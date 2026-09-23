Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm passe au 2 nm
Par Vincent Lautier - Publié le
Qualcomm a présenté deux puces pour les prochains smartphones Android haut de gamme, les Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6. Toutes deux passent au 2 nm et doivent faire tourner des agents IA directement sur le téléphone, avec une version Extreme qui pousse davantage les performances et les fonctions vidéo.
Au Snapdragon Summit de Maui, le 22 septembre, Qualcomm a donc élargi son offre premium avec deux plateformes de la même génération. Elles utilisent un processeur Oryon maison, une partie graphique Adreno et un accélérateur Hexagon pour l'IA, et leurs deux coeurs principaux peuvent atteindre 5 GHz. Le modèle sans le mot Extreme n'est donc pas simplement une ancienne puce recyclée pour remplir le catalogue.
Qualcomm annonce pour l'Extreme un gain de 13 % sur le processeur et de 44 % sur les graphismes par rapport à la génération précédente, alors que le Gen 6 affiche respectivement 10 % et 35 %. Ces chiffres viennent du fabricant et ne mesurent pas l'écart entre les deux nouvelles puces, ce qui mérite quand même d'être précisé avant de comparer les futurs téléphones.
Ces Snapdragon doivent permettre à des agents IA de comprendre vos habitudes et d'agir pour vous, avec un apprentissage qui se fait sur l'appareil. Qualcomm veut que le téléphone anticipe les besoins au fil de la journée, sans attendre une instruction pour chaque action, et utilise son Sensing Hub pour conserver ce contexte personnel avec une consommation limitée. Sur l'Extreme, l'accélérateur Hexagon est annoncé 35 % plus rapide que sur la génération précédente. La puce fournit les moyens de calcul, mais les fonctions que vous utiliserez dépendront aussi des logiciels choisis par les constructeurs, et certaines nécessitent des versions précises d'Android.
L'Extreme ajoute Adreno Neural Fusion, qui utilise des coeurs dédiés à l'IA dans le processeur graphique pour reconstruire l'image et générer des images intermédiaires dans les jeux compatibles. Qualcomm promet de meilleurs graphismes tout en ménageant la batterie. Pour filmer, cette version prend en charge le format professionnel APV et monte jusqu'à la 8K à 60 images par seconde, avec des ralentis en 4K à 240 images par seconde. Le traitement Intelligent Pixel Control doit lui améliorer le rendu des scènes.
Les deux plateformes disposent du modem X105 et du FastConnect 8800 pour la connectivité sans fil. Honor, Xiaomi, OnePlus, OPPO ou Motorola figurent parmi les clients annoncées, mais le communiqué ne donne ni calendrier français ni prix des smartphones concernés.
On préfère voir Qualcomm proposer plusieurs niveaux de puces récentes plutôt que réserver toutes les nouveautés aux téléphones les plus chers, même si cela ne garantit aucune baisse de prix. Et puis surtout, pour les agents IA qui se multiplient, la puissance disponible est clairement intéressante.
Deux niveaux de puissance
Au Snapdragon Summit de Maui, le 22 septembre, Qualcomm a donc élargi son offre premium avec deux plateformes de la même génération. Elles utilisent un processeur Oryon maison, une partie graphique Adreno et un accélérateur Hexagon pour l'IA, et leurs deux coeurs principaux peuvent atteindre 5 GHz. Le modèle sans le mot Extreme n'est donc pas simplement une ancienne puce recyclée pour remplir le catalogue.
Qualcomm annonce pour l'Extreme un gain de 13 % sur le processeur et de 44 % sur les graphismes par rapport à la génération précédente, alors que le Gen 6 affiche respectivement 10 % et 35 %. Ces chiffres viennent du fabricant et ne mesurent pas l'écart entre les deux nouvelles puces, ce qui mérite quand même d'être précisé avant de comparer les futurs téléphones.
Des agents embarqués
Ces Snapdragon doivent permettre à des agents IA de comprendre vos habitudes et d'agir pour vous, avec un apprentissage qui se fait sur l'appareil. Qualcomm veut que le téléphone anticipe les besoins au fil de la journée, sans attendre une instruction pour chaque action, et utilise son Sensing Hub pour conserver ce contexte personnel avec une consommation limitée. Sur l'Extreme, l'accélérateur Hexagon est annoncé 35 % plus rapide que sur la génération précédente. La puce fournit les moyens de calcul, mais les fonctions que vous utiliserez dépendront aussi des logiciels choisis par les constructeurs, et certaines nécessitent des versions précises d'Android.
Jeux et vidéo
L'Extreme ajoute Adreno Neural Fusion, qui utilise des coeurs dédiés à l'IA dans le processeur graphique pour reconstruire l'image et générer des images intermédiaires dans les jeux compatibles. Qualcomm promet de meilleurs graphismes tout en ménageant la batterie. Pour filmer, cette version prend en charge le format professionnel APV et monte jusqu'à la 8K à 60 images par seconde, avec des ralentis en 4K à 240 images par seconde. Le traitement Intelligent Pixel Control doit lui améliorer le rendu des scènes.
Les deux plateformes disposent du modem X105 et du FastConnect 8800 pour la connectivité sans fil. Honor, Xiaomi, OnePlus, OPPO ou Motorola figurent parmi les clients annoncées, mais le communiqué ne donne ni calendrier français ni prix des smartphones concernés.
On en dit quoi ?
On préfère voir Qualcomm proposer plusieurs niveaux de puces récentes plutôt que réserver toutes les nouveautés aux téléphones les plus chers, même si cela ne garantit aucune baisse de prix. Et puis surtout, pour les agents IA qui se multiplient, la puissance disponible est clairement intéressante.