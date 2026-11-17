Qu'en penser ?



Ce procès pourrait avoir des conséquences importantes pour Apple, mais également pour l'ensemble des fabricants utilisant des systèmes d'appariement des composants. Si ces mécanismes peuvent répondre à des impératifs de sécurité et de fiabilité, leur utilisation soulève des questions lorsqu'ils limitent les possibilités de réparation indépendante. La justice devra déterminer si les pratiques reprochées à Apple constituent effectivement des entraves interdites par le droit français. À ce stade, il s'agit de poursuites et non d'une condamnation. L'affaire intervient dans un contexte où le droit à la réparation prend une place croissante dans la réglementation européenne.