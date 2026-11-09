Pour Apple, même les psychologues ont besoin de vacances !

Qu'en penser ?



Avec cette publicité, Apple privilégie une approche humoristique pour mettre en avant la simplicité de son service bancaire. La situation volontairement absurde permet de démontrer les avantages d'une carte de crédit entièrement intégrée à l'iPhone. Une campagne plutôt réussie dans sa mise en scène, même si l'Apple Card reste inaccessible aux utilisateurs français. Pour ces derniers, cette publicité constitue donc surtout une nouvelle démonstration de l'intégration entre les services financiers et l'écosystème Apple.