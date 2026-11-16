iPhone 20 Pro : nouveau design en verre et capteur photo inédit pour 2027
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait une transformation importante de son iPhone pour célébrer ses vingt ans en 2027. Selon plusieurs nouvelles rumeurs, l’iPhone 20 Pro pourrait adopter un design tout en verre, avec des bords incurvés sur les quatre côtés, mais également un nouveau capteur photo utilisant une gravure en 17 nanomètres.
Le leaker Fixed Focus Digital reprend une rumeur récurante sur Weibo : Apple travaillerait sur un iPhone 20 Pro reprenant le verre utilisé sur l’iPhone Air, mais avec une courbure beaucoup plus prononcée. Les faces avant et arrière viendraient ainsi épouser les quatre côtés du smartphone, en rejoignant une fine bande métallique polie. Cette conception rappellerait les courbes de l’iPhone X, tout en conservant la finesse de l’iPhone Air.
Une illustration accompagnant cette fuite montre néanmoins la présence de boutons physiques, de lignes d’antennes et d’un bloc photo toujours proéminent. Il ne s’agirait donc pas d’un appareil entièrement constitué de verre. Ces informations rejoignent celles de Mark Gurman, qui évoquait déjà un écran OLED incurvé sur les quatre côtés, des bordures particulièrement fines et une refonte majeure du design.
Fixed Focus Digital avait précédemment affirmé qu’Apple avait modifié certains équipements de production de l’iPhone Air pour fabriquer des composants en verre davantage arrondis. Ces adaptations auraient notamment permis de réduire les coûts de fabrication, tout en améliorant la finesse et la dissipation thermique du futur smartphone.
Une installation de la chaîne d’approvisionnement aurait également été réaménagée en prévision de sa production, avec un niveau de qualité comparable à celui de la première génération de l’iPhone Air. Pour rappel, ce dernier utilise du Ceramic Shield 2 à l’avant et du Ceramic Shield à l’arrière. Rien ne permet toutefois d’affirmer que l’iPhone 20 Pro conservera ces protections et dans quelle mesure.
Les nouveautés ne concerneraient pas uniquement l’apparence du smartphone. Selon Ice Universe, également actif sur Weibo, l’iPhone 20 Pro pourrait intégrer un nouveau capteur photo principal dont les circuits logiques seraient gravés en 17 nanomètres.
Cette finesse de gravure ne concernerait pas directement les pixels photosensibles, mais les composants chargés de lire et de traiter les informations produites par le capteur. Une telle évolution pourrait grandement améliorer la vitesse de lecture des images, réduire la consommation énergétique et faciliter certains traitements photographiques.
A ce propos, Samsung développe justement un procédé de fabrication baptisé 17LPV, destiné aux circuits des capteurs CMOS. Apple collaborerait également avec le constructeur sud-coréen pour produire de nouveaux capteurs dans son usine d’Austin, au Texas, avec une architecture empilée sur trois couches. Toutefois, aucun lien direct entre ces différents projets n’a encore été établi.
Attendu à l’automne 2027, ce nouveau modèle pourrait également inaugurer une nouvelle dénomination. Apple envisagerait de passer directement à l’iPhone 20, en abandonnant l’appellation iPhone 19, comme elle l’avait fait en 2017 avec l’iPhone X pour célébrer les dix ans de son smartphone. Avec ce modèle anniversaire, Apple pourrait proposer la plus importante transformation de l’iPhone depuis l’iPhone X. L’association d’un design largement vitré, d’un écran presque sans bordures et de nouveaux composants photographiques pourrait marquer une véritable rupture avec les générations précédentes. Mais ces évolutions soulèvent également plusieurs questions, notamment concernant la résistance du verre, la réparabilité et le prix d’un appareil aussi sophistiqué. Autant de points qui seront déterminants si Apple souhaite faire de cet iPhone du vingtième anniversaire un modèle aussi marquant que l’iPhone X.
Un design inspiré de l’iPhone Air et de l’iPhone X
Le leaker Fixed Focus Digital reprend une rumeur récurante sur Weibo : Apple travaillerait sur un iPhone 20 Pro reprenant le verre utilisé sur l’iPhone Air, mais avec une courbure beaucoup plus prononcée. Les faces avant et arrière viendraient ainsi épouser les quatre côtés du smartphone, en rejoignant une fine bande métallique polie. Cette conception rappellerait les courbes de l’iPhone X, tout en conservant la finesse de l’iPhone Air.
Une illustration accompagnant cette fuite montre néanmoins la présence de boutons physiques, de lignes d’antennes et d’un bloc photo toujours proéminent. Il ne s’agirait donc pas d’un appareil entièrement constitué de verre. Ces informations rejoignent celles de Mark Gurman, qui évoquait déjà un écran OLED incurvé sur les quatre côtés, des bordures particulièrement fines et une refonte majeure du design.
Une fabrication déjà en préparation ?
Fixed Focus Digital avait précédemment affirmé qu’Apple avait modifié certains équipements de production de l’iPhone Air pour fabriquer des composants en verre davantage arrondis. Ces adaptations auraient notamment permis de réduire les coûts de fabrication, tout en améliorant la finesse et la dissipation thermique du futur smartphone.
Une installation de la chaîne d’approvisionnement aurait également été réaménagée en prévision de sa production, avec un niveau de qualité comparable à celui de la première génération de l’iPhone Air. Pour rappel, ce dernier utilise du Ceramic Shield 2 à l’avant et du Ceramic Shield à l’arrière. Rien ne permet toutefois d’affirmer que l’iPhone 20 Pro conservera ces protections et dans quelle mesure.
Un nouveau capteur photo gravé en 17 nm
Les nouveautés ne concerneraient pas uniquement l’apparence du smartphone. Selon Ice Universe, également actif sur Weibo, l’iPhone 20 Pro pourrait intégrer un nouveau capteur photo principal dont les circuits logiques seraient gravés en 17 nanomètres.
Cette finesse de gravure ne concernerait pas directement les pixels photosensibles, mais les composants chargés de lire et de traiter les informations produites par le capteur. Une telle évolution pourrait grandement améliorer la vitesse de lecture des images, réduire la consommation énergétique et faciliter certains traitements photographiques.
A ce propos, Samsung développe justement un procédé de fabrication baptisé 17LPV, destiné aux circuits des capteurs CMOS. Apple collaborerait également avec le constructeur sud-coréen pour produire de nouveaux capteurs dans son usine d’Austin, au Texas, avec une architecture empilée sur trois couches. Toutefois, aucun lien direct entre ces différents projets n’a encore été établi.
Qu’en penser ?
Attendu à l’automne 2027, ce nouveau modèle pourrait également inaugurer une nouvelle dénomination. Apple envisagerait de passer directement à l’iPhone 20, en abandonnant l’appellation iPhone 19, comme elle l’avait fait en 2017 avec l’iPhone X pour célébrer les dix ans de son smartphone. Avec ce modèle anniversaire, Apple pourrait proposer la plus importante transformation de l’iPhone depuis l’iPhone X. L’association d’un design largement vitré, d’un écran presque sans bordures et de nouveaux composants photographiques pourrait marquer une véritable rupture avec les générations précédentes. Mais ces évolutions soulèvent également plusieurs questions, notamment concernant la résistance du verre, la réparabilité et le prix d’un appareil aussi sophistiqué. Autant de points qui seront déterminants si Apple souhaite faire de cet iPhone du vingtième anniversaire un modèle aussi marquant que l’iPhone X.