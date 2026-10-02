iPhone Duo : Apple a une solution pour limiter l'usure de la pliure de l’écran
Par Laurence - Publié le
La pliure reste l'un des principaux défauts des smartphones pliables. Avec l'iPhone Duo, Apple a travaillé sur la charnière et la structure de l’écran pour la rendre aussi discrète que possible. Mais la firme a également prévu une solution pour éviter qu’elle ne devienne trop visible avec les années : une couche supérieure de l’écran pourra tout simplement être remplacée.
Apple a beaucoup insisté sur la résistance de l’iPhone Duo lors de sa présentation le mois dernier. Pour son premier smartphone pliable, la firme devait en effet résoudre plusieurs problèmes inhérents à ce type d’appareil, à commencer par la fameuse pliure qui apparaît au centre de l’écran.
Même lorsqu’elle est relativement discrète sur un appareil neuf, cette dernière pourrait devenir plus marquée avec les ouvertures et fermetures successives. Et le problème est plutôt gênant sur un smartphone vendu plus de 2 000 dollars.
Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle chez Apple, a déjà donné quelques détails supplémentaires dans un post sur TikTok repéré par 9to5Mac. Selon elle, le revêtement mat utilisé par Apple permet déjà de réduire visuellement la pliure. Mais c’est surtout ce qui se trouve juste au-dessus de l’écran qui est intéressant.
L’écran pliable de l’iPhone Duo est recouvert d’une couche de protection spécifique. Apple explique avoir consacré beaucoup de travail à sa conception afin qu’elle conserve ses propriétés le plus longtemps possible malgré les contraintes mécaniques répétées.
Mais cette couche n’est pas destinée à rester définitivement sur l’appareil.
En pratique, si le revêtement commence à marquer après plusieurs années d’utilisation ou si la zone de pliure devient davantage visible, Apple pourra donc retirer cette couche supérieure et en poser une nouvelle. L’idée serait ainsi de retrouver un aspect plus proche de celui de l’écran au premier jour, sans avoir à remplacer toute la dalle pliable.
Il ne s’agit donc pas de supprimer physiquement la pliure de l’écran grâce à cette opération. La couche remplaçable doit plutôt permettre
d'agir comme une crème anti-ride de limiter les effets du vieillissement et les marques susceptibles de rendre cette zone progressivement plus visible.
Cette possibilité n'est d’ailleurs pas seulement théorique. Apple mentionne déjà le remplacement de la
Le tarif relativement faible est particulièrement intéressant au regard du coût potentiel d’un remplacement complet de l’écran pliable. En outre, on ignore encore dans quelles conditions Apple recommandera cette intervention et après combien de temps la couche supérieure commencera réellement à montrer des signes d’usure.
Mais attention, cette protection n'est pas un simple film d’écran que l’utilisateur pourrait retirer chez lui. Sur les smartphones pliables, les différentes couches de protection font partie intégrante de la structure de l’écran et leur retrait peut l’endommager. Apple devrait donc logiquement réserver cette opération à son réseau de réparation.
Cette solution montre surtout à quel point Apple a dû tenir compte du vieillissement de l’écran pour son arrivée sur le marché des smartphones pliables. La firme avait déjà expliqué avoir particulièrement travaillé sur la charnière et la structure de la dalle afin de réduire la pliure dès la sortie de la boîte.
Cette couche remplaçable apporte désormais une réponse à un autre problème : son évolution après plusieurs milliers de cycles d’ouverture et de fermeture. Car sur un smartphone aussi cher, la question est loin d'être anecdotique. Un écran, qui paraît impeccable à l’achat mais dont la pliure devient très visible après deux ou trois ans, pourrait rapidement devenir difficile à vendre.
Apple ne promet donc pas un écran pliable éternellement dépourvu de pliure, mais adopte une approche assez pragmatique : rendre remplaçable l’une des parties susceptibles de vieillir. À 19 dollars avec AppleCare, l’opération pourrait même devenir une sorte de petit rafraîchissement après quelques années d’utilisation. Il faudra toutefois attendre les premiers retours sur le long terme pour déterminer si cette couche suffit réellement à conserver l’aspect initial de l’écran du Duo.
