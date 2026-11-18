Qu’en penser ?



Cette sélection des App Store Awards 2026 témoigne d’une évolution intéressante du marché des applications. L’intelligence artificielle est bien présente, mais elle ne domine pas l’ensemble des catégories. Apple semble surtout privilégier les outils capables de répondre à des usages concrets, avec une attention particulière portée à la personnalisation, à la santé et à la créativité. La diversité des finalistes montre également que les développeurs continuent d’explorer les possibilités propres à chaque plateforme, de l’iPhone à l’Apple Vision Pro. Les 45 finalistes sont désormais connus, mais les lauréats seront annoncés dans les prochaines semaines.