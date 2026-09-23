Les voleurs vont détester cette prochaine fonction de l'iPhone
Par Laurence - Publié le
Apple continue de travailler sur une nouvelle fonction de sécurité capable de verrouiller automatiquement un iPhone lorsqu’il détecte qu’il vient d’être arraché des mains de son propriétaire. Le code d’iOS 27.2 bêta 2 dévoile désormais plus précisément comment ce système, baptisé AutoLock en interne, pourrait fonctionner.
Les premières traces de cette fonction avaient été découvertes en mai dernier. Apple ne l’a toujours pas annoncée officiellement, mais de nouvelles références présentes dans iOS 27.2 bêta 2 montrent que son développement se poursuit.
L’idée est relativement simple : verrouiller automatiquement l’iPhone lorsqu’un ensemble d’indices laisse penser qu’il vient d’être arraché des mains de son utilisateur. Une protection particulièrement intéressante dans le cas d’un téléphone volé alors qu’il est encore déverrouillé.
Pour déterminer si un vol vient de se produire, AutoLock pourrait notamment surveiller une accélération brutale compatible avec un arrachement. Mais Apple ne compterait pas uniquement sur les capteurs de mouvements de l’iPhone.
Le système surveillerait également la proximité d’une Apple Watch associée à l’iPhone. Une perte soudaine de la connexion avec la montre ou son absence pendant un certain temps pourraient constituer des indices supplémentaires. AutoLock pourrait également tenir compte d’une perte prolongée de connexion au réseau ou encore du fait que l’iPhone reste déverrouillé pendant une durée inhabituelle.
Cupertino semble donc vouloir croiser plusieurs informations plutôt que de déclencher le verrouillage au premier mouvement brusque. Une précaution indispensable : un utilisateur peut courir avec son téléphone, le faire tomber ou s’éloigner momentanément de son Apple Watch sans être victime d’un vol.
C’est d’ailleurs l’un des aspects les plus intéressants découverts dans cette deuxième bêta. AutoLock fonctionnerait avec une sorte de système de vote entre différents signaux. Un événement considéré comme suspect pourrait demander le verrouillage de l’appareil. À l’inverse, certains éléments pourraient opposer leur veto : une authentification biométrique réussie, la présence dans un lieu familier ou l’utilisation de certaines applications au premier plan.
La localisation jouerait donc également un rôle, selon un principe proche de la Protection en cas de vol de l’appareil déjà proposée par Apple. Un autre mécanisme permettrait de suspendre temporairement les verrouillages automatiques lorsque plusieurs déclenchements viennent de se produire. Là encore, l’objectif semble être d’éviter qu’AutoLock ne transforme l’utilisation de l’iPhone en cauchemar à cause de faux positifs répétés.
La fonction reste pour l’instant invisible pour les utilisateurs d’iOS 27.2 bêta 2. Aucun réglage ne permet de l’activer et le système ne verrouille pas réellement l’iPhone. Mais Apple aurait déjà activé en arrière-plan le service chargé d’analyser les différents signaux. Seule la partie responsable du verrouillage effectif resterait désactivée.
Cette configuration pourrait permettre à Apple de tester AutoLock en conditions réelles sans prendre le risque de verrouiller intempestivement les iPhone des bêta-testeurs. Les ingénieurs peuvent ainsi déterminer combien de fois le système aurait détecté un potentiel vol et affiner son fonctionnement avant une éventuelle activation.
Pour le moment, l'iPhone ne propose que le verrouillage d’activation (Activation Lock), l’une des protections les plus efficaces d’Apple contre le vol.
La difficulté d’une telle fonction n’est finalement pas de détecter un mouvement violent, mais de déterminer avec suffisamment de certitude qu’il correspond réellement à un vol. Le système imaginé par Apple paraît justement chercher à résoudre ce problème en croisant mouvements, Apple Watch, réseau, localisation et authentification biométrique.
AutoLock pourrait ainsi compléter intelligemment la Protection en cas de vol de l’appareil en intervenant encore plus tôt, au moment même où l’iPhone change de mains. Mais son développement est toujours en cours et rien ne garantit pour l’instant qu’Apple l’activera avec la version finale d’iOS 27.2, ni même qu’elle conservera son nom actuel.
