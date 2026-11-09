Pour Apple, même les psychologues ont besoin de vacances !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de publier une nouvelle publicité pour son Apple Card, avec une bonne dose d'humour. La firme met en scène une psychologue qui, en pleine consultation, découvre une promotion sur des billets d'avion pour la Jamaïque. La parfaite occasion de montrer qu'il est possible de tout faire en même temps depuis son iPhone.
Apple continue de promouvoir son Apple Card avec une nouvelle publicité publiée sur sa chaîne YouTube. Cette fois, la firme a choisi de mettre en scène une situation particulièrement inconfortable, dans laquelle une psychologue semble avoir davantage besoin de vacances que son patient.
La vidéo débute pendant une séance de thérapie. Installé face à sa psychologue, un homme évoque ses problèmes personnels, tandis que cette dernière tente de conserver une attitude professionnelle. Mais une notification apparaît soudainement sur son iPhone : une vente flash propose des billets d'avion à destination de la Jamaïque. Bref elle n'y est pas du tout, et forcément on se projette bien dans le personnage !
Visiblement tentée par cette escapade, la psychologue souhaite profiter immédiatement de l'offre. Problème : son portefeuille se trouve trop loin pour qu'elle puisse récupérer sa carte bancaire sans interrompre la consultation. Elle décide alors de demander une Apple Card directement depuis son iPhone.
Pendant que son patient poursuit ses confidences, la psychologue ouvre discrètement l'application Cartes (Wallet) et commence les démarches pour obtenir une Apple Card. La scène joue sur le contraste entre le sérieux de la consultation et l'attention de plus en plus limitée de la thérapeute.
En quelques manipulations, elle parvient à obtenir sa carte et à réserver son billet d'avion, sans que son patient ne remarque véritablement ce qu'elle est en train de faire. Du moins, pas complètement : la situation devient progressivement plus embarrassante, la psychologue tentant de maintenir les apparences tout en finalisant son achat.
Au-delà de l'humour, Apple cherche surtout à illustrer l'un des principaux arguments de son service : la possibilité d'obtenir une carte de crédit et de commencer à l'utiliser immédiatement, sans attendre la réception d'une carte physique. Dans la description de la vidéo, la firme précise qu'il est possible d'effectuer une demande en une minute seulement, directement depuis l'iPhone. L'Apple Card permet également de bénéficier du programme Daily Cash, qui reverse une partie des achats sous forme de cashback.
Cette nouvelle campagne intervient surtout alors qu'Apple vient de lancer sa saison commerciale de fin d'année. Les Apple Store physiques et la boutique en ligne commencent à adopter leurs décorations de Noël, tandis que la firme va proposer une extension de sa politique de retour pour les achats effectués pendant cette période.
Apple accompagne également cette campagne de plusieurs nouveautés matérielles, notamment les nouveaux iPad mini OLED, iMac M6 et MacBook Pro tactile ou MacBook Pro 14 M6, dont les versions équipées d'un écran OLED tactile. La publicité s'inscrit ainsi dans une période où les dépenses des consommateurs augmentent traditionnellement, notamment à l'approche des fêtes.
Lancée en 2019 en partenariat avec Goldman Sachs, l'Apple Card est une carte de crédit intégrée à l'application Cartes de l'iPhone. Elle permet de suivre ses dépenses, de consulter ses remboursements et de bénéficier de différentes récompenses sur les achats. Contrairement à Apple Pay, disponible dans de nombreux pays, l'Apple Card demeure réservée au marché américain. Malgré les années écoulées depuis son lancement, Apple n'a toujours pas annoncé son arrivée en France ou dans d'autres pays européens. Et puis le message peut passer aussi avec Apple Pay.
Avec cette publicité, Apple privilégie une approche humoristique pour mettre en avant la simplicité de son service bancaire. La situation volontairement absurde permet de démontrer les avantages d'une carte de crédit entièrement intégrée à l'iPhone. Une campagne plutôt réussie dans sa mise en scène, même si l'Apple Card reste inaccessible aux utilisateurs français. Pour ces derniers, cette publicité constitue donc surtout une nouvelle démonstration de l'intégration entre les services financiers et l'écosystème Apple.
