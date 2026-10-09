iOS 27 : Apple veut désormais que tout le monde y passe !
Par Laurence - Publié le
Disponible depuis le 14 septembre, iOS 27 n’était jusqu’à présent pas la mise à jour recommandée par Apple. La firme préférait mettre en avant iOS 26.7, laissant aux utilisateurs le choix de passer à la nouvelle version. Mais avec l’arrivée d’iOS 27.0.1, la situation vient de changer : elle
pousse au crime encourage désormais officiellement la migration vers son dernier système.
Voilà bientôt un mois qu’Apple a déployé iOS 27 auprès du grand public, mais elle n'incitait pas pour autant les utilisateurs sous iOS 26 à franchir le pas. En se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ces derniers voyaient d'abord apparaître iOS 26.7, car iOS 27 figurait bien sur la même page, mais après, dans une section secondaire, parmi les autres mises à jour disponibles.
La présentation était donc relativement discrète pour une nouvelle version d’iOS. Depuis la sortie d’iOS 27.0.1, Apple a changé sa stratégie. Les iPhone compatibles fonctionnant encore sous iOS 26 affichent désormais iOS 27.0.1 comme mise à jour principale. Il n’est donc plus nécessaire de rechercher la nouvelle version dans les options secondaires.
Depuis plusieurs années, Cupertino préfère déployer progressivement ses mises à jour majeures plutôt que d’encourager immédiatement tous les utilisateurs à les installer. Même après plusieurs mois de versions bêta, la sortie publique d’un nouveau système peut révéler des bugs passés inaperçus pendant les tests. Certaines anomalies ne se manifestent en effet que lorsque des millions d’appareils, avec des configurations et des applications très différentes, commencent à utiliser la nouvelle version.
En laissant iOS 26.7 au premier plan, Apple pouvait donc continuer à proposer des correctifs aux utilisateurs souhaitant conserver leur environnement habituel, tout en laissant les plus impatients découvrir iOS 27. L’arrivée d’iOS 27.0.1 semble marquer une nouvelle étape dans cette transition. Apple considère manifestement que son système est suffisamment stable pour être proposé en priorité à une population beaucoup plus large. Cela ne signifie évidemment pas que tous les bugs ont disparu. L’année dernière, Apple avait attendu la disponibilité d’iOS 26.1 avant de recommander largement le passage depuis iOS 18. Cette fois, une simple mise à jour corrective, iOS 27.0.1, aura suffi pour faire basculer la recommandation.
Oui, et c’est un point important. Le passage à iOS 27 n’est pas obligatoire à ce stade. Les utilisateurs qui préfèrent conserver iOS 26 peuvent toujours choisir de rester sur cette version. Cette possibilité peut notamment intéresser ceux qui souhaitent encore attendre avant de modifier leurs habitudes ou qui utilisent des applications professionnelles nécessitant une compatibilité particulière. Il reste néanmoins recommandé d’installer les correctifs de sécurité disponibles pour la version utilisée. Pour les autres, iOS 27.0.1 est désormais directement accessible depuis les réglages de l’iPhone, sans manipulation supplémentaire.
Apple semble cette année beaucoup plus confiante dans la stabilité de son nouveau système. En mettant iOS 27.0.1 en avant moins d’un mois après le lancement officiel, la firme accélère la transition vers sa dernière version majeure. Une décision plutôt rassurante pour les utilisateurs qui hésitaient encore à installer iOS 27, même si elle ne garantit évidemment pas l’absence de problèmes. Reste à voir si cette confiance se traduira par une adoption plus rapide que celle d’iOS 26.
iOS 27 devient enfin "la" mise à jour recommandée
Voilà bientôt un mois qu’Apple a déployé iOS 27 auprès du grand public, mais elle n'incitait pas pour autant les utilisateurs sous iOS 26 à franchir le pas. En se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ces derniers voyaient d'abord apparaître iOS 26.7, car iOS 27 figurait bien sur la même page, mais après, dans une section secondaire, parmi les autres mises à jour disponibles.
La présentation était donc relativement discrète pour une nouvelle version d’iOS. Depuis la sortie d’iOS 27.0.1, Apple a changé sa stratégie. Les iPhone compatibles fonctionnant encore sous iOS 26 affichent désormais iOS 27.0.1 comme mise à jour principale. Il n’est donc plus nécessaire de rechercher la nouvelle version dans les options secondaires.
Pourquoi Apple a-t-elle attendu presque un mois ?
Depuis plusieurs années, Cupertino préfère déployer progressivement ses mises à jour majeures plutôt que d’encourager immédiatement tous les utilisateurs à les installer. Même après plusieurs mois de versions bêta, la sortie publique d’un nouveau système peut révéler des bugs passés inaperçus pendant les tests. Certaines anomalies ne se manifestent en effet que lorsque des millions d’appareils, avec des configurations et des applications très différentes, commencent à utiliser la nouvelle version.
En laissant iOS 26.7 au premier plan, Apple pouvait donc continuer à proposer des correctifs aux utilisateurs souhaitant conserver leur environnement habituel, tout en laissant les plus impatients découvrir iOS 27. L’arrivée d’iOS 27.0.1 semble marquer une nouvelle étape dans cette transition. Apple considère manifestement que son système est suffisamment stable pour être proposé en priorité à une population beaucoup plus large. Cela ne signifie évidemment pas que tous les bugs ont disparu. L’année dernière, Apple avait attendu la disponibilité d’iOS 26.1 avant de recommander largement le passage depuis iOS 18. Cette fois, une simple mise à jour corrective, iOS 27.0.1, aura suffi pour faire basculer la recommandation.
Peut-on rester sous iOS 26 ?
Oui, et c’est un point important. Le passage à iOS 27 n’est pas obligatoire à ce stade. Les utilisateurs qui préfèrent conserver iOS 26 peuvent toujours choisir de rester sur cette version. Cette possibilité peut notamment intéresser ceux qui souhaitent encore attendre avant de modifier leurs habitudes ou qui utilisent des applications professionnelles nécessitant une compatibilité particulière. Il reste néanmoins recommandé d’installer les correctifs de sécurité disponibles pour la version utilisée. Pour les autres, iOS 27.0.1 est désormais directement accessible depuis les réglages de l’iPhone, sans manipulation supplémentaire.
Qu’en penser ?
Apple semble cette année beaucoup plus confiante dans la stabilité de son nouveau système. En mettant iOS 27.0.1 en avant moins d’un mois après le lancement officiel, la firme accélère la transition vers sa dernière version majeure. Une décision plutôt rassurante pour les utilisateurs qui hésitaient encore à installer iOS 27, même si elle ne garantit évidemment pas l’absence de problèmes. Reste à voir si cette confiance se traduira par une adoption plus rapide que celle d’iOS 26.