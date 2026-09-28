Bug de l'iPhone 18 Pro : Apple prépare un patch, mais tout ne sera pas réglé
Par Vincent Lautier - Publié le
Les redémarrages des iPhone 18 Pro devraient bientôt être corrigés : Apple prépare une mise à jour pour ce début de semaine. L'occasion de revenir sur les blocages signalés depuis une dizaine de jours, dont certains concernent aussi les générations précédentes. Car entre les ratés de Face ID et les gestes qui figent l'interface, plusieurs problèmes se mélangent un peu.
Apple a confirmé qu'une mise à jour devait arriver cette semaine pour régler les redémarrages liés à Face ID sur les iPhone 18 Pro et Pro Max. La précision compte pour les acheteurs qui ont déjà fait échanger leur téléphone, parfois pour retrouver le même comportement sur l'exemplaire de remplacement. Pour ce problème, la solution attendue passe donc par iOS, sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'appareil. Apple n'a pas encore donné de numéro de version dans cette annonce, ni promis de régler tous les bugs d'iOS 27 avec le même téléchargement.
On vous en a parlé, les premiers propriétaires ont signalé des blocages dès les jours qui ont suivi la commercialisation, avec des redémarrages rapportés dès le 19 septembre. L'app Mots de passe ou les onglets privés de Safari peuvent déclencher le problème lorsqu'une reconnaissance du visage échoue et que vous tentez une nouvelle identification. Le tactile ne répond plus, puis l'iPhone redémarre quelques secondes plus tard. Ce scénario a été reproduit sur un iPhone 18 Pro européen, mais tous les exemplaires ne sont pas touchés. Des propriétaires d'iPhone 17 Pro Max décrivent aussi des blocages, sans que ces témoignages suffisent à leur attribuer exactement le même défaut.
Le plantage qui circule sur les réseaux depuis le 16 septembre utilise, lui, un enchaînement rapide entre le Centre de notifications et le Centre de contrôle. Il peut rendre l'interface inutilisable, jusqu'au curseur qui sert normalement à éteindre le téléphone, et a été reproduit sur un iPhone Air. L'hypothèse d'une vieille version d'iOS réservée aux iPhone 18 Pro ne suffit donc pas à expliquer tous ces blocages. Des petits malins s'amuseraient même à planter les appareils de démonstration en magasin. Pour ce bug gestuel, un redémarrage forcé permet de récupérer l'iPhone, et une correction semble déjà présente dans iOS 27.2 bêta 2. Ça ne confirme pas pour autant son arrivée dans le correctif Face ID attendu cette semaine.
Ouvrir ses mots de passe devrait être une opération relativement banale, et les clients qui ont passé du temps à réinitialiser leur iPhone ou à le faire échanger ont de bonnes raisons d'être agacés. Apple prépare une réponse logicielle, c'est appréciable, mais on attend quand même mieux d'une version publique après des mois de bêta. Quant à ceux qui trouvent amusant de bloquer les téléphones en boutique, ils laissent surtout aux vendeurs le soin de redémarrer les appareils derrière eux, et ça n'est pas très cool.
Un correctif confirmé
Apple a confirmé qu'une mise à jour devait arriver cette semaine pour régler les redémarrages liés à Face ID sur les iPhone 18 Pro et Pro Max. La précision compte pour les acheteurs qui ont déjà fait échanger leur téléphone, parfois pour retrouver le même comportement sur l'exemplaire de remplacement. Pour ce problème, la solution attendue passe donc par iOS, sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'appareil. Apple n'a pas encore donné de numéro de version dans cette annonce, ni promis de régler tous les bugs d'iOS 27 avec le même téléchargement.
Face ID fait redémarrer
On vous en a parlé, les premiers propriétaires ont signalé des blocages dès les jours qui ont suivi la commercialisation, avec des redémarrages rapportés dès le 19 septembre. L'app Mots de passe ou les onglets privés de Safari peuvent déclencher le problème lorsqu'une reconnaissance du visage échoue et que vous tentez une nouvelle identification. Le tactile ne répond plus, puis l'iPhone redémarre quelques secondes plus tard. Ce scénario a été reproduit sur un iPhone 18 Pro européen, mais tous les exemplaires ne sont pas touchés. Des propriétaires d'iPhone 17 Pro Max décrivent aussi des blocages, sans que ces témoignages suffisent à leur attribuer exactement le même défaut.
Un autre bug circule
Le plantage qui circule sur les réseaux depuis le 16 septembre utilise, lui, un enchaînement rapide entre le Centre de notifications et le Centre de contrôle. Il peut rendre l'interface inutilisable, jusqu'au curseur qui sert normalement à éteindre le téléphone, et a été reproduit sur un iPhone Air. L'hypothèse d'une vieille version d'iOS réservée aux iPhone 18 Pro ne suffit donc pas à expliquer tous ces blocages. Des petits malins s'amuseraient même à planter les appareils de démonstration en magasin. Pour ce bug gestuel, un redémarrage forcé permet de récupérer l'iPhone, et une correction semble déjà présente dans iOS 27.2 bêta 2. Ça ne confirme pas pour autant son arrivée dans le correctif Face ID attendu cette semaine.
On en dit quoi ?
Ouvrir ses mots de passe devrait être une opération relativement banale, et les clients qui ont passé du temps à réinitialiser leur iPhone ou à le faire échanger ont de bonnes raisons d'être agacés. Apple prépare une réponse logicielle, c'est appréciable, mais on attend quand même mieux d'une version publique après des mois de bêta. Quant à ceux qui trouvent amusant de bloquer les téléphones en boutique, ils laissent surtout aux vendeurs le soin de redémarrer les appareils derrière eux, et ça n'est pas très cool.