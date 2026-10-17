Xperia 10 VI : Sony supprime une mise à jour Android promise à l'achat en 2024

On en dit quoi ?



Sur un Android, une promesse de suivi logiciel fait partie de la fiche technique au moment de l'achat, au même titre que l'écran ou la batterie. Beaucoup d'acheteurs ont choisi ce Xperia en partie pour ses trois mises à jour garanties, et Sony leur en retire une avec deux phrases d'explication et des excuses polies. Le précédent est fâcheux, car si un engagement affiché sur une page officielle peut s'évaporer deux ans plus tard, ces fameuses années de suivi promises ne valent plus grand-chose au moment de comparer les téléphones en rayon. Sony vend justement ses Xperia sur le sérieux et la durabilité, et pour les clients qui y ont cru, c'est franchement pénible.