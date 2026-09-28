Bug de l'iPhone 18 Pro : Apple prépare un patch, mais tout ne sera pas réglé

On en dit quoi ?



Ouvrir ses mots de passe devrait être une opération relativement banale, et les clients qui ont passé du temps à réinitialiser leur iPhone ou à le faire échanger ont de bonnes raisons d'être agacés. Apple prépare une réponse logicielle, c'est appréciable, mais on attend quand même mieux d'une version publique après des mois de bêta. Quant à ceux qui trouvent amusant de bloquer les téléphones en boutique, ils laissent surtout aux vendeurs le soin de redémarrer les appareils derrière eux, et ça n'est pas très cool.