Bug des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : Apple publie un correctif en urgence
Par Laurence - Publié le
À peine quelques jours après les premiers signalements, Apple déploie déjà un correctif pour les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 victimes de redémarrages intempestifs. watchOS 27.0.1 est disponible ce soir et vise précisément le bug évoqué dans notre précédente news.
Apple vient de publier watchOS 27.0.1, une petite mise à jour qui arrive un peu plus d’une semaine après la sortie de watchOS 27. Avec une particularité, puisqu'elle est exclusivement proposée aux Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, les deux modèles concernés par les redémarrages aléatoires apparus depuis leur commercialisation.
En effet, sur les réseaux sociaux, plusieurs propriétaires avaient constaté des redémarrage intempestifs. Le problème pouvait se produire dans des circonstances très différentes : pendant un appel, avec Siri AI, lors de la modification d’un cadran, dans Plans ou l’App Store, pendant l’enregistrement d’un entraînement, mais également lorsque la montre semblait simplement au repos. Dans certains cas, ces redémarrages pouvaient entraîner une interruption du suivi d’un entraînement (
la crise au milieu de la longueur...) ou créer des trous dans les données enregistrées pendant la nuit.
Les premiers éléments techniques avaient rapidement orienté les soupçons vers le Neural Engine des nouvelles montres. Plusieurs fichiers de diagnostic panic-full publiés par des utilisateurs montraient un comportement similaire : le Neural Engine semblait rester bloqué environ deux secondes avant qu’un mécanisme de surveillance du système ne déclenche un kernel panic et le redémarrage de la montre.
Le problème persistait chez certains utilisateurs après une réinitialisation complète de la montre, allant jusqu'au remplacement. Ces éléments renforçaient donc l’hypothèse d’un problème logiciel ou de firmware plutôt que celle d’un défaut isolé sur quelques exemplaires.
Apple ne donne toutefois aucun détail technique sur l’origine du problème. Les notes de watchOS 27.0.1 indiquent simplement que cette version apporte plusieurs corrections, dont celle d’un problème susceptible de provoquer un redémarrage inattendu de l’Apple Watch.
La mise à jour peut être installée directement depuis l’Apple Watch dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ou depuis l’application Watch de l’iPhone associé. Comme d’habitude, l’Apple Watch doit être placée sur son chargeur pendant l’installation. Apple précise également qu’elle doit disposer d’au moins 50 % de batterie.
Les propriétaires d’Apple Watch plus anciennes ne devraient donc pas s’étonner de ne pas voir apparaître watchOS 27.0.1 : le correctif vise spécifiquement les Series 12 et Ultra 4. Les Series 9, 10 et 11, Ultra 2 et 3 ainsi que la SE 3 restent pour le moment sous watchOS 27.0.
Apple aura finalement réagi rapidement à ce bug, quelques jours seulement après les premiers témoignages. La publication d’un correctif réservé aux Series 12 et Ultra 4 confirme surtout que le problème était bien spécifique aux nouvelles générations. Reste maintenant à vérifier sur la durée si watchOS 27.0.1 fait totalement disparaître ces redémarrages intempestifs.
Un correctif express pour les nouvelles Apple Watch
Apple vient de publier watchOS 27.0.1, une petite mise à jour qui arrive un peu plus d’une semaine après la sortie de watchOS 27. Avec une particularité, puisqu'elle est exclusivement proposée aux Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, les deux modèles concernés par les redémarrages aléatoires apparus depuis leur commercialisation.
En effet, sur les réseaux sociaux, plusieurs propriétaires avaient constaté des redémarrage intempestifs. Le problème pouvait se produire dans des circonstances très différentes : pendant un appel, avec Siri AI, lors de la modification d’un cadran, dans Plans ou l’App Store, pendant l’enregistrement d’un entraînement, mais également lorsque la montre semblait simplement au repos. Dans certains cas, ces redémarrages pouvaient entraîner une interruption du suivi d’un entraînement (
Le Neural Engine était dans le viseur
Les premiers éléments techniques avaient rapidement orienté les soupçons vers le Neural Engine des nouvelles montres. Plusieurs fichiers de diagnostic panic-full publiés par des utilisateurs montraient un comportement similaire : le Neural Engine semblait rester bloqué environ deux secondes avant qu’un mécanisme de surveillance du système ne déclenche un kernel panic et le redémarrage de la montre.
Le problème persistait chez certains utilisateurs après une réinitialisation complète de la montre, allant jusqu'au remplacement. Ces éléments renforçaient donc l’hypothèse d’un problème logiciel ou de firmware plutôt que celle d’un défaut isolé sur quelques exemplaires.
Apple ne donne toutefois aucun détail technique sur l’origine du problème. Les notes de watchOS 27.0.1 indiquent simplement que cette version apporte plusieurs corrections, dont celle d’un problème susceptible de provoquer un redémarrage inattendu de l’Apple Watch.
Comment installer watchOS 27.0.1 ?
La mise à jour peut être installée directement depuis l’Apple Watch dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ou depuis l’application Watch de l’iPhone associé. Comme d’habitude, l’Apple Watch doit être placée sur son chargeur pendant l’installation. Apple précise également qu’elle doit disposer d’au moins 50 % de batterie.
Les propriétaires d’Apple Watch plus anciennes ne devraient donc pas s’étonner de ne pas voir apparaître watchOS 27.0.1 : le correctif vise spécifiquement les Series 12 et Ultra 4. Les Series 9, 10 et 11, Ultra 2 et 3 ainsi que la SE 3 restent pour le moment sous watchOS 27.0.
Qu’en penser ?
Apple aura finalement réagi rapidement à ce bug, quelques jours seulement après les premiers témoignages. La publication d’un correctif réservé aux Series 12 et Ultra 4 confirme surtout que le problème était bien spécifique aux nouvelles générations. Reste maintenant à vérifier sur la durée si watchOS 27.0.1 fait totalement disparaître ces redémarrages intempestifs.