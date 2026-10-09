iOS 27 : Apple veut désormais que tout le monde y passe !

pousse au crime

iOS 27 devient enfin "la" mise à jour recommandée

Pourquoi Apple a-t-elle attendu presque un mois ?

Peut-on rester sous iOS 26 ?

Qu’en penser ?



Apple semble cette année beaucoup plus confiante dans la stabilité de son nouveau système. En mettant iOS 27.0.1 en avant moins d’un mois après le lancement officiel, la firme accélère la transition vers sa dernière version majeure. Une décision plutôt rassurante pour les utilisateurs qui hésitaient encore à installer iOS 27, même si elle ne garantit évidemment pas l’absence de problèmes. Reste à voir si cette confiance se traduira par une adoption plus rapide que celle d’iOS 26.

, mais elle n'incitait pas pour autant les utilisateurs sous iOS 26 à franchir le pas. En se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ces derniers voyaient d'abord apparaître iOS 26.7, car iOS 27 figurait bien sur la même page, mais après, dans une section secondaire, parmi les autres mises à jour disponibles.. Depuis la sortie d’iOS 27.0.1, Apple a changé sa stratégie. Les iPhone compatibles fonctionnant encore sous iOS 26 affichent désormais iOS 27.0.1 comme. Il n’est donc plus nécessaire de rechercher la nouvelle version dans les options secondaires.Depuis plusieurs années, Cupertino préfèreses mises à jour majeures plutôt que d’encourager immédiatement tous les utilisateurs à les installer.Certaines anomalies ne se manifestent en effet que lorsque des millions d’appareils, avec des configurations et des applications très différentes, commencent à utiliser la nouvelle version.En laissant iOS 26.7 au premier plan, Apple pouvait donc continuer à proposer des correctifs aux utilisateurs souhaitant conserver leur environnement habituel, tout en laissant les plus impatients découvrir iOS 27.Apple considère manifestement que son système est suffisamment stable pour être proposé en priorité à une population beaucoup plus large. Cela ne signifie évidemment pas que tous les bugs ont disparu. L’année dernière, Apple avait attendu la disponibilité d’iOS 26.1 avant de recommander largement le passage depuis iOS 18. Cette fois, une simple mise à jour corrective, iOS 27.0.1, aura suffi pour faire basculer la recommandation.Les utilisateurs qui préfèrent conserver iOS 26 peuvent toujours choisir de rester sur cette version. Cette possibilité peut notamment intéresser ceux qui souhaitent encore. Il reste néanmoins recommandé d’installer les correctifs de sécurité disponibles pour la version utilisée. Pour les autres, iOS 27.0.1 est désormais directement accessible depuis les réglages de l’iPhone, sans manipulation supplémentaire.