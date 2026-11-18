App Store Awards 2026 : IA, créativité et bien-être, quelles tendances sur l'iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Apple vient de dévoiler les 45 applications et jeux finalistes de ses App Store Awards 2026. Au-delà des récompenses qui seront décernées dans les prochaines semaines, cette sélection permet surtout d’identifier les grandes tendances du moment : IA, personnalisation, créativité et bien-être occupent une place importante, tandis que les applications cherchent de plus en plus à exploiter les particularités de chaque appareil.
Sans surprise, l’IA figure parmi les technologies mises en avant cette année. Mais plutôt que de récompenser des assistants généralistes, Apple semble privilégier les applications qui l’utilisent pour répondre à des besoins précis. C’est notamment le cas d’ElevenReader, finaliste dans la catégorie iPhone, qui permet de transformer des textes en contenus audio grâce à des voix de synthèse particulièrement naturelles.
L’IA n’est donc plus nécessairement présentée comme une fonctionnalité à part entière, mais comme un outil intégré à des applications traditionnelles pour améliorer leur utilisation. Cette approche se retrouve également dans les applications de productivité et de création, où l’automatisation et la simplification des tâches prennent une place croissante.
On note aussi une autre tendance : la volonté de proposer des expériences adaptées aux préférences et aux habitudes de chacun. Avec (Not Boring) Camera, l’iPhone se transforme en appareil photo personnalisable, inspiré des boîtiers traditionnels. Raylie propose de son côté un accompagnement adapté à chaque voyage en avion.
Sur Mac, les applications sélectionnées illustrent également cette recherche d’efficacité. Paste – Gestion presse-papiers facilite la gestion du presse-papiers, Things 3 organise les tâches et Ulysses: App d'écriture se concentre sur l’écriture. La sélection met ainsi en avant des outils spécialisés, conçus pour accomplir efficacement une fonction précise, plutôt que des applications cherchant à multiplier les fonctionnalités.
Sur Apple Watch, les trois finalistes témoignent de l’évolution des applications consacrées au suivi personnel. Bevel : Coach Santé IA (qui a ses fans à la rédac') transforme les données d’activité physique en recommandations exploitables, tandis que StressWatch : Moniteur VFC IA s’intéresse au niveau de stress en temps réel.
Ces applications vont au-delà du simple affichage des mesures collectées par les capteurs de la montre. L’objectif est désormais d’aider les utilisateurs à interpréter leurs données pour mieux comprendre leur état physique et leurs habitudes. Cette tendance accompagne l’évolution de l’Apple Watch, de plus en plus présentée comme un outil de suivi de la santé au quotidien.
La sélection 2026 montre également que les développeurs cherchent à tirer parti des particularités matérielles des appareils Apple (avec un avantage certain pour la firme). Sur iPad, Cosmos: Recherche et Découvre et Mockup - Design UI/UX mettent l’accent sur la création visuelle et la conception d’interfaces, deux domaines dans lesquels le grand écran tactile et l’Apple Pencil présentent un intérêt particulier.
Sur Apple Vision Pro, les applications explorent d’autres possibilités. Adobe Premiere – Éditeur vidéo propose un environnement de montage vidéo spatial, tandis que Museas transforme une pièce en galerie d’art virtuelle. Les jeux suivent la même logique, avec des expériences exploitant directement l’environnement de l’utilisateur, notamment grâce à la réalité mixte.
Enfin, la catégorie Cultural Impact occupe une place particulière dans cette sélection. Apple y distingue des applications qui dépassent le simple divertissement ou la productivité. Hearing Buddy : sous-titres facilite les conversations pour les personnes sourdes ou malentendantes, Karrot encourage les échanges entre voisins et Brilliant: Learn Math & CodingBrilliant propose une approche interactive de l’apprentissage scientifique.
Les jeux abordent également des sujets plus personnels ou sociétaux, comme les troubles alimentaires avec Consume Me Mobile Edition ou la pollution des océans avec Spilled!. Apple valorise ainsi des expériences qui cherchent à sensibiliser, transmettre des connaissances ou favoriser les échanges entre utilisateurs.
Cette sélection des App Store Awards 2026 témoigne d’une évolution intéressante du marché des applications. L’intelligence artificielle est bien présente, mais elle ne domine pas l’ensemble des catégories. Apple semble surtout privilégier les outils capables de répondre à des usages concrets, avec une attention particulière portée à la personnalisation, à la santé et à la créativité. La diversité des finalistes montre également que les développeurs continuent d’explorer les possibilités propres à chaque plateforme, de l’iPhone à l’Apple Vision Pro. Les 45 finalistes sont désormais connus, mais les lauréats seront annoncés dans les prochaines semaines.
