Qu’en penser ?



Cette controverse illustre la sensibilité des relations entre Apple et ses fournisseurs, particulièrement lorsqu’un nouveau produit rencontre des problèmes de fiabilité. Pour le constructeur, l’enjeu est important : l’iPhone Duo constitue sa première incursion sur le marché des smartphones pliables, où la résistance des écrans et des charnières demeure un sujet majeur. Les pressions évoquées par la presse coréenne n’ont toutefois pas été confirmées indépendamment. Quant aux fissures signalées, leur cause exacte demeure inconnue. Une communication technique plus détaillée d’Apple permettrait de mieux comprendre l’ampleur et l’origine de ces défaillances.