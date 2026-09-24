Votre iPhone 18 Pro redémarre après Face ID ? Apple est au courant...

QU’EN PENSER ?



La confirmation d’Apple devrait surtout éviter des remplacements inutiles d’iPhone 18 Pro. Un redémarrage accompagné d’un panic log peut facilement faire penser à une panne matérielle, particulièrement sur un smartphone acheté quelques jours auparavant. Il reste maintenant à attendre le correctif. Et si le problème est effectivement lié à la nouvelle architecture de Face ID, cet épisode rappelle aussi que les modifications invisibles apportées sous l’écran peuvent parfois avoir des conséquences très visibles à l’usage.