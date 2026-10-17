Xperia 10 VI : Sony supprime une mise à jour Android promise à l'achat en 2024
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony avait garanti trois mises à jour majeures d'Android aux acheteurs du Xperia 10 VI, son milieu de gamme vendu 399 euros depuis juin 2024. Deux ans plus tard, Sony revient sur cet engagement : le téléphone terminera sa carrière sous Android 16, sans jamais voir Android 17. Et la justification technique ne tient pas vraiment la route.
Au lancement, le Xperia 10 VI s'accompagnait d'un programme précis, trois versions majeures d'Android et quatre ans de correctifs de sécurité. Livré sous Android 14, il a bien reçu Android 15 puis Android 16, et Android 17 devait logiquement boucler le contrat. Sauf que Sony a mis à jour sa page de support pour annoncer que cette troisième mise à jour ne viendra pas. La société reconnaît noir sur blanc que la décision « ne respecte pas l'annonce initiale » et présente ses excuses aux propriétaires concernés. Des excuses publiques, c'est rare chez un constructeur, mais ça ne remplace pas une mise à jour.
Officiellement, le coupable est la « configuration du stockage » de l'appareil, qui ne permettrait pas d'offrir une expérience Android 17 jugée correcte. Le Xperia 10 VI embarque pourtant 128 Go, une capacité banale sur ce segment. Et c'est là que l'argument coince : le Xperia 10 VII, sorti en 2025, propose exactement le même stockage de 128 Go et fait partie des cinq modèles qui reçoivent Android 17 en ce moment. Le milieu de gamme de 2024 est donc le seul Xperia écarté du programme, pour une raison technique que son propre successeur contredit.
Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce dossier : les quatre ans de correctifs de sécurité tiennent toujours, ce qui couvre l'appareil jusqu'en 2028. Le téléphone pourra donc continuer à servir sans risque particulier, mais figé sous Android 16, privé des nouveautés d'interface et des fonctions à venir. La comparaison avec la concurrence pique un peu, Samsung et Honor garantissent maintenant six ans de mises à jour sur leur milieu de gamme. Ce genre de marche arrière est rarissime dans l'industrie : depuis quelques années, les constructeurs rallongent leurs programmes de suivi, ils ne les raccourcissent pas en cours de route.
Sur un Android, une promesse de suivi logiciel fait partie de la fiche technique au moment de l'achat, au même titre que l'écran ou la batterie. Beaucoup d'acheteurs ont choisi ce Xperia en partie pour ses trois mises à jour garanties, et Sony leur en retire une avec deux phrases d'explication et des excuses polies. Le précédent est fâcheux, car si un engagement affiché sur une page officielle peut s'évaporer deux ans plus tard, ces fameuses années de suivi promises ne valent plus grand-chose au moment de comparer les téléphones en rayon. Sony vend justement ses Xperia sur le sérieux et la durabilité, et pour les clients qui y ont cru, c'est franchement pénible.
Une promesse écrite en 2024
Au lancement, le Xperia 10 VI s'accompagnait d'un programme précis, trois versions majeures d'Android et quatre ans de correctifs de sécurité. Livré sous Android 14, il a bien reçu Android 15 puis Android 16, et Android 17 devait logiquement boucler le contrat. Sauf que Sony a mis à jour sa page de support pour annoncer que cette troisième mise à jour ne viendra pas. La société reconnaît noir sur blanc que la décision « ne respecte pas l'annonce initiale » et présente ses excuses aux propriétaires concernés. Des excuses publiques, c'est rare chez un constructeur, mais ça ne remplace pas une mise à jour.
La faute au stockage
Officiellement, le coupable est la « configuration du stockage » de l'appareil, qui ne permettrait pas d'offrir une expérience Android 17 jugée correcte. Le Xperia 10 VI embarque pourtant 128 Go, une capacité banale sur ce segment. Et c'est là que l'argument coince : le Xperia 10 VII, sorti en 2025, propose exactement le même stockage de 128 Go et fait partie des cinq modèles qui reçoivent Android 17 en ce moment. Le milieu de gamme de 2024 est donc le seul Xperia écarté du programme, pour une raison technique que son propre successeur contredit.
La sécurité est maintenue
Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce dossier : les quatre ans de correctifs de sécurité tiennent toujours, ce qui couvre l'appareil jusqu'en 2028. Le téléphone pourra donc continuer à servir sans risque particulier, mais figé sous Android 16, privé des nouveautés d'interface et des fonctions à venir. La comparaison avec la concurrence pique un peu, Samsung et Honor garantissent maintenant six ans de mises à jour sur leur milieu de gamme. Ce genre de marche arrière est rarissime dans l'industrie : depuis quelques années, les constructeurs rallongent leurs programmes de suivi, ils ne les raccourcissent pas en cours de route.
On en dit quoi ?
Sur un Android, une promesse de suivi logiciel fait partie de la fiche technique au moment de l'achat, au même titre que l'écran ou la batterie. Beaucoup d'acheteurs ont choisi ce Xperia en partie pour ses trois mises à jour garanties, et Sony leur en retire une avec deux phrases d'explication et des excuses polies. Le précédent est fâcheux, car si un engagement affiché sur une page officielle peut s'évaporer deux ans plus tard, ces fameuses années de suivi promises ne valent plus grand-chose au moment de comparer les téléphones en rayon. Sony vend justement ses Xperia sur le sérieux et la durabilité, et pour les clients qui y ont cru, c'est franchement pénible.