iOS 28 : la course aux nouveautés risque-t-elle d’aggraver les bugs ?

Qu’en penser ?



Cette nouvelle organisation vise à accélérer l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle. En accordant davantage de temps à l’expérimentation, Apple espère développer des fonctionnalités plus ambitieuses. Mais réduire les phases d’intégration ne risque-t-il pas d’accentuer les problèmes de stabilité et les bugs déjà régulièrement reprochés aux dernières versions de ses systèmes d’exploitation ?