RailLog suit vos trains en direct dans 30 pays
Par Vincent Lautier - Publié le
Dix ans après un premier passage dans nos colonnes, Antoine Waes, développeur indépendant installé à Lyon, revient avec RailLog, un carnet de bord qui garde la trace de tous vos voyages en train, du TER au Shinkansen, avec suivi en direct des retards et statistiques à la clé.
En mai 2016, Didier vous présentait ici même Taste Movie, une app de recommandation de films imaginée par un étudiant de 19 ans, en concluant que son développeur méritait bien « une petite obole ». Cet étudiant, c'était Antoine Waes, qui nous lit toujours dix ans plus tard et qui n'a visiblement jamais arrêté de coder. Son nouveau projet s'appelle RailLog, une app qu'il développe seul depuis un an, sans société ni investisseurs derrière, et dont la toute récente version 4.2 est à ses yeux la plus aboutie qu'il ait sortie.
Le principe rappelle fortement Flighty, ce carnet de vol que les habitués de l'avion connaissent bien, transposé ici au rail. On ajoute un trajet en quelques secondes à partir des horaires réels de 39 compagnies réparties dans une trentaine de pays, de la SNCF à la Deutsche Bahn en passant par Trenitalia, Renfe, Eurostar, les CFF suisses et même Amtrak ou Japan Rail. Le jour du départ, l'app suit votre train en direct et affiche le retard et la voie quand l'opérateur les publie, dans une Live Activity sur l'écran verrouillé et la Dynamic Island. Tout se retrouve ensuite sur une carte et dans des statistiques qui compilent kilomètres parcourus, pays traversés, compagnies empruntées et lignes favorites, et chaque trajet se partage avec ses proches par un simple lien. La version 4.2 ajoute d'ailleurs la gestion des bons de compensation en cas de retard, l'import de billets par email et trois nouveaux pays, dont le Japon.
RailLog est gratuite au téléchargement sur l'App Store, avec un Premium facturé 3 euros par mois, 10 euros par an ou 30 euros une bonne fois pour toutes. L'app est entièrement native, écrite en SwiftUI, et réclame en contrepartie iOS 26 au minimum, ce qui laissera les iPhone un peu anciens à quai. Elle existe aussi sur iPad et sur les Mac Apple Silicon, et affiche pour le moment un joli 5 sur 5 sur la boutique française.
Les apps de passionnés portées par un seul développeur, c'est souvent ce qui se fait de mieux sur iOS, et celle-ci coche beaucoup de cases : native, soignée, utile, avec un tarif honnête. Et puis on ne va pas bouder notre plaisir de voir un lecteur croisé ici en 2016 revenir avec un projet aussi abouti. À tester donc.
Un habitué de la maison
En mai 2016, Didier vous présentait ici même Taste Movie, une app de recommandation de films imaginée par un étudiant de 19 ans, en concluant que son développeur méritait bien « une petite obole ». Cet étudiant, c'était Antoine Waes, qui nous lit toujours dix ans plus tard et qui n'a visiblement jamais arrêté de coder. Son nouveau projet s'appelle RailLog, une app qu'il développe seul depuis un an, sans société ni investisseurs derrière, et dont la toute récente version 4.2 est à ses yeux la plus aboutie qu'il ait sortie.
Le Flighty du train
Le principe rappelle fortement Flighty, ce carnet de vol que les habitués de l'avion connaissent bien, transposé ici au rail. On ajoute un trajet en quelques secondes à partir des horaires réels de 39 compagnies réparties dans une trentaine de pays, de la SNCF à la Deutsche Bahn en passant par Trenitalia, Renfe, Eurostar, les CFF suisses et même Amtrak ou Japan Rail. Le jour du départ, l'app suit votre train en direct et affiche le retard et la voie quand l'opérateur les publie, dans une Live Activity sur l'écran verrouillé et la Dynamic Island. Tout se retrouve ensuite sur une carte et dans des statistiques qui compilent kilomètres parcourus, pays traversés, compagnies empruntées et lignes favorites, et chaque trajet se partage avec ses proches par un simple lien. La version 4.2 ajoute d'ailleurs la gestion des bons de compensation en cas de retard, l'import de billets par email et trois nouveaux pays, dont le Japon.
Niveau prix
RailLog est gratuite au téléchargement sur l'App Store, avec un Premium facturé 3 euros par mois, 10 euros par an ou 30 euros une bonne fois pour toutes. L'app est entièrement native, écrite en SwiftUI, et réclame en contrepartie iOS 26 au minimum, ce qui laissera les iPhone un peu anciens à quai. Elle existe aussi sur iPad et sur les Mac Apple Silicon, et affiche pour le moment un joli 5 sur 5 sur la boutique française.
On en dit quoi ?
Les apps de passionnés portées par un seul développeur, c'est souvent ce qui se fait de mieux sur iOS, et celle-ci coche beaucoup de cases : native, soignée, utile, avec un tarif honnête. Et puis on ne va pas bouder notre plaisir de voir un lecteur croisé ici en 2016 revenir avec un projet aussi abouti. À tester donc.