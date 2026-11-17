Un nouveau responsable pour Apple Pay et Wallet

Apple Pay, Wallet et Apple Card sous sa responsabilité

Le transfert de l’Apple Card, un dossier majeur

Une transition sous la supervision d’Eddy Cue

Qu’en penser ?



Avec Corey Fugman, Apple semble privilégier la continuité en confiant ses services financiers à un responsable déjà impliqué dans leur développement. Cette transition intervient à un moment important pour Apple Pay et Wallet, alors que le groupe cherche à renforcer leur place dans son écosystème. Le principal enjeu sera toutefois de mener à bien le changement de partenaire bancaire de l’Apple Card, sans perturber les utilisateurs américains. Une opération qui devrait mobiliser les équipes financières d’Apple jusqu’en 2028.

Après plus de deux décennies chez Apple, Jennifer Bailey s’apprête à quitter ses fonctions de vice-présidente chargée des services Internet et d’Apple Pay. Selon Bloomberg,Jusqu’à présentce dernier connaît particulièrement bien les activités qu’il devrait désormais superviser. Présent chez Apple, il a commencé sa carrière dans les activités de vente au détail, avant de rejoindre progressivement les équipes chargées des services financiers.laquelle avait également occupé des responsabilités dans la distribution, notamment à la tête de l’Apple Store en ligne, avant de prendre en charge les solutions de paiement. Apple n’a toutefois pas encore confirmé officiellement cette nomination, et le périmètre exact des futures responsabilités de Corey Fugman demeure incertain.Apparemment, Corey Fugman devrait notamment superviser, trois services devenus importants dans l’écosystème de la marque. Lancé en, Apple Pay permet aujourd’hui de régler des achats en magasin, dans les applications et sur Internet, directement depuis un iPhone, une Apple Watch ou un autre appareil compatible. De son côté, Apple Wallet s’est progressivement enrichi de nouvelles fonctionnalités, au-delà des simples cartes bancaires.L’application permet désormais un: comme de conserver des billets de transport, des cartes d’embarquement, des clés numériques et, dans certains pays, des documents d’identité. Quant à l’, lancée et cantonnée aux États-Unis en 2019, elle constitue une autre composante de la stratégie financière d’Apple, même si sa disponibilité demeure limitée au marché américain.L’un des principaux chantiers de Corey Fugman concernera justement l’avenir de cette carte bancaire., une opération dont la finalisation n’est pas attendue avant 2028.Jennifer Bailey avait supervisé la création de l’Apple Card, puis les premières étapes de cette transition vers un nouveau partenaire bancaire. Corey Fugman aurait déjà été étroitement associé aux discussions et aux préparatifs de ce changement. Sa nomination permettrait ainsi d’dans un dossier particulièrement complexe, qui implique notamment la gestion des comptes et des services associés à la carte.Ce dernier avait précédemment indiqué aux équipes que le successeur de Jennifer Bailey serait annoncé avant la fin du mois d’octobre 2026. Jennifer Bailey devrait néanmoins continuer à conseiller Apple pendant une période dont la durée n’a pas été précisée.