Une pliure qui risque de s’accentuer avec le temps
Apple a beaucoup insisté sur la résistance de l’iPhone Duo lors de sa présentation le mois dernier. Pour son premier smartphone pliable, la firme devait en effet résoudre plusieurs problèmes inhérents à ce type d’appareil, à commencer par la fameuse pliure qui apparaît au centre de l’écran.
Même lorsqu’elle est relativement discrète sur un appareil neuf, cette dernière pourrait devenir plus marquée avec les ouvertures et fermetures successives. Et le problème est plutôt gênant sur un smartphone vendu plus de 2 000 dollars.
Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle chez Apple, a déjà donné quelques détails supplémentaires dans un post sur TikTok repéré par 9to5Mac. Selon elle, le revêtement mat utilisé par Apple permet déjà de réduire visuellement la pliure. Mais c’est surtout ce qui se trouve juste au-dessus de l’écran qui est intéressant.
@angietutorials What a piece of hardware 🤤 #iPhoneDuo #KateBergeron ♬ I Need a Dollar (Instrumental Version) - Beats Nation
Une couche protectrice que l’on peut remplacer
L’écran pliable de l’iPhone Duo est recouvert d’une couche de protection spécifique. Apple explique avoir consacré beaucoup de travail à sa conception afin qu’elle conserve ses propriétés le plus longtemps possible malgré les contraintes mécaniques répétées.
Mais cette couche n’est pas destinée à rester définitivement sur l’appareil.
Elle est en fait remplaçable, ce qui est vraiment appréciable pour le client : il est possible de retirer cette couche et d’en installer une nouvelle, explique Kate Bergeron.
En pratique, si le revêtement commence à marquer après plusieurs années d’utilisation ou si la zone de pliure devient davantage visible, Apple pourra donc retirer cette couche supérieure et en poser une nouvelle. L’idée serait ainsi de retrouver un aspect plus proche de celui de l’écran au premier jour, sans avoir à remplacer toute la dalle pliable.
Il ne s’agit donc pas de supprimer physiquement la pliure de l’écran grâce à cette opération. La couche remplaçable doit plutôt permettre
19 dollars avec AppleCare
Cette possibilité n'est d’ailleurs pas seulement théorique. Apple mentionne déjà le remplacement de la
cover layerdans sa grille tarifaire des réparations de l'iPhone Duo. Si l'opération serait facturée 19 dollars avec AppleCare (via), son prix hors couverture n’est en revanche pas encore connu.
Le tarif relativement faible est particulièrement intéressant au regard du coût potentiel d’un remplacement complet de l’écran pliable. En outre, on ignore encore dans quelles conditions Apple recommandera cette intervention et après combien de temps la couche supérieure commencera réellement à montrer des signes d’usure.
Mais attention, cette protection n'est pas un simple film d’écran que l’utilisateur pourrait retirer chez lui. Sur les smartphones pliables, les différentes couches de protection font partie intégrante de la structure de l’écran et leur retrait peut l’endommager. Apple devrait donc logiquement réserver cette opération à son réseau de réparation.
Un problème crucial pour l’iPhone Duo
Cette solution montre surtout à quel point Apple a dû tenir compte du vieillissement de l’écran pour son arrivée sur le marché des smartphones pliables. La firme avait déjà expliqué avoir particulièrement travaillé sur la charnière et la structure de la dalle afin de réduire la pliure dès la sortie de la boîte.
Cette couche remplaçable apporte désormais une réponse à un autre problème : son évolution après plusieurs milliers de cycles d’ouverture et de fermeture. Car sur un smartphone aussi cher, la question est loin d'être anecdotique. Un écran, qui paraît impeccable à l’achat mais dont la pliure devient très visible après deux ou trois ans, pourrait rapidement devenir difficile à vendre.
QU’EN PENSER ?
Apple ne promet donc pas un écran pliable éternellement dépourvu de pliure, mais adopte une approche assez pragmatique : rendre remplaçable l’une des parties susceptibles de vieillir. À 19 dollars avec AppleCare, l’opération pourrait même devenir une sorte de petit rafraîchissement après quelques années d’utilisation. Il faudra toutefois attendre les premiers retours sur le long terme pour déterminer si cette couche suffit réellement à conserver l’aspect initial de l’écran du Duo.