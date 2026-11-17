iPhone Duo : un fournisseur prié de se taire sur les écrans fissurés ?
Par Laurence - Publié le
Les premiers problèmes rencontrés par l’iPhone Duo prennent une tournure inattendue. Selon plusieurs médias sud-coréens, Apple aurait fait pression sur l’un de ses fournisseurs pour obtenir le retrait d’un communiqué concernant les fissures apparues sur certains écrans pliables. Une affaire qui soulève des questions sur l’origine de ces défaillances et la communication du constructeur.
Depuis son lancement en octobre, l’iPhone Duo a fait l’objet de plusieurs signalements concernant des fissures sur son écran pliable, notamment au niveau de la charnière. Si Apple a reconnu l’existence de problèmes affectant un nombre limité d’appareils, leur origine technique demeure inconnue. L’affaire connaît aujourd’hui un nouveau développement, rapporté par le média sud-coréen The Elec.
Au centre de cette controverse figure Fine M-Tec, un fournisseur coréen chargé de produire des plaques métalliques internes destinées à soutenir l’écran pliable de l’iPhone Duo. Le 26 octobre dernier, l’entreprise avait publié sur son site internet un communiqué intitulé
Sans mentionner explicitement Apple ou l’iPhone Duo, Fine M-Tec affirmait que les défaillances récemment constatées sur certains appareils ne provenaient pas des composants qu’elle fournissait. Cette déclaration visait notamment à répondre à des accusations que l’entreprise associait à des investisseurs spéculant sur une baisse de son cours de Bourse. Le fournisseur menaçait également de poursuites judiciaires les personnes diffusant des informations qu’il jugeait infondées.
Mais quelques jours plus tard, le communiqué a mystérieusement disparu. Selon The Elec, le document n’était plus accessible sur le site de Fine M-Tec dès le 4 novembre, soit un peu plus d’une semaine après sa publication. Le média coréen DealSite a alors rapporté, en s’appuyant sur des sources industrielles, qu’Apple aurait exercé des pressions sur son fournisseur pour obtenir ce retrait.
Dans un récent article, le journaliste Kim Geon, de The Elec, apporte un élément supplémentaire. Il explique avoir été contacté par un représentant de Fine M-Tec, qui lui aurait demandé de supprimer son précédent article consacré au communiqué disparu. Selon les explications rapportées par ce représentant, Apple aurait mal accueilli la décision de son fournisseur de nier publiquement toute responsabilité dans les problèmes d’écran. Ces affirmations reposent toutefois sur les témoignages rapportés par la presse sud-coréenne. Cupertino n’a pas évidemment confirmé avoir demandé le retrait du document.
Cette controverse illustre la sensibilité des relations entre Apple et ses fournisseurs, particulièrement lorsqu’un nouveau produit rencontre des problèmes de fiabilité. Pour le constructeur, l’enjeu est important : l’iPhone Duo constitue sa première incursion sur le marché des smartphones pliables, où la résistance des écrans et des charnières demeure un sujet majeur. Les pressions évoquées par la presse coréenne n’ont toutefois pas été confirmées indépendamment. Quant aux fissures signalées, leur cause exacte demeure inconnue. Une communication technique plus détaillée d’Apple permettrait de mieux comprendre l’ampleur et l’origine de ces défaillances.
Un fournisseur qui nie toute responsabilité
Depuis son lancement en octobre, l’iPhone Duo a fait l’objet de plusieurs signalements concernant des fissures sur son écran pliable, notamment au niveau de la charnière. Si Apple a reconnu l’existence de problèmes affectant un nombre limité d’appareils, leur origine technique demeure inconnue. L’affaire connaît aujourd’hui un nouveau développement, rapporté par le média sud-coréen The Elec.
Au centre de cette controverse figure Fine M-Tec, un fournisseur coréen chargé de produire des plaques métalliques internes destinées à soutenir l’écran pliable de l’iPhone Duo. Le 26 octobre dernier, l’entreprise avait publié sur son site internet un communiqué intitulé
Notre position officielle concernant les problèmes de qualité du nouveau produit d’un client.
Sans mentionner explicitement Apple ou l’iPhone Duo, Fine M-Tec affirmait que les défaillances récemment constatées sur certains appareils ne provenaient pas des composants qu’elle fournissait. Cette déclaration visait notamment à répondre à des accusations que l’entreprise associait à des investisseurs spéculant sur une baisse de son cours de Bourse. Le fournisseur menaçait également de poursuites judiciaires les personnes diffusant des informations qu’il jugeait infondées.
Apple aurait demandé le retrait du communiqué
Mais quelques jours plus tard, le communiqué a mystérieusement disparu. Selon The Elec, le document n’était plus accessible sur le site de Fine M-Tec dès le 4 novembre, soit un peu plus d’une semaine après sa publication. Le média coréen DealSite a alors rapporté, en s’appuyant sur des sources industrielles, qu’Apple aurait exercé des pressions sur son fournisseur pour obtenir ce retrait.
Dans un récent article, le journaliste Kim Geon, de The Elec, apporte un élément supplémentaire. Il explique avoir été contacté par un représentant de Fine M-Tec, qui lui aurait demandé de supprimer son précédent article consacré au communiqué disparu. Selon les explications rapportées par ce représentant, Apple aurait mal accueilli la décision de son fournisseur de nier publiquement toute responsabilité dans les problèmes d’écran. Ces affirmations reposent toutefois sur les témoignages rapportés par la presse sud-coréenne. Cupertino n’a pas évidemment confirmé avoir demandé le retrait du document.
Qu’en penser ?
Cette controverse illustre la sensibilité des relations entre Apple et ses fournisseurs, particulièrement lorsqu’un nouveau produit rencontre des problèmes de fiabilité. Pour le constructeur, l’enjeu est important : l’iPhone Duo constitue sa première incursion sur le marché des smartphones pliables, où la résistance des écrans et des charnières demeure un sujet majeur. Les pressions évoquées par la presse coréenne n’ont toutefois pas été confirmées indépendamment. Quant aux fissures signalées, leur cause exacte demeure inconnue. Une communication technique plus détaillée d’Apple permettrait de mieux comprendre l’ampleur et l’origine de ces défaillances.