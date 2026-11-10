Qu'ont en commun un iPhone, du kung-fu et un espadon ? Apple s'amuse à l'approche de Noël
Par Laurence - Publié le
Ça sent l'approche des fêtes du côté de Cupertino ! En effet, Apple vient de dévoiler une nouvelle publicité pour Apple Pay, avec une mise en scène particulièrement décalée. Entre film de kung-fu et bataille de nourriture dans une supérette, la marque entend rappeler les avantages du paiement sans contact sur iPhone, notamment sa rapidité et sa sécurité grâce à Face ID.
Apple continue de miser sur l’humour pour promouvoir ses services. Sa dernière publicité consacrée à Apple Pay prend ainsi la forme d’une scène de combat inspirée des films d’arts martiaux, avec une particularité : les armes sont remplacées par des produits alimentaires.
La vidéo débute lorsqu’un homme, poursuivi par plusieurs adversaires, se précipite dans une supérette pour trouver de quoi se défendre. Ses poursuivants entrent à leur tour dans le magasin et chacun s’empare d’un produit, transformant les rayons en véritable arsenal improvisé.
Mais alors que les combattants s’apprêtent à reprendre leur affrontement, le caissier intervient pour leur rappeler une règle élémentaire : avant de se battre avec les marchandises, il faut les payer ! Et c'est là que la Pomme arrive.
Face à ses adversaires, occupés à chercher leur portefeuille et leurs cartes bancaires, le personnage principal dispose d’un avantage décisif : son iPhone. Il lui suffit d’appuyer deux fois sur le bouton latéral, de s’authentifier avec Face ID et d’approcher son téléphone du terminal pour régler ses achats. Bon bref, on vous met au défit de faire pareil à votre City Market préféré à 7h30 du matin !
Pendant que les autres combattants perdent de précieuses secondes à payer, il peut déjà reprendre le combat. La publicité pousse ensuite la démonstration un peu plus loin lorsqu’un adversaire s’empare de son iPhone et tente de l’utiliser pour effectuer un achat.
Mais impossible de payer : l’appareil exige une authentification biométrique avec Face ID. Apple en profite ainsi pour rappeler qu’un téléphone dérobé ne permet pas automatiquement à son détenteur d’utiliser les cartes bancaires enregistrées dans Apple Pay.
La séquence se termine sur une dernière touche d’humour. Alors que l’affrontement semble se poursuivre indéfiniment, le héros décide de terminer à l'épée, enfin d’acheter un espadon, dont le rostre constitue une arme particulièrement dissuasive. Face à cette nouvelle acquisition, ses adversaires préfèrent finalement prendre la fuite.
Le message reste néanmoins très simple : Apple Pay permet de payer rapidement, sans chercher sa carte bancaire, tout en protégeant les transactions par une authentification. Disponible sur iPhone et Apple Watch pour les achats en magasin, Apple Pay fonctionne également dans les applications et sur les sites compatibles.
Les utilisateurs d’iPad et de Mac peuvent aussi s’en servir pour leurs achats en ligne pour les fêtes de fin d'année. Le service repose notamment sur la tokenisation des données bancaires, qui évite de transmettre directement le numéro réel de la carte au commerçant.
Avec cette publicité, Apple choisit une approche plus divertissante que technique pour présenter les avantages de son système de paiement. Le contraste entre la rapidité d’Apple Pay et les difficultés rencontrées par les autres personnages fonctionne plutôt bien, tandis que la tentative de paiement avec un iPhone volé permet d’illustrer concrètement le rôle de Face ID. Une manière amusante de rappeler les avantages d’un service devenu presque banal pour de nombreux utilisateurs d’iPhone.
Une bataille de nourriture digne d’un film de kung-fu
Apple continue de miser sur l’humour pour promouvoir ses services. Sa dernière publicité consacrée à Apple Pay prend ainsi la forme d’une scène de combat inspirée des films d’arts martiaux, avec une particularité : les armes sont remplacées par des produits alimentaires.
La vidéo débute lorsqu’un homme, poursuivi par plusieurs adversaires, se précipite dans une supérette pour trouver de quoi se défendre. Ses poursuivants entrent à leur tour dans le magasin et chacun s’empare d’un produit, transformant les rayons en véritable arsenal improvisé.
Mais alors que les combattants s’apprêtent à reprendre leur affrontement, le caissier intervient pour leur rappeler une règle élémentaire : avant de se battre avec les marchandises, il faut les payer ! Et c'est là que la Pomme arrive.
Apple Pay plus rapide que les cartes bancaires
Face à ses adversaires, occupés à chercher leur portefeuille et leurs cartes bancaires, le personnage principal dispose d’un avantage décisif : son iPhone. Il lui suffit d’appuyer deux fois sur le bouton latéral, de s’authentifier avec Face ID et d’approcher son téléphone du terminal pour régler ses achats. Bon bref, on vous met au défit de faire pareil à votre City Market préféré à 7h30 du matin !
Pendant que les autres combattants perdent de précieuses secondes à payer, il peut déjà reprendre le combat. La publicité pousse ensuite la démonstration un peu plus loin lorsqu’un adversaire s’empare de son iPhone et tente de l’utiliser pour effectuer un achat.
Mais impossible de payer : l’appareil exige une authentification biométrique avec Face ID. Apple en profite ainsi pour rappeler qu’un téléphone dérobé ne permet pas automatiquement à son détenteur d’utiliser les cartes bancaires enregistrées dans Apple Pay.
La séquence se termine sur une dernière touche d’humour. Alors que l’affrontement semble se poursuivre indéfiniment, le héros décide de terminer à l'épée, enfin d’acheter un espadon, dont le rostre constitue une arme particulièrement dissuasive. Face à cette nouvelle acquisition, ses adversaires préfèrent finalement prendre la fuite.
Un service désormais bien installé
Le message reste néanmoins très simple : Apple Pay permet de payer rapidement, sans chercher sa carte bancaire, tout en protégeant les transactions par une authentification. Disponible sur iPhone et Apple Watch pour les achats en magasin, Apple Pay fonctionne également dans les applications et sur les sites compatibles.
Les utilisateurs d’iPad et de Mac peuvent aussi s’en servir pour leurs achats en ligne pour les fêtes de fin d'année. Le service repose notamment sur la tokenisation des données bancaires, qui évite de transmettre directement le numéro réel de la carte au commerçant.
Qu’en penser ?
Avec cette publicité, Apple choisit une approche plus divertissante que technique pour présenter les avantages de son système de paiement. Le contraste entre la rapidité d’Apple Pay et les difficultés rencontrées par les autres personnages fonctionne plutôt bien, tandis que la tentative de paiement avec un iPhone volé permet d’illustrer concrètement le rôle de Face ID. Une manière amusante de rappeler les avantages d’un service devenu presque banal pour de nombreux utilisateurs d’iPhone.