iPhone 20 : Apple hésiterait entre deux designs
Par Laurence - Publié le
Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone en 2027, Apple préparerait une importante évolution du design de son smartphone. Selon plusieurs informations venues d’Asie, le constructeur travaillerait actuellement sur quatre prototypes reposant sur deux conceptions différentes : un écran plat traditionnel et un modèle aux quatre bords incurvés, presque sans bordures visibles.
Apple semble vouloir marquer le vingtième anniversaire de l’iPhone avec un modèle particulier. Mais à moins d’un an de sa présentation supposée, la Pomme n’aurait pas encore définitivement arrêté ses choix. Selon le leaker Ice Universe, sur Weibo, elle développerait actuellement quatre variantes de son futur iPhone anniversaire, réparties entre deux designs distincts. Deux prototypes conserveraient une vitre frontale plate, tandis que les deux autres adopteraient un verre incurvé sur les quatre côtés.
Cela ne signifie pas qu’Apple prévoit de commercialiser quatre modèles différents. Elle pourrait juste tester deux tailles, correspondant aux versions Pro et Pro Max, avec deux conceptions alternatives. Les modèles plats pourraient alors servir de solution de repli si le design incurvé s’avérait trop complexe à produire. Mais il serait possible que les versions plates soient destinées aux iPhone 20 standard, commercialisés après les modèles Pro, conformément au nouveau calendrier de lancement d’Apple.
Le design le plus ambitieux reposerait sur une vitre incurvée sur les quatre côtés, avec des bordures d’environ 1 mm. Grâce à cette courbure, les contours de l’écran deviendraient presque invisibles lorsque le smartphone est observé de face. Il s'agirait de donner l’impression que l’affichage occupe pratiquement toute la surface avant de l’appareil.
Selon Ice Universe, Apple travaillerait sur cette conception depuis environ trois ans, avec plusieurs révisions successives. Les premiers prototypes auraient notamment présenté des courbures beaucoup plus prononcées, progressivement réduites au fil du développement. Des protections d’écran apparues récemment sur les réseaux sociaux semblent d’ailleurs correspondre à ces premières versions, avec des coins arrondis et des bords particulièrement incurvés.
Ces nouvelles informations rejoignent celles rapportées en août dernier par Mark Gurman. Selon le journaliste, Apple aurait abandonné une première conception particulièrement ambitieuse, qui prévoyait de remplacer une grande partie des éléments métalliques par du verre. Le design actuellement envisagé conserverait une fine structure métallique séparant les surfaces vitrées avant et arrière. La solution est probablement plus réaliste sur le plan industriel, notamment en matière de solidité et de fabrication.
De son côté, le leaker Fixed Focus Digital évoquait également cette semaine l’utilisation d’un verre similaire à celui de l’iPhone Air, mais avec une courbure plus importante sur les quatre côtés. L’ensemble donnerait naissance à un smartphone aux lignes particulièrement arrondies, tout en conservant un cadre métallique discret.
Vingt ans après la présentation du premier iPhone par Steve Jobs, Apple semble vouloir proposer une évolution visuelle importante de son smartphone. Le passage à un écran incurvé sur les quatre côtés pourrait effectivement donner naissance à un appareil très différent des modèles actuels. Mais les différents prototypes évoqués montrent également que plusieurs solutions restent encore à l'étude, à moins que cela ne soit pour tromper les pistes ?
Deux designs pour les 20 ans de l’iPhone
Apple semble vouloir marquer le vingtième anniversaire de l’iPhone avec un modèle particulier. Mais à moins d’un an de sa présentation supposée, la Pomme n’aurait pas encore définitivement arrêté ses choix. Selon le leaker Ice Universe, sur Weibo, elle développerait actuellement quatre variantes de son futur iPhone anniversaire, réparties entre deux designs distincts. Deux prototypes conserveraient une vitre frontale plate, tandis que les deux autres adopteraient un verre incurvé sur les quatre côtés.
Cela ne signifie pas qu’Apple prévoit de commercialiser quatre modèles différents. Elle pourrait juste tester deux tailles, correspondant aux versions Pro et Pro Max, avec deux conceptions alternatives. Les modèles plats pourraient alors servir de solution de repli si le design incurvé s’avérait trop complexe à produire. Mais il serait possible que les versions plates soient destinées aux iPhone 20 standard, commercialisés après les modèles Pro, conformément au nouveau calendrier de lancement d’Apple.
Un écran presque sans bordures visibles
Le design le plus ambitieux reposerait sur une vitre incurvée sur les quatre côtés, avec des bordures d’environ 1 mm. Grâce à cette courbure, les contours de l’écran deviendraient presque invisibles lorsque le smartphone est observé de face. Il s'agirait de donner l’impression que l’affichage occupe pratiquement toute la surface avant de l’appareil.
Selon Ice Universe, Apple travaillerait sur cette conception depuis environ trois ans, avec plusieurs révisions successives. Les premiers prototypes auraient notamment présenté des courbures beaucoup plus prononcées, progressivement réduites au fil du développement. Des protections d’écran apparues récemment sur les réseaux sociaux semblent d’ailleurs correspondre à ces premières versions, avec des coins arrondis et des bords particulièrement incurvés.
Apple aurait revu ses ambitions à la baisse
Ces nouvelles informations rejoignent celles rapportées en août dernier par Mark Gurman. Selon le journaliste, Apple aurait abandonné une première conception particulièrement ambitieuse, qui prévoyait de remplacer une grande partie des éléments métalliques par du verre. Le design actuellement envisagé conserverait une fine structure métallique séparant les surfaces vitrées avant et arrière. La solution est probablement plus réaliste sur le plan industriel, notamment en matière de solidité et de fabrication.
De son côté, le leaker Fixed Focus Digital évoquait également cette semaine l’utilisation d’un verre similaire à celui de l’iPhone Air, mais avec une courbure plus importante sur les quatre côtés. L’ensemble donnerait naissance à un smartphone aux lignes particulièrement arrondies, tout en conservant un cadre métallique discret.
Qu’en penser ?
Vingt ans après la présentation du premier iPhone par Steve Jobs, Apple semble vouloir proposer une évolution visuelle importante de son smartphone. Le passage à un écran incurvé sur les quatre côtés pourrait effectivement donner naissance à un appareil très différent des modèles actuels. Mais les différents prototypes évoqués montrent également que plusieurs solutions restent encore à l'étude, à moins que cela ne soit pour tromper les pistes ?