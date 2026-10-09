iPhone 18 Pro : Apple aurait déjà réduit sa production de 20 % ! Les prix sont-ils trop élevés ?

Apple revoit ses commandes à la baisse

Une hausse de prix qui aurait refroidi les acheteurs

Un calendrier de lancement inhabituel

Qu’en penser ?



Une réduction de 15 à 20 % des commandes constitue un signal à surveiller, mais pas nécessairement la preuve d’un échec commercial. Apple pourrait simplement ajuster ses stocks après des prévisions initiales trop optimistes. En revanche, la hausse des prix semble commencer à poser question, même pour les modèles les plus haut de gamme. Le nouveau calendrier de lancement complique également les comparaisons avec les années précédentes. Pour l'instant, on ne sait si les acheteurs attendent réellement l’iPhone 18 classique ou si les tarifs des modèles Pro ont fini par atteindre une limite.

Selon, Apple aurait commencé à revoir ses prévisions de production dès le début du mois de septembre, adoptant une approche plus prudente concernant les livraisons de ses nouveaux smartphones.Plusieurs sources proches de la chaîne d’approvisionnement affirment que, par rapport aux volumes demandés initialement. Un responsable évoque même une diminution comprisepour les deux modèles haut de gamme.Les délais de fabrication et les contraintes propres à chaque composant expliqueraient certaines différences. Pour le moment, impossible de savoir si Apple prolongera ces réductions en novembre ou si elles concernent uniquement le mois d’octobre.. Cette année, Apple a augmenté de 100 dollars les prix des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max par rapport à leurs prédécesseurs., notamment dans un contexte où les consommateurs conservent parfois leur smartphone plusieurs années avant de le remplacer.Globalement,. Il faut néanmoinsla situation et distinguer une baisse des commandes de composants d’une baisse effective des ventes. Apple ajuste régulièrement ses prévisions en fonction des stocks, des capacités de production et des premières tendances commerciales. De plus, les prix plus élevés pourraient permettre à la firme de maintenir son chiffre d’affaires, même avec des volumes de vente inférieurs aux attentes.Mais les tarifs ne seraient pas les seuls responsables. Cette année, Apple a profondément modifié son calendrier de commercialisation.Il faudra attendre le printemps 2027 pour découvrir ce modèle, qui devrait accompagner l’iPhone 18e.Un responsable de la chaîne d’approvisionnement estime que cette stratégie pourrait expliquer une partie du ralentissement. Habituellement, le lancement simultané de plusieurs modèles permet à Apple de profiter d’un effet de gamme, avec des consommateurs qui comparent les différentes versions avant de passer commande. Cette fois, les acheteurs intéressés par un iPhone plus abordable pourraient tout simplement préférer patienter quelques mois.Concernant l’iPhone Duo, les précommandes doivent ouvrir le 16 octobre, et, selon l’une des sources interrogées,Il ne s’agit toutefois que d’une anticipation : aucune baisse de commandes concernant l’iPhone Duo n’est confirmée à ce stade. Son positionnement particulièrement haut de gamme et son format inédit rendent d’ailleurs les prévisions de ventes plus difficiles à établir. Apple pourrait également chercher à limiter les stocks d’un produit dont elle doit encore mesurer l’accueil auprès du grand public.Les prochaines semaines devraient apporter davantage d’informations sur les performances commerciales des nouveaux iPhone.Ces chiffres permettront notamment d’évaluer les premières semaines de commercialisation des iPhone 18 Pro et Pro Max. Il faudra néanmoins rester prudent : Apple ne communique plus le nombre exact d’iPhone vendus. Le chiffre d’affaires de cette catégorie restera donc le principal indicateur disponible.