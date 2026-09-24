Bug des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : Apple publie un correctif en urgence

Un correctif express pour les nouvelles Apple Watch

la crise au milieu de la longueur...

Le Neural Engine était dans le viseur

Comment installer watchOS 27.0.1 ?

Qu’en penser ?



Apple aura finalement réagi rapidement à ce bug, quelques jours seulement après les premiers témoignages. La publication d’un correctif réservé aux Series 12 et Ultra 4 confirme surtout que le problème était bien spécifique aux nouvelles générations. Reste maintenant à vérifier sur la durée si watchOS 27.0.1 fait totalement disparaître ces redémarrages intempestifs.

Avec une particularité, puisqu'elle est exclusivement proposée aux, les deux modèles concernés par les redémarrages aléatoires apparus depuis leur commercialisation.En effet, sur les réseaux sociaux,. Le problème pouvait se produire dans des circonstances très différentes : pendant un appel, avec Siri AI, lors de la modification d’un cadran, dans Plans ou l’App Store, pendant l’enregistrement d’un entraînement, mais également lorsque la montre semblait simplement au repos. Dans certains cas,Les premiers éléments techniques avaient rapidement orienté les soupçons vers lePlusieurs fichiers de diagnosticpubliés par des utilisateurs montraient un comportement similaire : le Neural Engine semblait resteravant qu’un mécanisme de surveillance du système ne déclenche un kernel panic et le redémarrage de la montre.de la montre, allant jusqu'au remplacement. Ces éléments renforçaient donc l’hypothèse d’un problème logiciel ou de firmware plutôt que celle d’un défaut isolé sur quelques exemplaires.Apple ne donne toutefois. Les notes de watchOS 27.0.1 indiquent simplement que cette version apporte plusieurs corrections, dont celle d’unLa mise à jour peut être installée directementdans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ou. Comme d’habitude, l’Apple Watch doit être placée sur son chargeur pendant l’installation. Apple précise également qu’elle doit disposer d’au moins 50 % de batterie.: le correctif vise spécifiquement les Series 12 et Ultra 4. Les Series 9, 10 et 11, Ultra 2 et 3 ainsi que la SE 3 restent pour le moment sous watchOS 27.0.