusieurs prolongations successives, il devient même légitime de se demander si Apple compte réellement facturer un jour certaines de ces fonctions, en particulier celles liées aux situations d’urgence.