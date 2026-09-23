Les voleurs vont détester cette prochaine fonction de l'iPhone

QU’EN PENSER ?



La difficulté d’une telle fonction n’est finalement pas de détecter un mouvement violent, mais de déterminer avec suffisamment de certitude qu’il correspond réellement à un vol. Le système imaginé par Apple paraît justement chercher à résoudre ce problème en croisant mouvements, Apple Watch, réseau, localisation et authentification biométrique.



AutoLock pourrait ainsi compléter intelligemment la Protection en cas de vol de l’appareil en intervenant encore plus tôt, au moment même où l’iPhone change de mains. Mais son développement est toujours en cours et rien ne garantit pour l’instant qu’Apple l’activera avec la version finale d’iOS 27.2, ni même qu’elle conservera son nom actuel.