iPhone 18 et iPhone Air 2 : chez Apple, il n’y a plus de saison pour les iPhone !
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait déjà la production des écrans OLED de l’iPhone 18 et de l’iPhone Air 2, attendus au printemps 2027. Selon plusieurs informations venues de Corée du Sud, Samsung Display et LG Display s’organiseraient pour débuter leur fabrication dans les prochaines semaines. Un calendrier qui confirme la nouvelle stratégie d’Apple, désormais organisée autour de deux lancements annuels.
Alors que les iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo viennent tout juste d’arriver sur le marché, Apple s’attaque déjà à la suite. Selon le média coréen ETNews, Samsung Display et LG Display s’apprêteraient à lancer la production en série des écrans OLED destinés à l’iPhone 18 et à l’iPhone Air 2. La fabrication débuterait entre la fin décembre 2026 et le début janvier 2027, afin de permettre une commercialisation des deux smartphones dès le mois de mars.
Samsung Display serait par ailleurs le fournisseur exclusif des écrans de l’iPhone Air 2. Apple disposerait également de stocks de dalles OLED déjà produites, susceptibles d’être utilisés pour ce modèle. D’ici là, la firme continuerait de privilégier la fabrication des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo, dont les délais de livraison se seraient récemment améliorés, passant de fin janvier à fin décembre 2026 (voire avant Noël) pour certaines configurations.
Cette nouvelle organisation marque un changement important dans la stratégie commerciale d’Apple. Jusqu’à présent, elle présentait traditionnellement l’essentiel de sa gamme iPhone en septembre, à l’exception de certains modèles plus abordables. Désormais, elle entend étaler ses sorties entre l’automne et le printemps. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo ont ainsi été lancés en septembre, tandis que l’iPhone 18 standard, l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e seraient attendus en mars 2027.
Cette stratégie permettrait notamment d’étaler les lancements, de mieux répartir les capacités de production et de maintenir l’intérêt des consommateurs tout au long de l’année. Selon ETNews, les iPhone standard et Air représenteraient habituellement plus de 30 % des ventes de la gamme, le modèle classique conservant une avance sur la version ultrafine.
L’iPhone 18 devrait conserver une formule relativement classique, avec quelques améliorations. La principale serait l’intégration de la puce A20, gravée en 2 nm, une évolution qui devrait permettre de gagner en performances tout en réduisant la consommation énergétique. Apple pourrait également augmenter la mémoire vive, avec 9 ou 12 Go de RAM selon les sources. Du côté de l’écran, la Dynamic Island serait légèrement réduite, tandis que la connectivité mobile pourrait être assurée par le nouveau modem C2 développé par Apple.
L’iPhone Air 2 pourrait bénéficier d’évolutions plus visibles. Apple envisagerait notamment d’ajouter un second appareil photo à l’arrière, avec un ultra grand-angle venant compléter le capteur principal. L’amélioration serait vraiment profitable pour ce modèle particulièrement fin, dont les possibilités photographiques sont actuellement plus limitées que celles des autres iPhone. Le constructeur chercherait également à améliorer l’autonomie, l’un des principaux compromis imposés par son design ultrafin. Comme l’iPhone 18, il pourrait adopter la puce A20 gravée en 2 nm, le modem C2 et une Dynamic Island plus discrète.
Avec cette nouvelle organisation, Apple pourrait désormais proposer deux rendez-vous majeurs chaque année pour renouveler sa gamme iPhone. L’iPhone 18 devrait surtout évoluer sur le plan technique, tandis que l’iPhone Air 2 pourrait corriger certaines limites de la première génération, notamment en photographie et en autonomie. Si le calendrier évoqué se confirme, les deux appareils pourraient être présentés dès mars prochain, soit seulement six mois après les modèles Pro et l’iPhone Duo.
Une production d’écrans OLED dès la fin décembre
Alors que les iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo viennent tout juste d’arriver sur le marché, Apple s’attaque déjà à la suite. Selon le média coréen ETNews, Samsung Display et LG Display s’apprêteraient à lancer la production en série des écrans OLED destinés à l’iPhone 18 et à l’iPhone Air 2. La fabrication débuterait entre la fin décembre 2026 et le début janvier 2027, afin de permettre une commercialisation des deux smartphones dès le mois de mars.
Samsung Display serait par ailleurs le fournisseur exclusif des écrans de l’iPhone Air 2. Apple disposerait également de stocks de dalles OLED déjà produites, susceptibles d’être utilisés pour ce modèle. D’ici là, la firme continuerait de privilégier la fabrication des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo, dont les délais de livraison se seraient récemment améliorés, passant de fin janvier à fin décembre 2026 (voire avant Noël) pour certaines configurations.
Apple réorganise complètement son calendrier de lancement
Cette nouvelle organisation marque un changement important dans la stratégie commerciale d’Apple. Jusqu’à présent, elle présentait traditionnellement l’essentiel de sa gamme iPhone en septembre, à l’exception de certains modèles plus abordables. Désormais, elle entend étaler ses sorties entre l’automne et le printemps. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo ont ainsi été lancés en septembre, tandis que l’iPhone 18 standard, l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e seraient attendus en mars 2027.
Cette stratégie permettrait notamment d’étaler les lancements, de mieux répartir les capacités de production et de maintenir l’intérêt des consommateurs tout au long de l’année. Selon ETNews, les iPhone standard et Air représenteraient habituellement plus de 30 % des ventes de la gamme, le modèle classique conservant une avance sur la version ultrafine.
Quelles nouveautés pour l’iPhone 18 et l'iPhone Air 2 ?
L’iPhone 18 devrait conserver une formule relativement classique, avec quelques améliorations. La principale serait l’intégration de la puce A20, gravée en 2 nm, une évolution qui devrait permettre de gagner en performances tout en réduisant la consommation énergétique. Apple pourrait également augmenter la mémoire vive, avec 9 ou 12 Go de RAM selon les sources. Du côté de l’écran, la Dynamic Island serait légèrement réduite, tandis que la connectivité mobile pourrait être assurée par le nouveau modem C2 développé par Apple.
L’iPhone Air 2 pourrait bénéficier d’évolutions plus visibles. Apple envisagerait notamment d’ajouter un second appareil photo à l’arrière, avec un ultra grand-angle venant compléter le capteur principal. L’amélioration serait vraiment profitable pour ce modèle particulièrement fin, dont les possibilités photographiques sont actuellement plus limitées que celles des autres iPhone. Le constructeur chercherait également à améliorer l’autonomie, l’un des principaux compromis imposés par son design ultrafin. Comme l’iPhone 18, il pourrait adopter la puce A20 gravée en 2 nm, le modem C2 et une Dynamic Island plus discrète.
Qu’en penser ?
Avec cette nouvelle organisation, Apple pourrait désormais proposer deux rendez-vous majeurs chaque année pour renouveler sa gamme iPhone. L’iPhone 18 devrait surtout évoluer sur le plan technique, tandis que l’iPhone Air 2 pourrait corriger certaines limites de la première génération, notamment en photographie et en autonomie. Si le calendrier évoqué se confirme, les deux appareils pourraient être présentés dès mars prochain, soit seulement six mois après les modèles Pro et l’iPhone Duo.