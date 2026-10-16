Walkman Sony : trois baladeurs Android, dont un plaqué or à 5 000 euros

On en dit quoi ?



Sony ne cherche visiblement pas à écouler des palettes de ces engins, la marque entretient sa vitrine audiophile comme d'autres font des concept cars, et le travail sur le cuivre a de l'allure. Pour le commun des mortels, un bon smartphone et un petit DAC USB font déjà des merveilles. Le reste, c'est de la joaillerie.