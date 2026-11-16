Qu’en penser ?



Attendu à l’automne 2027, ce nouveau modèle pourrait également inaugurer une nouvelle dénomination. Apple envisagerait de passer directement à l’iPhone 20, en abandonnant l’appellation iPhone 19, comme elle l’avait fait en 2017 avec l’iPhone X pour célébrer les dix ans de son smartphone. Avec ce modèle anniversaire, Apple pourrait proposer la plus importante transformation de l’iPhone depuis l’iPhone X. L’association d’un design largement vitré, d’un écran presque sans bordures et de nouveaux composants photographiques pourrait marquer une véritable rupture avec les générations précédentes. Mais ces évolutions soulèvent également plusieurs questions, notamment concernant la résistance du verre, la réparabilité et le prix d’un appareil aussi sophistiqué. Autant de points qui seront déterminants si Apple souhaite faire de cet iPhone du vingtième anniversaire un modèle aussi marquant que l’iPhone X.