Apple prolonge encore d’un an les fonctions satellite gratuites sur les iPhone 14, 15 et 16

ENCORE UN AN DE SATELLITE GRATUIT

BIEN PLUS QUE LES APPELS D’URGENCE

QU’EN PENSER ?



Apple continue surtout de repousser une question qui se pose depuis 2022 : combien coûteront un jour ses services satellite ? La firme californienne n’a toujours annoncé aucun tarif ni même confirmé qu’un abonnement payant serait effectivement mis en place.



Pour l’instant, les propriétaires d’iPhone 14, 15 et 16 éligibles gagnent donc simplement une année supplémentaire sans rien payer. Après plusieurs prolongations successives, il devient même légitime de se demander si Apple compte réellement facturer un jour certaines de ces fonctions, en particulier celles liées aux situations d’urgence.

avec les iPhone 14, en promettant à l’époque deux années d’utilisation gratuite. Depuis, le constructeuret vient d’annoncer une nouvelle prolongation d’un an.Cette dernière concerne les iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16, àque l’appareil ait été activé dans un pays prenant en charge les services satellite d’Apple avant le 9 septembre à minuit, heure du Pacifique.Pour les propriétaires d’un iPhone 14, il s’agit déjà d’au moins la troisième prolongation de la période de gratuité. Les utilisateurs d’iPhone 15 en profitent également une nouvelle fois, tandis que les possesseurs d’un iPhone 16 entrent pour la première fois dans ce système de prolongation.Elles permettent notamment deen l’absence de réseau mobile ou de Wi-Fi, mais aussi, selon les pays, d’envoyer des messages, de partager sa position avec Localiser ou encore de demander une assistance routière.. L’intérêt reste assez spécifique au quotidien, mais peut devenir particulièrement important lors d’une randonnée, d’un déplacement dans une zone isolée ou plus simplement dans un endroit dépourvu de couverture mobile. La disponibilité de chaque fonction varie toutefois selon les pays et toutes ne sont donc pas nécessairement accessibles en France.