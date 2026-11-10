Qu'ont en commun un iPhone, du kung-fu et un espadon ? Apple s'amuse à l'approche de Noël

Qu’en penser ?



Avec cette publicité, Apple choisit une approche plus divertissante que technique pour présenter les avantages de son système de paiement. Le contraste entre la rapidité d’Apple Pay et les difficultés rencontrées par les autres personnages fonctionne plutôt bien, tandis que la tentative de paiement avec un iPhone volé permet d’illustrer concrètement le rôle de Face ID. Une manière amusante de rappeler les avantages d’un service devenu presque banal pour de nombreux utilisateurs d’iPhone.