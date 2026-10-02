Huawei Mate 90 : un objectif 1 pouce de 790 euros se visse au dos du téléphone

On en dit quoi ?



Cet objectif à visser est l'idée photo la plus rigolote vue sur un smartphone depuis un moment, et on aimerait franchement pouvoir l'essayer. Le problème, c'est l'addition : il faut déjà s'offrir une édition Collector ou RS à plus de 10 000 yuans avant de pouvoir visser quoi que ce soit, du coup la note complète dépasse les 2 200 euros. C'est au niveau des puces que l'information est peut-être la plus intéressante : sept ans après les premières sanctions, Huawei aligne trois processeurs maison, un système complet sans Android et des idées que personne d'autre n'ose tenter. Tout ça reste cantonné au marché chinois, et pour une fois, on a de vraies raisons de le regretter.