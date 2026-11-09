iPhone 20 : la photo de prototype qui circule vient d'un faux Majin Bu
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis dimanche, des images présentées comme un prototype de l'iPhone des 20 ans circulent sur X, publiées par un compte Majin Bu que les habitués des rumeurs Apple connaissent bien. Petit détail gênant, ce compte n'est plus tenu par celui que vous croyez. L'original s'est volatilisé l'an dernier, et le remplaçant traîne derrière lui une jolie collection de fausses fuites.
Le 8 novembre, un compte baptisé AppleBuu, installé à l'adresse @MajinBuofficia, a publié les photos d'un supposé prototype de préproduction de l'iPhone 20, ce fameux modèle du vingtième anniversaire qu'il jure déjà entré en production. Sauf que rien ne colle dans ce calendrier. Le modèle des 20 ans n'est pas attendu avant l'automne 2027, et Mark Gurman décrit plutôt chez Bloomberg un iPhone incurvé presque entièrement en verre, sans découpe d'écran, si compliqué à produire qu'Apple le réserve à ses usines chinoises quand le reste de la production file vers l'Inde. Ce genre de machine dort pour le moment dans les labos de Cupertino sous les codes V73 et V74, sûrement pas en photos bien nettes sur X.
Car le compte historique n'existe tout simplement plus. Le bonhomme alternait les vrais coups et les plantages, il s'était quand même offert le dos de l'iPhone Air en janvier 2025, sept mois avant l'annonce, puis le design complet de la gamme iPhone 17. Et puis plus rien du jour au lendemain : après avoir tenté de vendre des coques pour un iPhone pas encore présenté, il a cessé de publier à un mois de la keynote de septembre 2025 et son compte a disparu de X. L'adresse qui publie aujourd'hui lui ressemble à une lettre près, il manque juste le l final de MajinBuOfficial, et ça suffit à tromper à peu près tout le monde, agrégateurs de rumeurs compris.
Le pedigree du remplaçant est nettement moins glorieux. Au printemps, sa grande fuite sur les coloris de l'iPhone 18 s'est dégonflée en quelques heures : la pièce photographiée était un banal protège-objectif d'accessoiriste. Début novembre, rebelote avec un plan CAD de l'iPhone pliable qu'un détecteur d'images a classé généré par IA, un verdict qui ne prouve rien à lui tout seul, alors que personne n'a sorti le moindre document pour appuyer le visuel. Et le reste du temps, il recycle des visuels publiés sur Weibo par d'autres leakers. Sa promesse d'un iPhone 20 déjà en production remonte d'ailleurs au mois de mai, ce qui donne une idée du sérieux.
L'usurpation de leaker est devenue un petit commerce qui rapporte, la réputation du vrai Majin Bu suffit encore à faire tourner n'importe quelle image en quelques heures. Cette photo d'iPhone 20 ne repose sur rien de vérifiable, et tant que Gurman ou la chaîne d'approvisionnement asiatique ne confirment rien, elle vaut ce que valent les rendus générés par IA qui inondent X en ce moment, c'est-à-dire pas grand-chose. Le design du vrai iPhone des 20 ans finira par fuiter, mais ce ne sera pas sur ce compte.
Mais d'où sort cette photo ?
Le 8 novembre, un compte baptisé AppleBuu, installé à l'adresse @MajinBuofficia, a publié les photos d'un supposé prototype de préproduction de l'iPhone 20, ce fameux modèle du vingtième anniversaire qu'il jure déjà entré en production. Sauf que rien ne colle dans ce calendrier. Le modèle des 20 ans n'est pas attendu avant l'automne 2027, et Mark Gurman décrit plutôt chez Bloomberg un iPhone incurvé presque entièrement en verre, sans découpe d'écran, si compliqué à produire qu'Apple le réserve à ses usines chinoises quand le reste de la production file vers l'Inde. Ce genre de machine dort pour le moment dans les labos de Cupertino sous les codes V73 et V74, sûrement pas en photos bien nettes sur X.
Le vrai Majin Bu, lui, s'est volatilisé
Car le compte historique n'existe tout simplement plus. Le bonhomme alternait les vrais coups et les plantages, il s'était quand même offert le dos de l'iPhone Air en janvier 2025, sept mois avant l'annonce, puis le design complet de la gamme iPhone 17. Et puis plus rien du jour au lendemain : après avoir tenté de vendre des coques pour un iPhone pas encore présenté, il a cessé de publier à un mois de la keynote de septembre 2025 et son compte a disparu de X. L'adresse qui publie aujourd'hui lui ressemble à une lettre près, il manque juste le l final de MajinBuOfficial, et ça suffit à tromper à peu près tout le monde, agrégateurs de rumeurs compris.
Déjà pris la main dans le sac
Le pedigree du remplaçant est nettement moins glorieux. Au printemps, sa grande fuite sur les coloris de l'iPhone 18 s'est dégonflée en quelques heures : la pièce photographiée était un banal protège-objectif d'accessoiriste. Début novembre, rebelote avec un plan CAD de l'iPhone pliable qu'un détecteur d'images a classé généré par IA, un verdict qui ne prouve rien à lui tout seul, alors que personne n'a sorti le moindre document pour appuyer le visuel. Et le reste du temps, il recycle des visuels publiés sur Weibo par d'autres leakers. Sa promesse d'un iPhone 20 déjà en production remonte d'ailleurs au mois de mai, ce qui donne une idée du sérieux.
On en dit quoi ?
L'usurpation de leaker est devenue un petit commerce qui rapporte, la réputation du vrai Majin Bu suffit encore à faire tourner n'importe quelle image en quelques heures. Cette photo d'iPhone 20 ne repose sur rien de vérifiable, et tant que Gurman ou la chaîne d'approvisionnement asiatique ne confirment rien, elle vaut ce que valent les rendus générés par IA qui inondent X en ce moment, c'est-à-dire pas grand-chose. Le design du vrai iPhone des 20 ans finira par fuiter, mais ce ne sera pas sur ce compte.