Une psychologue qui a visiblement besoin de vacances
Apple continue de promouvoir son Apple Card avec une nouvelle publicité publiée sur sa chaîne YouTube. Cette fois, la firme a choisi de mettre en scène une situation particulièrement inconfortable, dans laquelle une psychologue semble avoir davantage besoin de vacances que son patient.
La vidéo débute pendant une séance de thérapie. Installé face à sa psychologue, un homme évoque ses problèmes personnels, tandis que cette dernière tente de conserver une attitude professionnelle. Mais une notification apparaît soudainement sur son iPhone : une vente flash propose des billets d'avion à destination de la Jamaïque. Bref elle n'y est pas du tout, et forcément on se projette bien dans le personnage !
Visiblement tentée par cette escapade, la psychologue souhaite profiter immédiatement de l'offre. Problème : son portefeuille se trouve trop loin pour qu'elle puisse récupérer sa carte bancaire sans interrompre la consultation. Elle décide alors de demander une Apple Card directement depuis son iPhone.
Pendant que son patient poursuit ses confidences, la psychologue ouvre discrètement l'application Cartes (Wallet) et commence les démarches pour obtenir une Apple Card. La scène joue sur le contraste entre le sérieux de la consultation et l'attention de plus en plus limitée de la thérapeute.
En quelques manipulations, elle parvient à obtenir sa carte et à réserver son billet d'avion, sans que son patient ne remarque véritablement ce qu'elle est en train de faire. Du moins, pas complètement : la situation devient progressivement plus embarrassante, la psychologue tentant de maintenir les apparences tout en finalisant son achat.
Une publicité qui accompagne les achats de fin d'année
Au-delà de l'humour, Apple cherche surtout à illustrer l'un des principaux arguments de son service : la possibilité d'obtenir une carte de crédit et de commencer à l'utiliser immédiatement, sans attendre la réception d'une carte physique. Dans la description de la vidéo, la firme précise qu'il est possible d'effectuer une demande en une minute seulement, directement depuis l'iPhone. L'Apple Card permet également de bénéficier du programme Daily Cash, qui reverse une partie des achats sous forme de cashback.
Cette nouvelle campagne intervient surtout alors qu'Apple vient de lancer sa saison commerciale de fin d'année. Les Apple Store physiques et la boutique en ligne commencent à adopter leurs décorations de Noël, tandis que la firme va proposer une extension de sa politique de retour pour les achats effectués pendant cette période.
Apple accompagne également cette campagne de plusieurs nouveautés matérielles, notamment les nouveaux iPad mini OLED, iMac M6 et MacBook Pro tactile ou MacBook Pro 14 M6, dont les versions équipées d'un écran OLED tactile. La publicité s'inscrit ainsi dans une période où les dépenses des consommateurs augmentent traditionnellement, notamment à l'approche des fêtes.
Une Apple Card toujours réservée aux États-Unis
Lancée en 2019 en partenariat avec Goldman Sachs, l'Apple Card est une carte de crédit intégrée à l'application Cartes de l'iPhone. Elle permet de suivre ses dépenses, de consulter ses remboursements et de bénéficier de différentes récompenses sur les achats. Contrairement à Apple Pay, disponible dans de nombreux pays, l'Apple Card demeure réservée au marché américain. Malgré les années écoulées depuis son lancement, Apple n'a toujours pas annoncé son arrivée en France ou dans d'autres pays européens. Et puis le message peut passer aussi avec Apple Pay.
Qu'en penser ?
Avec cette publicité, Apple privilégie une approche humoristique pour mettre en avant la simplicité de son service bancaire. La situation volontairement absurde permet de démontrer les avantages d'une carte de crédit entièrement intégrée à l'iPhone. Une campagne plutôt réussie dans sa mise en scène, même si l'Apple Card reste inaccessible aux utilisateurs français. Pour ces derniers, cette publicité constitue donc surtout une nouvelle démonstration de l'intégration entre les services financiers et l'écosystème Apple.