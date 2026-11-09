iOS 28 : la course aux nouveautés risque-t-elle d’aggraver les bugs ?
Par Laurence - Publié le
Apple aurait décidé de revoir son calendrier de développement logiciel pour iOS 28, macOS 28 et ses autres systèmes d’exploitation. Selon Bloomberg, les ingénieurs disposent désormais de davantage de temps pour concevoir et expérimenter de nouvelles fonctionnalités, au détriment des phases d’intégration.
Chaque année, Apple suit un calendrier structuré et immuable pour préparer les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation. Leur développement repose notamment sur trois grandes étapes, chacune comprenant deux phases distinctes. La première est consacrée à la programmation, à l’exploration de nouvelles idées et à la conception des fonctionnalités. La seconde consiste à intégrer les nouveautés au système, à stabiliser leur fonctionnement et à préparer les étapes suivantes.
Jusqu’à présent, Apple consacrait généralement quatre semaines à chacune de ces deux phases, soit huit semaines au total pour chaque étape majeure du développement. Mais selon Mark Gurman, la firme aurait décidé de modifier cette organisation pour la préparation d’iOS 28, de macOS 28 et des autres mises à jour attendues l'année prochaine.
Pour le moment, Mark Gurman ne dévoile aucune fonctionnalité précise concernant iOS 28 ou macOS 28. Les deux systèmes devraient être présentés lors de la WWDC 2027, traditionnellement organisée en juin, avant une période de bêta-test durant l’été. Leur déploiement auprès du grand public est attendu en septembre 2027, conformément au calendrier habituel d’Apple.
Pour la première étape du développement, Apple aurait ainsi accordé davantage de temps à la programmation et à l’exploration de nouvelles fonctionnalités, à savoir six semaines au lieu de quatre. En contrepartie, la période de convergence aurait été réduite de quatre à deux semaines.
La durée totale du cycle reste donc identique, mais pas la répartition : ainsi les ingénieurs bénéficient désormais de 50 % de temps supplémentaire pour développer leurs idées avant de devoir les intégrer au système. Cette organisation leur permettrait d’expérimenter plus de fonctionnalités et d’explorer plusieurs approches techniques avant de prendre des décisions définitives.
Toujours selon le journaliste, les premiers retours des employés seraient d’ailleurs positifs. Les équipes apprécieraient cette liberté supplémentaire, qui leur permettrait de travailler plus longtemps sur leurs projets avant de devoir figer les développements. Il n’est toutefois pas précisé si cette organisation sera également appliquée aux deux autres grandes étapes de développement.
Ce changement intervient alors qu’Apple cherche à accélérer le développement de ses logiciels, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. Avec l’arrivée de John Ternus à la direction générale, la firme souhaiterait adopter un rythme plus soutenu pour répondre aux évolutions rapides du secteur.
Le développement des outils de programmation assistée par IA pourrait également faciliter cette nouvelle organisation, en permettant aux ingénieurs de produire et de tester du code plus rapidement.
L’objectif ne serait donc pas nécessairement de raccourcir le calendrier annuel, mais de consacrer davantage de temps à la création de fonctionnalités, tout en optimisant leur intégration. Cette approche comporte néanmoins un enjeu important : maintenir la stabilité et la qualité des systèmes malgré une phase de convergence plus courte.
Cette nouvelle organisation vise à accélérer l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle. En accordant davantage de temps à l’expérimentation, Apple espère développer des fonctionnalités plus ambitieuses. Mais réduire les phases d’intégration ne risque-t-il pas d’accentuer les problèmes de stabilité et les bugs déjà régulièrement reprochés aux dernières versions de ses systèmes d’exploitation ?
Apple revoit son calendrier de développement
Chaque année, Apple suit un calendrier structuré et immuable pour préparer les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation. Leur développement repose notamment sur trois grandes étapes, chacune comprenant deux phases distinctes. La première est consacrée à la programmation, à l’exploration de nouvelles idées et à la conception des fonctionnalités. La seconde consiste à intégrer les nouveautés au système, à stabiliser leur fonctionnement et à préparer les étapes suivantes.
Jusqu’à présent, Apple consacrait généralement quatre semaines à chacune de ces deux phases, soit huit semaines au total pour chaque étape majeure du développement. Mais selon Mark Gurman, la firme aurait décidé de modifier cette organisation pour la préparation d’iOS 28, de macOS 28 et des autres mises à jour attendues l'année prochaine.
Pour le moment, Mark Gurman ne dévoile aucune fonctionnalité précise concernant iOS 28 ou macOS 28. Les deux systèmes devraient être présentés lors de la WWDC 2027, traditionnellement organisée en juin, avant une période de bêta-test durant l’été. Leur déploiement auprès du grand public est attendu en septembre 2027, conformément au calendrier habituel d’Apple.
50 % de temps supplémentaire pour programmer
Pour la première étape du développement, Apple aurait ainsi accordé davantage de temps à la programmation et à l’exploration de nouvelles fonctionnalités, à savoir six semaines au lieu de quatre. En contrepartie, la période de convergence aurait été réduite de quatre à deux semaines.
La durée totale du cycle reste donc identique, mais pas la répartition : ainsi les ingénieurs bénéficient désormais de 50 % de temps supplémentaire pour développer leurs idées avant de devoir les intégrer au système. Cette organisation leur permettrait d’expérimenter plus de fonctionnalités et d’explorer plusieurs approches techniques avant de prendre des décisions définitives.
Toujours selon le journaliste, les premiers retours des employés seraient d’ailleurs positifs. Les équipes apprécieraient cette liberté supplémentaire, qui leur permettrait de travailler plus longtemps sur leurs projets avant de devoir figer les développements. Il n’est toutefois pas précisé si cette organisation sera également appliquée aux deux autres grandes étapes de développement.
Une nouvelle stratégie pour accélérer les innovations ?
Ce changement intervient alors qu’Apple cherche à accélérer le développement de ses logiciels, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. Avec l’arrivée de John Ternus à la direction générale, la firme souhaiterait adopter un rythme plus soutenu pour répondre aux évolutions rapides du secteur.
Le développement des outils de programmation assistée par IA pourrait également faciliter cette nouvelle organisation, en permettant aux ingénieurs de produire et de tester du code plus rapidement.
L’objectif ne serait donc pas nécessairement de raccourcir le calendrier annuel, mais de consacrer davantage de temps à la création de fonctionnalités, tout en optimisant leur intégration. Cette approche comporte néanmoins un enjeu important : maintenir la stabilité et la qualité des systèmes malgré une phase de convergence plus courte.
Qu’en penser ?
Cette nouvelle organisation vise à accélérer l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle. En accordant davantage de temps à l’expérimentation, Apple espère développer des fonctionnalités plus ambitieuses. Mais réduire les phases d’intégration ne risque-t-il pas d’accentuer les problèmes de stabilité et les bugs déjà régulièrement reprochés aux dernières versions de ses systèmes d’exploitation ?