Votre iPhone 18 Pro redémarre après Face ID ? Apple est au courant...
Par Laurence - Publié le
Bonne nouvelle pour les propriétaires d’iPhone 18 Pro confrontés à des blocages et redémarrages intempestifs après une tentative d’identification avec Face ID. Apple a confirmé qu’il s’agissait bien d’un problème logiciel et annonce l’arrivée d’un correctif dès le début de la semaine prochaine.
Le problème avait commencé à faire parler de lui en début de semaine. Certains propriétaires d’iPhone 18 Pro et d’iPhone 18 Pro Max constataient que leur appareil pouvait se figer complètement après l’échec d’une authentification Face ID, avant de redémarrer tout seul quelques secondes plus tard.
9to5Mac était même parvenu à reproduire le bug sur un iPhone 18 Pro. Mais la manœuvre n'était pas non plus évidente ! Il suffisait de masquer volontairement son visage avec une main au moment de tenter une authentification dans l’application Mots de passe. L’écran cessait alors de répondre aux interactions tactiles avant que l’iPhone n’effectue un redémarrage forcé.
Un fichier de type
Le bug est particulièrement intéressant cette année puisque l’iPhone 18 Pro inaugure une architecture profondément remaniée pour Face ID. Apple a déplacé la caméra infrarouge sous l’écran, à proximité de la zone où apparaît l’heure dans la barre d’état. La caméra selfie et le projecteur de points restent, eux, regroupés dans l’ouverture centrale.
Cette nouvelle disposition a permis à Apple de réduire d’environ 25 % la partie visible de la Dynamic Island. Elle modifie toutefois sensiblement l’organisation des différents composants utilisés par Face ID.
Le lien entre cette nouvelle architecture et les redémarrages n’est pas encore précisément expliqué. Mais puisque le problème apparaît lors de certaines tentatives d’identification, les premiers témoignages avaient naturellement fait craindre une défaillance matérielle.
Certains utilisateurs n’ont d’ailleurs pas attendu. Pensant que leur nouvel iPhone était défectueux, ils se sont rendus dans un Apple Store pour obtenir le remplacement de leur appareil. Cela ne devrait finalement pas être nécessaire. Apple a confirmé à qu’une mise à jour logicielle destinée à corriger précisément ce problème était en préparation. Son déploiement est prévu au début de la semaine prochaine.
La confirmation est plutôt rassurante : elle indique que la firme considère le dysfonctionnement comme logiciel et qu’un échange de l’iPhone ne constitue donc pas la solution appropriée. Apple n’a pas encore précisé le numéro de version de la mise à jour. Il faudra également attendre son déploiement pour vérifier que le correctif élimine totalement les blocages signalés.
Par un curieux hasard, les nouveaux iPhone ne sont pas les seuls appareils Apple victimes de redémarrages inattendus. La firme vient parallèlement de publier watchOS 27.0.1 pour les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Cette mise à jour corrige justement un problème pouvant provoquer des redémarrages aléatoires sur les deux nouvelles montres.
Dans ce cas, plusieurs journaux système avaient pointé vers un délai d’attente dépassé au niveau du Neural Engine. Là encore, Apple a finalement pu intervenir par l’intermédiaire d’une mise à jour logicielle.
La confirmation d’Apple devrait surtout éviter des remplacements inutiles d’iPhone 18 Pro. Un redémarrage accompagné d’un
UN IPHONE QUI SE BLOQUE APRÈS UN ÉCHEC DE FACE ID
Le problème avait commencé à faire parler de lui en début de semaine. Certains propriétaires d’iPhone 18 Pro et d’iPhone 18 Pro Max constataient que leur appareil pouvait se figer complètement après l’échec d’une authentification Face ID, avant de redémarrer tout seul quelques secondes plus tard.
9to5Mac était même parvenu à reproduire le bug sur un iPhone 18 Pro. Mais la manœuvre n'était pas non plus évidente ! Il suffisait de masquer volontairement son visage avec une main au moment de tenter une authentification dans l’application Mots de passe. L’écran cessait alors de répondre aux interactions tactiles avant que l’iPhone n’effectue un redémarrage forcé.
Un fichier de type
panic logapparaissait ensuite dans les données d’analyse d’iOS, ce qui pouvait laisser penser à première vue à un problème matériel. Tous les appareils ne semblent pas concernés, mais les témoignages publiés sur les réseaux sociaux et ceux reçus par le site américain indiquent que le phénomène ne se limite pas à quelques cas isolés.
LE NOUVEAU FACE ID DE L’IPHONE 18 PRO EN CAUSE ?
Le bug est particulièrement intéressant cette année puisque l’iPhone 18 Pro inaugure une architecture profondément remaniée pour Face ID. Apple a déplacé la caméra infrarouge sous l’écran, à proximité de la zone où apparaît l’heure dans la barre d’état. La caméra selfie et le projecteur de points restent, eux, regroupés dans l’ouverture centrale.
Cette nouvelle disposition a permis à Apple de réduire d’environ 25 % la partie visible de la Dynamic Island. Elle modifie toutefois sensiblement l’organisation des différents composants utilisés par Face ID.
Le lien entre cette nouvelle architecture et les redémarrages n’est pas encore précisément expliqué. Mais puisque le problème apparaît lors de certaines tentatives d’identification, les premiers témoignages avaient naturellement fait craindre une défaillance matérielle.
INUTILE DE FAIRE REMPLACER SON IPHONE
Certains utilisateurs n’ont d’ailleurs pas attendu. Pensant que leur nouvel iPhone était défectueux, ils se sont rendus dans un Apple Store pour obtenir le remplacement de leur appareil. Cela ne devrait finalement pas être nécessaire. Apple a confirmé à qu’une mise à jour logicielle destinée à corriger précisément ce problème était en préparation. Son déploiement est prévu au début de la semaine prochaine.
La confirmation est plutôt rassurante : elle indique que la firme considère le dysfonctionnement comme logiciel et qu’un échange de l’iPhone ne constitue donc pas la solution appropriée. Apple n’a pas encore précisé le numéro de version de la mise à jour. Il faudra également attendre son déploiement pour vérifier que le correctif élimine totalement les blocages signalés.
APPLE VIENT AUSSI DE CORRIGER L’APPLE WATCH
Par un curieux hasard, les nouveaux iPhone ne sont pas les seuls appareils Apple victimes de redémarrages inattendus. La firme vient parallèlement de publier watchOS 27.0.1 pour les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Cette mise à jour corrige justement un problème pouvant provoquer des redémarrages aléatoires sur les deux nouvelles montres.
Dans ce cas, plusieurs journaux système avaient pointé vers un délai d’attente dépassé au niveau du Neural Engine. Là encore, Apple a finalement pu intervenir par l’intermédiaire d’une mise à jour logicielle.
QU’EN PENSER ?
La confirmation d’Apple devrait surtout éviter des remplacements inutiles d’iPhone 18 Pro. Un redémarrage accompagné d’un
panic logpeut facilement faire penser à une panne matérielle, particulièrement sur un smartphone acheté quelques jours auparavant. Il reste maintenant à attendre le correctif. Et si le problème est effectivement lié à la nouvelle architecture de Face ID, cet épisode rappelle aussi que les modifications invisibles apportées sous l’écran peuvent parfois avoir des conséquences très visibles à l’usage.