L’intelligence artificielle au service des usages
Sans surprise, l’IA figure parmi les technologies mises en avant cette année. Mais plutôt que de récompenser des assistants généralistes, Apple semble privilégier les applications qui l’utilisent pour répondre à des besoins précis. C’est notamment le cas d’ElevenReader, finaliste dans la catégorie iPhone, qui permet de transformer des textes en contenus audio grâce à des voix de synthèse particulièrement naturelles.
L’IA n’est donc plus nécessairement présentée comme une fonctionnalité à part entière, mais comme un outil intégré à des applications traditionnelles pour améliorer leur utilisation. Cette approche se retrouve également dans les applications de productivité et de création, où l’automatisation et la simplification des tâches prennent une place croissante.
Des applications toujours plus personnalisées
On note aussi une autre tendance : la volonté de proposer des expériences adaptées aux préférences et aux habitudes de chacun. Avec (Not Boring) Camera, l’iPhone se transforme en appareil photo personnalisable, inspiré des boîtiers traditionnels. Raylie propose de son côté un accompagnement adapté à chaque voyage en avion.
Sur Mac, les applications sélectionnées illustrent également cette recherche d’efficacité. Paste – Gestion presse-papiers facilite la gestion du presse-papiers, Things 3 organise les tâches et Ulysses: App d'écriture se concentre sur l’écriture. La sélection met ainsi en avant des outils spécialisés, conçus pour accomplir efficacement une fonction précise, plutôt que des applications cherchant à multiplier les fonctionnalités.
La santé et le bien-être prennent de l’importance
Sur Apple Watch, les trois finalistes témoignent de l’évolution des applications consacrées au suivi personnel. Bevel : Coach Santé IA (qui a ses fans à la rédac') transforme les données d’activité physique en recommandations exploitables, tandis que StressWatch : Moniteur VFC IA s’intéresse au niveau de stress en temps réel.
Ces applications vont au-delà du simple affichage des mesures collectées par les capteurs de la montre. L’objectif est désormais d’aider les utilisateurs à interpréter leurs données pour mieux comprendre leur état physique et leurs habitudes. Cette tendance accompagne l’évolution de l’Apple Watch, de plus en plus présentée comme un outil de suivi de la santé au quotidien.
La créativité s’adapte à chaque écran
La sélection 2026 montre également que les développeurs cherchent à tirer parti des particularités matérielles des appareils Apple (avec un avantage certain pour la firme). Sur iPad, Cosmos: Recherche et Découvre et Mockup - Design UI/UX mettent l’accent sur la création visuelle et la conception d’interfaces, deux domaines dans lesquels le grand écran tactile et l’Apple Pencil présentent un intérêt particulier.
Sur Apple Vision Pro, les applications explorent d’autres possibilités. Adobe Premiere – Éditeur vidéo propose un environnement de montage vidéo spatial, tandis que Museas transforme une pièce en galerie d’art virtuelle. Les jeux suivent la même logique, avec des expériences exploitant directement l’environnement de l’utilisateur, notamment grâce à la réalité mixte.
Des applications qui cherchent aussi à avoir un impact
Enfin, la catégorie Cultural Impact occupe une place particulière dans cette sélection. Apple y distingue des applications qui dépassent le simple divertissement ou la productivité. Hearing Buddy : sous-titres facilite les conversations pour les personnes sourdes ou malentendantes, Karrot encourage les échanges entre voisins et Brilliant: Learn Math & CodingBrilliant propose une approche interactive de l’apprentissage scientifique.
Les jeux abordent également des sujets plus personnels ou sociétaux, comme les troubles alimentaires avec Consume Me Mobile Edition ou la pollution des océans avec Spilled!. Apple valorise ainsi des expériences qui cherchent à sensibiliser, transmettre des connaissances ou favoriser les échanges entre utilisateurs.
Qu’en penser ?
Cette sélection des App Store Awards 2026 témoigne d’une évolution intéressante du marché des applications. L’intelligence artificielle est bien présente, mais elle ne domine pas l’ensemble des catégories. Apple semble surtout privilégier les outils capables de répondre à des usages concrets, avec une attention particulière portée à la personnalisation, à la santé et à la créativité. La diversité des finalistes montre également que les développeurs continuent d’explorer les possibilités propres à chaque plateforme, de l’iPhone à l’Apple Vision Pro. Les 45 finalistes sont désormais connus, mais les lauréats seront annoncés dans les prochaines semaines.