RedMagic 12 Pro : 8400 mAh de batterie et 200 euros de plus, merci la RAM
Par Vincent Lautier - Publié le
8400 mAh dans un téléphone de 8,55 mm d'épaisseur : le RedMagic 12 Pro arrive en version mondiale avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un écran à 185 Hz et un refroidissement liquide qui s'éclaire en RGB. La fiche technique impressionne, mais la facture augmente de 200 euros par rapport au 11 Pro, et la flambée de la mémoire vive n'y est pas étrangère.
La batterie passe de 7500 à 8400 mAh, un gain de 12 % qui place ce 12 Pro très loin des 5000 mAh habituels du haut de gamme, iPhone compris, même si l'autonomie réelle dépend toujours beaucoup de l'optimisation logicielle, un domaine où Apple se débrouille très bien. La marque loge tout ça dans un châssis plus fin et plus léger de 223 g. La recharge filaire se fait à 80 W, sans oublier la recharge sans fil et même une recharge inversée à 22,5 W, une première chez RedMagic.
À l'intérieur, on trouve la version la plus musclée de la nouvelle puce de Qualcomm, gravée en 2 nm avec deux cœurs à 5 GHz. Pour la refroidir, RedMagic empile une chambre à vapeur, un ventilateur à 25 500 tours par minute et un double circuit liquide visible à travers le dos en verre, avec des LED RGB logées dedans. Le détail rigolo, c'est que le liquide est bleu fluo : un éclairage rouge se contente du coup de teinter quelques bulles dans un fond qui campe sur le bleu. L'écran OLED de 6,85 pouces passe à 185 Hz et cache une caméra de 16 Mpx sous la dalle, sans la moindre encoche.
Comptez 899 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 999 euros en 16 + 512 Go et 1199 euros avec 1 To, sur la boutique officielle. C'est 200 euros de plus que le 11 Pro à son lancement, et la déclinaison 24 Go de RAM disparaît carrément. La raison dépasse RedMagic : les fabricants de mémoire réservent leur production aux serveurs d'IA et les prix de la LPDDR5X s'envolent depuis fin 2025. Des bons de réservation à 1 euro ouvrent le 12 novembre, avec 30 euros de remise et un chargeur offert, avant la vente le 18 novembre.
Asus a rangé ses ROG Phone en début d'année, et RedMagic se retrouve presque seul sur le créneau en Europe. L'objet ne ressemble à rien d'autre, et cette batterie a de quoi faire des jaloux. Par contre, les performances n'avancent presque pas face au 11 Pro, l'interface traîne des publicités préinstallées, et le tarif canon de la gamme n'est plus qu'un vieux souvenir. Si vous avez déjà un 11 Pro, gardez-le. Pour les autres, ce 12 Pro est quand même le modèle le plus abouti d'une catégorie que tout le monde abandonne, et rien que pour ça, il mérite un coup d'œil.
Une batterie géante
La batterie passe de 7500 à 8400 mAh, un gain de 12 % qui place ce 12 Pro très loin des 5000 mAh habituels du haut de gamme, iPhone compris, même si l'autonomie réelle dépend toujours beaucoup de l'optimisation logicielle, un domaine où Apple se débrouille très bien. La marque loge tout ça dans un châssis plus fin et plus léger de 223 g. La recharge filaire se fait à 80 W, sans oublier la recharge sans fil et même une recharge inversée à 22,5 W, une première chez RedMagic.
Du liquide fluo et un écran à 185 Hz
À l'intérieur, on trouve la version la plus musclée de la nouvelle puce de Qualcomm, gravée en 2 nm avec deux cœurs à 5 GHz. Pour la refroidir, RedMagic empile une chambre à vapeur, un ventilateur à 25 500 tours par minute et un double circuit liquide visible à travers le dos en verre, avec des LED RGB logées dedans. Le détail rigolo, c'est que le liquide est bleu fluo : un éclairage rouge se contente du coup de teinter quelques bulles dans un fond qui campe sur le bleu. L'écran OLED de 6,85 pouces passe à 185 Hz et cache une caméra de 16 Mpx sous la dalle, sans la moindre encoche.
899 euros, la faute à la mémoire
Comptez 899 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 999 euros en 16 + 512 Go et 1199 euros avec 1 To, sur la boutique officielle. C'est 200 euros de plus que le 11 Pro à son lancement, et la déclinaison 24 Go de RAM disparaît carrément. La raison dépasse RedMagic : les fabricants de mémoire réservent leur production aux serveurs d'IA et les prix de la LPDDR5X s'envolent depuis fin 2025. Des bons de réservation à 1 euro ouvrent le 12 novembre, avec 30 euros de remise et un chargeur offert, avant la vente le 18 novembre.
On en dit quoi ?
Asus a rangé ses ROG Phone en début d'année, et RedMagic se retrouve presque seul sur le créneau en Europe. L'objet ne ressemble à rien d'autre, et cette batterie a de quoi faire des jaloux. Par contre, les performances n'avancent presque pas face au 11 Pro, l'interface traîne des publicités préinstallées, et le tarif canon de la gamme n'est plus qu'un vieux souvenir. Si vous avez déjà un 11 Pro, gardez-le. Pour les autres, ce 12 Pro est quand même le modèle le plus abouti d'une catégorie que tout le monde abandonne, et rien que pour ça, il mérite un coup d'œil.