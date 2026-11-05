John Ternus réduit les dépenses d’IA de ses employés pour faire des économies !

De 300 à 200 dollars par jour pour certains ingénieurs

Des outils d’IA devenus particulièrement coûteux

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Apple privilégie les modèles moins coûteux

Des économies alors que les dépenses de recherche explosent

Qu’en penser ?



Cette décision illustre les difficultés rencontrées par les entreprises pour maîtriser les dépenses liées à l’intelligence artificielle, dont l’utilisation intensive peut rapidement devenir coûteuse. Apple ne remet pas en cause l’utilisation de l’IA par ses salariés, mais cherche désormais à mieux contrôler les sommes qui lui sont consacrées. Il est toutefois difficile d’évaluer les économies réellement attendues, d’autant que de nombreux employés n’utilisaient déjà qu’une partie de leur enveloppe quotidienne. Pour John Ternus, l’enjeu semble donc moins de freiner l’adoption de l’intelligence artificielle que de s’assurer que son utilisation demeure économiquement justifiée.

L’intelligence artificielle est devenue un outil quotidien pour de nombreux développeurs, notamment grâce à des solutions comme Claude Code, OpenAI Codex ou Cursor, capables de générer du code, de corriger des erreurs ou d’automatiser certaines tâches.Selon. Et ce ne serait qu’une première étape. La direction envisagerait de nouvelles restrictions pour plusieurs équipes techniques, avec des plafonds susceptibles de descendre jusqu’à 100 dollars par jour.Les autres départements ne seraient pas épargnés. Alors que de nombreux salariés disposent déjà d’une enveloppe quotidienne de 100 dollars,. Des dérogations resteraient toutefois possibles pour les employés ayant besoin de budgets plus importants dans le cadre de leurs missions, sous réserve d’une autorisation de leur hiérarchie.Ces restrictions interviennent dans. Une pratique baptiséeconsiste notamment à consommer un maximum de tokens, les unités utilisées pour mesurer et facturer les requêtes adressées aux modèles d’IA.Dans certaines entreprises,avec des classements internes comparant les dépenses des salariés. Mais cette course à l’utilisation de l’IA soulève désormais une question : les gains de productivité justifient-ils réellement les sommes engagées ?Accenture aurait récemment limité à 29 dollars par mois et par salarié son financement centralisé de Claude, les dépenses supplémentaires devant être prises en charge par les équipes concernées.Pour le moment, les restrictions exactes concernant les différents services utilisés chez Apple ne sont pas connues.Selon, afin de réduire les dépenses liées aux requêtes.Voilà, lequel encourageait encore les salariés à intégrer davantage l’intelligence artificielle dans leur travail quotidien. Mark Gurman avait d’ailleurs précédemment indiqué qu’Apple utilisait massivement les modèles d’Anthropic pour ses opérations internes, au point de décrire une entreprise fonctionnant largement grâce à cette technologie.Cette nouvelle politique intervient quelques jours seulement après la publication des résultats financiers d’Apple pour son exercice fiscal 2026. La firme a notamment annoncéUne progression alimentée en partie par les investissements dans les infrastructures et l’intelligence artificielle. Les restrictions imposées aux salariés pourraient donc sembler paradoxales, alors que Cupertino consacre des moyens toujours plus importants au développement de ces technologies.Selon Bloomberg, les réactions en interne seraient partagées. Si peu d’employés atteignaient réellement leur plafond quotidien de 300 dollars, certains interpréteraient ces réductions comme le signe d’une politique d’économies plus générale, alimentant notamment les inquiétudes concernant d’éventuelles suppressions de postes.