L’IPHONE POURRAIT COMPRENDRE QU’IL VIENT D’ÊTRE VOLÉ
Les premières traces de cette fonction avaient été découvertes en mai dernier. Apple ne l’a toujours pas annoncée officiellement, mais de nouvelles références présentes dans iOS 27.2 bêta 2 montrent que son développement se poursuit.
L’idée est relativement simple : verrouiller automatiquement l’iPhone lorsqu’un ensemble d’indices laisse penser qu’il vient d’être arraché des mains de son utilisateur. Une protection particulièrement intéressante dans le cas d’un téléphone volé alors qu’il est encore déverrouillé.
Pour déterminer si un vol vient de se produire, AutoLock pourrait notamment surveiller une accélération brutale compatible avec un arrachement. Mais Apple ne compterait pas uniquement sur les capteurs de mouvements de l’iPhone.
L’APPLE WATCH POURRAIT JOUER UN RÔLE IMPORTANT
Le système surveillerait également la proximité d’une Apple Watch associée à l’iPhone. Une perte soudaine de la connexion avec la montre ou son absence pendant un certain temps pourraient constituer des indices supplémentaires. AutoLock pourrait également tenir compte d’une perte prolongée de connexion au réseau ou encore du fait que l’iPhone reste déverrouillé pendant une durée inhabituelle.
Cupertino semble donc vouloir croiser plusieurs informations plutôt que de déclencher le verrouillage au premier mouvement brusque. Une précaution indispensable : un utilisateur peut courir avec son téléphone, le faire tomber ou s’éloigner momentanément de son Apple Watch sans être victime d’un vol.
UN SYSTÈME DE « VOTE » POUR ÉVITER LES FAUX POSITIFS
C’est d’ailleurs l’un des aspects les plus intéressants découverts dans cette deuxième bêta. AutoLock fonctionnerait avec une sorte de système de vote entre différents signaux. Un événement considéré comme suspect pourrait demander le verrouillage de l’appareil. À l’inverse, certains éléments pourraient opposer leur veto : une authentification biométrique réussie, la présence dans un lieu familier ou l’utilisation de certaines applications au premier plan.
La localisation jouerait donc également un rôle, selon un principe proche de la Protection en cas de vol de l’appareil déjà proposée par Apple. Un autre mécanisme permettrait de suspendre temporairement les verrouillages automatiques lorsque plusieurs déclenchements viennent de se produire. Là encore, l’objectif semble être d’éviter qu’AutoLock ne transforme l’utilisation de l’iPhone en cauchemar à cause de faux positifs répétés.
APPLE TESTERAIT DÉJÀ AUTLOCK EN ARRIÈRE-PLAN
La fonction reste pour l’instant invisible pour les utilisateurs d’iOS 27.2 bêta 2. Aucun réglage ne permet de l’activer et le système ne verrouille pas réellement l’iPhone. Mais Apple aurait déjà activé en arrière-plan le service chargé d’analyser les différents signaux. Seule la partie responsable du verrouillage effectif resterait désactivée.
Cette configuration pourrait permettre à Apple de tester AutoLock en conditions réelles sans prendre le risque de verrouiller intempestivement les iPhone des bêta-testeurs. Les ingénieurs peuvent ainsi déterminer combien de fois le système aurait détecté un potentiel vol et affiner son fonctionnement avant une éventuelle activation.
Pour le moment, l'iPhone ne propose que le verrouillage d’activation (Activation Lock), l’une des protections les plus efficaces d’Apple contre le vol.
QU’EN PENSER ?
La difficulté d’une telle fonction n’est finalement pas de détecter un mouvement violent, mais de déterminer avec suffisamment de certitude qu’il correspond réellement à un vol. Le système imaginé par Apple paraît justement chercher à résoudre ce problème en croisant mouvements, Apple Watch, réseau, localisation et authentification biométrique.
AutoLock pourrait ainsi compléter intelligemment la Protection en cas de vol de l’appareil en intervenant encore plus tôt, au moment même où l’iPhone change de mains. Mais son développement est toujours en cours et rien ne garantit pour l’instant qu’Apple l’activera avec la version finale d’iOS 27.2, ni même qu’elle conservera son nom actuel.