iPhone 20 : la photo de prototype qui circule vient d'un faux Majin Bu

On en dit quoi ?



L'usurpation de leaker est devenue un petit commerce qui rapporte, la réputation du vrai Majin Bu suffit encore à faire tourner n'importe quelle image en quelques heures. Cette photo d'iPhone 20 ne repose sur rien de vérifiable, et tant que Gurman ou la chaîne d'approvisionnement asiatique ne confirment rien, elle vaut ce que valent les rendus générés par IA qui inondent X en ce moment, c'est-à-dire pas grand-chose. Le design du vrai iPhone des 20 ans finira par fuiter, mais ce ne sera pas sur ce compte.