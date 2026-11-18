Une production d’écrans OLED dès la fin décembre

Apple réorganise complètement son calendrier de lancement

Quelles nouveautés pour l’iPhone 18 et l'iPhone Air 2 ?

Qu’en penser ?



Avec cette nouvelle organisation, Apple pourrait désormais proposer deux rendez-vous majeurs chaque année pour renouveler sa gamme iPhone. L’iPhone 18 devrait surtout évoluer sur le plan technique, tandis que l’iPhone Air 2 pourrait corriger certaines limites de la première génération, notamment en photographie et en autonomie. Si le calendrier évoqué se confirme, les deux appareils pourraient être présentés dès mars prochain, soit seulement six mois après les modèles Pro et l’iPhone Duo.

Alors que les iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo viennent tout juste d’arriver sur le marché, Apple s’attaque déjà à la suite. Selon le média coréen. La fabrication débuterait entre la fin décembre 2026 et le début janvier 2027, afin de permettre une commercialisation des deux smartphones dès le mois de mars.Apple disposerait également de stocks de dalles OLED déjà produites, susceptibles d’être utilisés pour ce modèle. D’ici là,, dont les délais de livraison se seraient récemment améliorés, passant de fin janvier à fin décembre 2026 (voire avant Noël) pour certaines configurations.Cette nouvelle organisation marque. Jusqu’à présent, elle présentait traditionnellement l’essentiel de sa gamme iPhone en septembre, à l’exception de certains modèles plus abordables. Désormais,. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo ont ainsi été lancés en septembre, tandis que l’iPhone 18 standard, l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e seraient attendus en mars 2027.. Selon, les iPhone standard et Air représenteraient habituellement plus de 30 % des ventes de la gamme, le modèle classique conservant une avance sur la version ultrafine.L’iPhone 18 devrait conserver une formule relativement classique, avec quelques améliorations. La principale serait l’intégration de, une évolution qui devrait permettre de gagner en performances tout en réduisant la consommation énergétique. Apple pourrait également augmenter la mémoire vive, avec 9 ou 12 Go de RAM selon les sources. Du côté de l’écran,, tandis que la connectivité mobile pourrait être assurée par ledéveloppé par Apple.L’iPhone Air 2 pourrait bénéficier d’évolutions plus visibles. Apple envisagerait notamment. L’amélioration serait vraiment profitable pour ce modèle particulièrement fin, dont les possibilités photographiques sont actuellement plusque celles des autres iPhone. Le constructeur chercherait également à améliorer l’autonomie, l’un des principaux compromis imposés par son design ultrafin. Comme l’iPhone 18, il pourrait adopter la