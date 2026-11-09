iPhone 18e : un écran plus grand et une batterie XXL pour le moins cher des iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait plusieurs changements pour ses prochains iPhone d'entrée et de milieu de gamme, attendus au printemps 2027. Selon une nouvelle fuite, les iPhone 18 et iPhone 18e pourraient partager une batterie de 4 430 mAh, mais également adopter des dimensions très proches. Une stratégie qui permettrait à Apple de rationaliser sa production tout en améliorant l'autonomie de ses smartphones.
Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, Apple aurait décidé d'utiliser une batterie identique sur les futurs iPhone 18 et iPhone 18e. Sur Weibo, ce dernier a partagé un schéma comparant les composants internes des deux appareils, identifiés sous les noms de code
Le document, qui circulait déjà sur Internet, correspondrait globalement aux informations obtenues auprès de ses propres sources. Les deux smartphones embarqueraient ainsi une batterie d'une capacité de 4 430 mAh, ce qui représenterait une augmentation sensible par rapport aux générations précédentes.
Selon le schéma, cette capacité correspondrait à une progression d'environ 21 % pour le modèle standard et de 11 % pour l'iPhone 18e. Sur l'iPhone 18, Apple aurait notamment revu l'agencement du haut-parleur inférieur et du moteur haptique afin de libérer davantage d'espace à l'intérieur du châssis. Cette batterie commune permettrait également de partager certains composants entre les deux appareils, simplifiant ainsi la production et permettant des économies potentielles.
En outre, les deux modèles pourraient disposer d'un écran de 6,3 pouces. Pour l'iPhone 18 standard, cette diagonale ne constituerait pas une nouveauté. Apple conserverait une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. En revanche, l'iPhone 18e pourrait bénéficier d'un écran plus grand que celui de son prédécesseur, actuellement limité à 6,1 pouces.
Cette information contredit toutefois de précédentes révélations de Digital Chat Station, qui évoquait le maintien d'une dalle OLED de 6,12 pouces à 60 Hz. Les deux sources ne s'accordent donc pas sur les caractéristiques exactes du futur modèle économique.
La photographie devrait en revanche continuer de différencier les deux appareils. L'iPhone 18 conserverait un double module arrière, comprenant notamment un ultra grand-angle, tandis que l'iPhone 18e se limiterait à un unique capteur de 48 mégapixels. Une amélioration de la caméra frontale serait également envisagée pour ce dernier.
Les évolutions ne concerneraient pas uniquement la batterie et l'écran. L'iPhone 18e devrait également adopter la nouvelle puce A20 d'Apple, gravée en 2 nm, en remplacement de l'A19 gravée en 3 nm de l'iPhone 17e. Pour l'analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone commercialisés au printemps 2027 pourraient également passer de 8 à 9 Go de mémoire vive.
Cette augmentation permettrait notamment de disposer de davantage de ressources pour les fonctions d'intelligence artificielle exécutées directement sur l'appareil. Les deux modèles pourraient également intégrer le modem C2 développé par Apple.
Ce composant remplacerait le modem Qualcomm Snapdragon X80 de l'iPhone 17 standard et le C1X utilisé sur l'iPhone 17e. Apple poursuivrait ainsi sa stratégie visant à réduire sa dépendance aux fournisseurs externes pour les composants de connectivité.
Les iPhone 18 et iPhone 18e seraient attendus au printemps prochain, aux côtés de l'iPhone Air de deuxième génération. Cette organisation confirmerait la nouvelle stratégie commerciale d'Apple, qui répartit désormais les lancements de ses smartphones sur deux périodes de l'année. La question du prix demeure toutefois ouverte avec l'augmentation globale des composants...
Avec une batterie plus importante, une nouvelle puce et potentiellement un écran plus grand, l'iPhone 18e pourrait bénéficier d'améliorations plus significatives que prévu. Le partage de certains composants avec l'iPhone 18 permettrait surtout à Apple de réduire ses coûts de fabrication sans nécessairement sacrifier les caractéristiques essentielles du modèle le plus abordable. Mais les informations concernant la taille de l'écran restent contradictoires. Et si les deux appareils adoptent effectivement la même batterie, leur autonomie ne sera pas forcément identique, notamment en raison des différences d'affichage et de consommation énergétique.
