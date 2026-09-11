Spigen imagine une coque géniale pour l'iPhone Duo inspirée de l'iBook G3

QU’EN PENSER ?



L’idée est plutôt bien trouvée. Le format pliable de l’iPhone Duo se prête particulièrement bien à ce genre de détournement et l’iBook G3 possède justement ce design coloré et immédiatement reconnaissable qui peut fonctionner sur une coque. Pour le moment c'est un concept, et on espère la voir arriver un jour !