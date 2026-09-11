Spigen imagine une coque géniale pour l'iPhone Duo inspirée de l'iBook G3
Par Laurence - Publié le
Avec un prix de départ particulièrement élevé, l’iPhone Duo devrait rapidement devenir une nouvelle cible pour les fabricants d’accessoires. Spigen a déjà une idée plutôt amusante : transformer le premier iPhone pliable d’Apple en miniature du célèbre iBook G3 coloré de 1999. Mais pour l’instant, il ne s’agit encore que d’un concept.
Maintenant que l’iPhone Duo est officiel, les fabricants de coques vont pouvoir s’en donner à cœur joie. Et le format pliable offre forcément quelques possibilités supplémentaires. Spigen vient ainsi de dévoiler sur les réseaux sociaux le concept d’une coque directement inspirée de l’iBook G3, l’un des Mac les plus reconnaissables de l’histoire d’Apple.
Présenté en 1999, ce portable adoptait un design particulièrement original avec sa forme arrondie, sa coque mêlant plastique blanc et éléments translucides très colorés. Il avait notamment été proposé dans les teintes Blueberry, Tangerine ou Key Lime, parfaitement représentatives de l’époque.
Spigen reprend cette esthétique pour habiller les deux parties de l’iPhone Duo. Une fois replié, le smartphone prend ainsi quelques faux airs de minuscule iBook, avec une coque blanche et colorée qui colle plutôt bien au principe même du téléphone à clapet.
Inutile toutefois de chercher immédiatement cette coque sur le site de Spigen. Le fabricant précise dans une seconde publication qu’il s’agit
Une manière assez évidente de tester la réaction du public avant d’envisager éventuellement sa production. Les amateurs d’Apple intéressés ont donc tout intérêt à se manifester sous la publication du fabricant. Et ce n’est pas la première fois que Spigen joue avec la nostalgie des utilisateurs de Mac.
En février dernier, la marque avait déjà imaginé une coque de MacBook baptisée
Sept mois plus tard, cette coque n’a cependant toujours pas rejoint le catalogue de Spigen. Rien ne garantit donc que le concept iBook destiné à l’iPhone Duo connaîtra un sort différent. Mais l'accessoiriste a déjà sorti de nombreux produits sur le même thème vintage !
L’idée est plutôt bien trouvée. Le format pliable de l’iPhone Duo se prête particulièrement bien à ce genre de détournement et l’iBook G3 possède justement ce design coloré et immédiatement reconnaissable qui peut fonctionner sur une coque. Pour le moment c'est un concept, et on espère la voir arriver un jour !
UN IPHONE DUO AUX COULEURS DE L’IBOOK
Maintenant que l’iPhone Duo est officiel, les fabricants de coques vont pouvoir s’en donner à cœur joie. Et le format pliable offre forcément quelques possibilités supplémentaires. Spigen vient ainsi de dévoiler sur les réseaux sociaux le concept d’une coque directement inspirée de l’iBook G3, l’un des Mac les plus reconnaissables de l’histoire d’Apple.
Présenté en 1999, ce portable adoptait un design particulièrement original avec sa forme arrondie, sa coque mêlant plastique blanc et éléments translucides très colorés. Il avait notamment été proposé dans les teintes Blueberry, Tangerine ou Key Lime, parfaitement représentatives de l’époque.
Spigen reprend cette esthétique pour habiller les deux parties de l’iPhone Duo. Une fois replié, le smartphone prend ainsi quelques faux airs de minuscule iBook, avec une coque blanche et colorée qui colle plutôt bien au principe même du téléphone à clapet.
UN CONCEPT… POUR LE MOMENT
Inutile toutefois de chercher immédiatement cette coque sur le site de Spigen. Le fabricant précise dans une seconde publication qu’il s’agit
pour le momentd’un concept, tout en ajoutant un
petit qui sait ?.
Une manière assez évidente de tester la réaction du public avant d’envisager éventuellement sa production. Les amateurs d’Apple intéressés ont donc tout intérêt à se manifester sous la publication du fabricant. Et ce n’est pas la première fois que Spigen joue avec la nostalgie des utilisateurs de Mac.
En février dernier, la marque avait déjà imaginé une coque de MacBook baptisée
1984, inspirée cette fois du Macintosh original. Le concept adoptait une couleur beige typique des premiers ordinateurs Apple, avec un relief évoquant le lecteur de disquettes et même le célèbre
helloinscrit dans la typographie manuscrite utilisée par Apple à l’époque.
Sept mois plus tard, cette coque n’a cependant toujours pas rejoint le catalogue de Spigen. Rien ne garantit donc que le concept iBook destiné à l’iPhone Duo connaîtra un sort différent. Mais l'accessoiriste a déjà sorti de nombreux produits sur le même thème vintage !
QU’EN PENSER ?
L’idée est plutôt bien trouvée. Le format pliable de l’iPhone Duo se prête particulièrement bien à ce genre de détournement et l’iBook G3 possède justement ce design coloré et immédiatement reconnaissable qui peut fonctionner sur une coque. Pour le moment c'est un concept, et on espère la voir arriver un jour !