Une batterie identique pour les deux iPhone
Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, Apple aurait décidé d'utiliser une batterie identique sur les futurs iPhone 18 et iPhone 18e. Sur Weibo, ce dernier a partagé un schéma comparant les composants internes des deux appareils, identifiés sous les noms de code
Taycanpour l'iPhone 18 et
Neverapour l'iPhone 18e.
Le document, qui circulait déjà sur Internet, correspondrait globalement aux informations obtenues auprès de ses propres sources. Les deux smartphones embarqueraient ainsi une batterie d'une capacité de 4 430 mAh, ce qui représenterait une augmentation sensible par rapport aux générations précédentes.
Selon le schéma, cette capacité correspondrait à une progression d'environ 21 % pour le modèle standard et de 11 % pour l'iPhone 18e. Sur l'iPhone 18, Apple aurait notamment revu l'agencement du haut-parleur inférieur et du moteur haptique afin de libérer davantage d'espace à l'intérieur du châssis. Cette batterie commune permettrait également de partager certains composants entre les deux appareils, simplifiant ainsi la production et permettant des économies potentielles.
Un écran de 6,3 pouces également sur l'iPhone 18e ?
En outre, les deux modèles pourraient disposer d'un écran de 6,3 pouces. Pour l'iPhone 18 standard, cette diagonale ne constituerait pas une nouveauté. Apple conserverait une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. En revanche, l'iPhone 18e pourrait bénéficier d'un écran plus grand que celui de son prédécesseur, actuellement limité à 6,1 pouces.
Cette information contredit toutefois de précédentes révélations de Digital Chat Station, qui évoquait le maintien d'une dalle OLED de 6,12 pouces à 60 Hz. Les deux sources ne s'accordent donc pas sur les caractéristiques exactes du futur modèle économique.
La photographie devrait en revanche continuer de différencier les deux appareils. L'iPhone 18 conserverait un double module arrière, comprenant notamment un ultra grand-angle, tandis que l'iPhone 18e se limiterait à un unique capteur de 48 mégapixels. Une amélioration de la caméra frontale serait également envisagée pour ce dernier.
Une puce A20 gravée en 2 nm et davantage de mémoire
Les évolutions ne concerneraient pas uniquement la batterie et l'écran. L'iPhone 18e devrait également adopter la nouvelle puce A20 d'Apple, gravée en 2 nm, en remplacement de l'A19 gravée en 3 nm de l'iPhone 17e. Pour l'analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone commercialisés au printemps 2027 pourraient également passer de 8 à 9 Go de mémoire vive.
Cette augmentation permettrait notamment de disposer de davantage de ressources pour les fonctions d'intelligence artificielle exécutées directement sur l'appareil. Les deux modèles pourraient également intégrer le modem C2 développé par Apple.
Ce composant remplacerait le modem Qualcomm Snapdragon X80 de l'iPhone 17 standard et le C1X utilisé sur l'iPhone 17e. Apple poursuivrait ainsi sa stratégie visant à réduire sa dépendance aux fournisseurs externes pour les composants de connectivité.
Un lancement attendu au printemps 2027
Les iPhone 18 et iPhone 18e seraient attendus au printemps prochain, aux côtés de l'iPhone Air de deuxième génération. Cette organisation confirmerait la nouvelle stratégie commerciale d'Apple, qui répartit désormais les lancements de ses smartphones sur deux périodes de l'année. La question du prix demeure toutefois ouverte avec l'augmentation globale des composants...
Qu'en penser ?
Avec une batterie plus importante, une nouvelle puce et potentiellement un écran plus grand, l'iPhone 18e pourrait bénéficier d'améliorations plus significatives que prévu. Le partage de certains composants avec l'iPhone 18 permettrait surtout à Apple de réduire ses coûts de fabrication sans nécessairement sacrifier les caractéristiques essentielles du modèle le plus abordable. Mais les informations concernant la taille de l'écran restent contradictoires. Et si les deux appareils adoptent effectivement la même batterie, leur autonomie ne sera pas forcément identique, notamment en raison des différences d'affichage et de consommation énergétique.