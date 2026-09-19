iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, premier verdict !⎜ORLM-598
Par Vincent Lautier - Publié le
Le week-end est là, et avec lui votre nouvel épisode d'On refait le Mac ! Cette semaine, l'émission animée par Olivier Frigara s'attaque aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, avec un premier verdict après quelques jours passés en leur compagnie.
iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, premier verdict
Au sommaire d'On refait le Mac : l'iPhone 18 Pro est enfin arrivé entre les mains de l'équipe, et cette année c'est la photo qui concentre l'essentiel des nouveautés, avec une ouverture variable et des réglages qu'on ne trouvait jusqu'ici que sur de vrais appareils photo. Suffisant pour creuser l'écart avec le 17 Pro ? Sous le capot, la puce A20 Pro promet jusqu'à 42 % de puissance graphique en plus, alors que le design ne bouge presque pas. Seul vrai changement de ce côté, un Pro Max qui approche désormais les 250 grammes sur la balance. Et puis il y a le tarif : 3 129€ pour la version la plus chère, la taxe Apple fait son grand retour. Ces nouveaux modèles valent-ils vraiment qu'on craque ? Le Pro Max justifie-t-il son embonpoint ? On en débat !