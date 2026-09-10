L'iPhone Air 2 attendra, le premier modèle prend déjà 100 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Aucun iPhone Air 2 à la keynote du 9 septembre, et une mauvaise surprise pour ceux qui regardaient le prix du premier modèle : il démarre maintenant à 1 329 euros sur l'Apple Store français. C'est 100 euros de plus qu'à son lancement en 2025, sans nouvelle génération à se mettre sous la dent.
Apple a présenté les iPhone 18 Pro et son Duo pliable mercredi soir, en laissant de côté le successeur de l'iPhone Air. Vous retrouvez donc le modèle de l'an dernier, avec sa puce A19 Pro, ses 165 grammes et son boîtier de 5,6 mm. Son écran mesure toujours 6,5 pouces, de quoi rappeler que l'intérêt de cet appareil tient à sa finesse et à son poids, beaucoup plus qu'à son encombrement dans la poche.
Il faut également conserver les compromis qui vont avec, à commencer par l'unique appareil photo arrière de 48 mégapixels. On peut recadrer l'image pour se rapprocher du sujet, mais on n'a toujours aucun ultra grand-angle pour photographier un groupe quand il est impossible de reculer. On espérait justement une deuxième version qui ferait mieux sur la photo et l'autonomie, sans renoncer à ce format, il faudra attendre.
La hausse est visible sur la boutique française consultée ce 10 septembre : 1 329 euros pour 256 Go, hors reprise. Le communiqué d'Apple daté du 9 septembre 2025 annonçait 1 229 euros pour cette capacité. On compare bien les prix du fabricant, les promotions des autres vendeurs étant un autre sujet. Attendre un an pour payer le même téléphone plus cher, c'est tout de même assez contrariant.
Pour les clients qui avaient repoussé leur achat jusqu'à la keynote, le choix n'est donc pas particulièrement réjouissant : ils n'ont découvert ni nouvel Air, ni réduction sur celui qui était déjà en vente.
Apple pourrait réserver le prochain Air au printemps, avec les iPhone 18 et 18e. Cela laisserait l'automne aux appareils les plus chers, notamment au nouveau téléphone pliable, tout en répartissant davantage les livraisons sur l'année. Tout ceci rejoint les rumeurs de lancement en 2027, mais ça ne vaut pas une annonce d'Apple.
Il n'y a donc pas de date officielle pour un Air 2, ni de fiche technique confirmée, et son absence mercredi ne prouve pas que la gamme est abandonnée. Ceux qui veulent un téléphone neuf peuvent évidemment choisir parmi les appareils encore vendus. Pour retrouver la légèreté de l'Air avec une photo plus polyvalente, en revanche, la keynote n'a apporté aucune solution.
J'aurais préféré un Air avec un deuxième appareil photo. À ce tarif, la finesse ne devrait quand même pas obliger à accepter autant de concessions.
Le même Air au catalogue
Apple a présenté les iPhone 18 Pro et son Duo pliable mercredi soir, en laissant de côté le successeur de l'iPhone Air. Vous retrouvez donc le modèle de l'an dernier, avec sa puce A19 Pro, ses 165 grammes et son boîtier de 5,6 mm. Son écran mesure toujours 6,5 pouces, de quoi rappeler que l'intérêt de cet appareil tient à sa finesse et à son poids, beaucoup plus qu'à son encombrement dans la poche.
Il faut également conserver les compromis qui vont avec, à commencer par l'unique appareil photo arrière de 48 mégapixels. On peut recadrer l'image pour se rapprocher du sujet, mais on n'a toujours aucun ultra grand-angle pour photographier un groupe quand il est impossible de reculer. On espérait justement une deuxième version qui ferait mieux sur la photo et l'autonomie, sans renoncer à ce format, il faudra attendre.
Un anniversaire qui coûte cher
La hausse est visible sur la boutique française consultée ce 10 septembre : 1 329 euros pour 256 Go, hors reprise. Le communiqué d'Apple daté du 9 septembre 2025 annonçait 1 229 euros pour cette capacité. On compare bien les prix du fabricant, les promotions des autres vendeurs étant un autre sujet. Attendre un an pour payer le même téléphone plus cher, c'est tout de même assez contrariant.
Pour les clients qui avaient repoussé leur achat jusqu'à la keynote, le choix n'est donc pas particulièrement réjouissant : ils n'ont découvert ni nouvel Air, ni réduction sur celui qui était déjà en vente.
Le printemps reste une hypothèse
Apple pourrait réserver le prochain Air au printemps, avec les iPhone 18 et 18e. Cela laisserait l'automne aux appareils les plus chers, notamment au nouveau téléphone pliable, tout en répartissant davantage les livraisons sur l'année. Tout ceci rejoint les rumeurs de lancement en 2027, mais ça ne vaut pas une annonce d'Apple.
Il n'y a donc pas de date officielle pour un Air 2, ni de fiche technique confirmée, et son absence mercredi ne prouve pas que la gamme est abandonnée. Ceux qui veulent un téléphone neuf peuvent évidemment choisir parmi les appareils encore vendus. Pour retrouver la légèreté de l'Air avec une photo plus polyvalente, en revanche, la keynote n'a apporté aucune solution.
On en dit quoi ?
J'aurais préféré un Air avec un deuxième appareil photo. À ce tarif, la finesse ne devrait quand même pas obliger à accepter autant de concessions.