iPhone 18e : un écran plus grand et une batterie XXL pour le moins cher des iPhone ?

Une batterie identique pour les deux iPhone

Taycan

Nevera

Un écran de 6,3 pouces également sur l'iPhone 18e ?

Une puce A20 gravée en 2 nm et davantage de mémoire

Un lancement attendu au printemps 2027

Qu'en penser ?



Avec une batterie plus importante, une nouvelle puce et potentiellement un écran plus grand, l'iPhone 18e pourrait bénéficier d'améliorations plus significatives que prévu. Le partage de certains composants avec l'iPhone 18 permettrait surtout à Apple de réduire ses coûts de fabrication sans nécessairement sacrifier les caractéristiques essentielles du modèle le plus abordable. Mais les informations concernant la taille de l'écran restent contradictoires. Et si les deux appareils adoptent effectivement la même batterie, leur autonomie ne sera pas forcément identique, notamment en raison des différences d'affichage et de consommation énergétique.

Selon le leaker chinois. Sur, ce dernier a partagé un schéma comparant les composants internes des deux appareils, identifiés sous les noms de codepour l'iPhone 18 etpour l'iPhone 18e.Le document, qui circulait déjà sur Internet, correspondrait globalement aux informations obtenues auprès de ses propres sources., ce qui représenterait une augmentation sensible par rapport aux générations précédentes.Selon le schéma,. Sur l'iPhone 18, Apple aurait notamment revu l'agencement du haut-parleur inférieur et du moteur haptique afin de libérer davantage d'espace à l'intérieur du châssis. Cette batterie commune permettrait également de, simplifiant ainsi la production et permettant des économies potentielles.Pour l'iPhone 18 standard, cette diagonale ne constituerait pas une nouveauté. Apple conserverait une dalle OLED avec un. En revanche,Cette informationtoutefois de précédentes révélations de Digital Chat Station, qui évoquait le maintien d'une dalle OLED de 6,12 pouces à 60 Hz. Les deux sources ne s'accordent donc pas sur les caractéristiques exactes du futur modèle économique.La photographie devrait en revanche continuer de différencier les deux appareils., comprenant notamment un ultra grand-angle, tandis que l'iPhone 18e se limiterait à un unique capteur de 48 mégapixels. Une amélioration de la caméra frontale serait également envisagée pour ce dernier.Les évolutions ne concerneraient pas uniquement la batterie et l'écran. L'iPhone 18e devrait également adopter la, gravée en 2 nm, en remplacement de l'A19 gravée en 3 nm de l'iPhone 17e. Pour l'analyste Ming-Chi Kuo,Cette augmentation permettrait notamment de disposer de davantage de ressources pour les fonctions d'intelligence artificielle exécutées directement sur l'appareil.Ce composant remplacerait le modem Qualcomm Snapdragon X80 de l'iPhone 17 standard et le C1X utilisé sur l'iPhone 17e. Apple poursuivrait ainsi sa stratégie visant à réduire sa dépendance aux fournisseurs externes pour les composants de connectivité.. Cette organisation confirmerait la nouvelle stratégie commerciale d'Apple, qui répartit désormais les lancements de ses smartphones sur deux périodes de l'année. La question du prix demeure toutefois ouverte avec l'augmentation globale des composants...