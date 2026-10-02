iPhone Duo : Apple a une solution pour limiter l'usure de la pliure de l’écran

QU’EN PENSER ?



Apple ne promet donc pas un écran pliable éternellement dépourvu de pliure, mais adopte une approche assez pragmatique : rendre remplaçable l’une des parties susceptibles de vieillir. À 19 dollars avec AppleCare, l’opération pourrait même devenir une sorte de petit rafraîchissement après quelques années d’utilisation. Il faudra toutefois attendre les premiers retours sur le long terme pour déterminer si cette couche suffit réellement à conserver l’aspect initial de l’écran du Duo.