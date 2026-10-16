Walkman Sony : trois baladeurs Android, dont un plaqué or à 5 000 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony renouvelle sa série Signature avec trois Walkman pour audiophiles, le NW-ZX900, le NW-WM1AM3 et un NW-WM1ZM3 au châssis en cuivre plaqué or facturé 5 000 euros. Les deux modèles les plus chers arriveront en Europe fin novembre, tournent sous Android 16 et promettent jusqu'à 35 heures d'autonomie. Le ZX900, lui, n'est pour le moment annoncé qu'aux États-Unis.
Le NW-WM1ZM3 coiffe la gamme. Son châssis est usiné dans du cuivre sans oxygène pur à 99,99 % puis plaqué or, et même les vis ont droit à leur traitement doré, Sony promettant grâce à cette masse électrique plus stable des basses puissantes et des aigus tout en douceur. On retrouve à l'intérieur un câblage KIMBER KABLE repris du lecteur de salon DMP-Z1, une alimentation revue avec deux condensateurs polymères au lieu d'un seul et un bloc de cuivre usiné qui isole la partie numérique des circuits analogiques. Tout cela pèse lourd, 670 grammes sur la balance, alors que le WM1ZM2 qu'il remplace restait sous les 500 grammes. Le NW-WM1AM3 reprend la même électronique dans un châssis en aluminium avec un dos en cuivre plaqué or, et le petit NW-ZX900 fait office de ticket d'entrée avec son écran de 5 pouces et ses 345 grammes.
Les trois baladeurs tournent sous Android 16, et ils accueillent du coup Spotify, Qobuz ou Apple Music comme n'importe quel smartphone, sur un écran tactile Full HD de 5,5 pouces pour les deux WM1. L'amplification maison S-Master HX gagne un système qui anticipe le bruit du traitement numérique, et le DSD Remastering Engine, qui convertit les fichiers classiques en un flux DSD à 11,2 MHz, fonctionne maintenant aussi avec la musique diffusée en Wi-Fi, et plus seulement avec les morceaux stockés sur l'appareil. Chaque modèle garde une sortie casque 3,5 mm, une sortie symétrique 4,4 mm et un lecteur microSD pour compléter les 64 à 256 Go internes selon la version. Sony annonce jusqu'à 35 heures d'autonomie, mesurées, c'est assez rigolo, sur des MP3 à 128 kbit/s.
Les NW-WM1ZM3 et NW-WM1AM3 arriveront chez nous fin novembre, à 5 000 et 2 500 euros. Le ZX900 est affiché 1 900 dollars aux États-Unis, où les précommandes des trois modèles sont déjà ouvertes, mais Sony ne l'a pas encore annoncé pour l'Europe. La concurrence spécialisée, Astell&Kern ou Cayin en tête, s'affiche de toute façon dans les mêmes eaux : ce marché de niche assume ses tarifs.
Sony ne cherche visiblement pas à écouler des palettes de ces engins, la marque entretient sa vitrine audiophile comme d'autres font des concept cars, et le travail sur le cuivre a de l'allure. Pour le commun des mortels, un bon smartphone et un petit DAC USB font déjà des merveilles. Le reste, c'est de la joaillerie.
Du cuivre plaqué or jusqu'aux vis
Le NW-WM1ZM3 coiffe la gamme. Son châssis est usiné dans du cuivre sans oxygène pur à 99,99 % puis plaqué or, et même les vis ont droit à leur traitement doré, Sony promettant grâce à cette masse électrique plus stable des basses puissantes et des aigus tout en douceur. On retrouve à l'intérieur un câblage KIMBER KABLE repris du lecteur de salon DMP-Z1, une alimentation revue avec deux condensateurs polymères au lieu d'un seul et un bloc de cuivre usiné qui isole la partie numérique des circuits analogiques. Tout cela pèse lourd, 670 grammes sur la balance, alors que le WM1ZM2 qu'il remplace restait sous les 500 grammes. Le NW-WM1AM3 reprend la même électronique dans un châssis en aluminium avec un dos en cuivre plaqué or, et le petit NW-ZX900 fait office de ticket d'entrée avec son écran de 5 pouces et ses 345 grammes.
Android 16 et le streaming en DSD
Les trois baladeurs tournent sous Android 16, et ils accueillent du coup Spotify, Qobuz ou Apple Music comme n'importe quel smartphone, sur un écran tactile Full HD de 5,5 pouces pour les deux WM1. L'amplification maison S-Master HX gagne un système qui anticipe le bruit du traitement numérique, et le DSD Remastering Engine, qui convertit les fichiers classiques en un flux DSD à 11,2 MHz, fonctionne maintenant aussi avec la musique diffusée en Wi-Fi, et plus seulement avec les morceaux stockés sur l'appareil. Chaque modèle garde une sortie casque 3,5 mm, une sortie symétrique 4,4 mm et un lecteur microSD pour compléter les 64 à 256 Go internes selon la version. Sony annonce jusqu'à 35 heures d'autonomie, mesurées, c'est assez rigolo, sur des MP3 à 128 kbit/s.
Fin novembre en Europe
Les NW-WM1ZM3 et NW-WM1AM3 arriveront chez nous fin novembre, à 5 000 et 2 500 euros. Le ZX900 est affiché 1 900 dollars aux États-Unis, où les précommandes des trois modèles sont déjà ouvertes, mais Sony ne l'a pas encore annoncé pour l'Europe. La concurrence spécialisée, Astell&Kern ou Cayin en tête, s'affiche de toute façon dans les mêmes eaux : ce marché de niche assume ses tarifs.
On en dit quoi ?
Sony ne cherche visiblement pas à écouler des palettes de ces engins, la marque entretient sa vitrine audiophile comme d'autres font des concept cars, et le travail sur le cuivre a de l'allure. Pour le commun des mortels, un bon smartphone et un petit DAC USB font déjà des merveilles. Le reste, c'est de la joaillerie.