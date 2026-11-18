Deux designs pour les 20 ans de l’iPhone

Un écran presque sans bordures visibles

Apple aurait revu ses ambitions à la baisse

Qu’en penser ?



Vingt ans après la présentation du premier iPhone par Steve Jobs, Apple semble vouloir proposer une évolution visuelle importante de son smartphone. Le passage à un écran incurvé sur les quatre côtés pourrait effectivement donner naissance à un appareil très différent des modèles actuels. Mais les différents prototypes évoqués montrent également que plusieurs solutions restent encore à l'étude, à moins que cela ne soit pour tromper les pistes ?

Apple semble vouloir marquer le vingtième anniversaire de l’iPhone avec un modèle particulier. Mais à moins d’un an de sa présentation supposée, la Pomme n’aurait pas encore définitivement arrêté ses choix. Selon le leaker, sur Weibo,. Deux prototypes conserveraient une vitre frontale plate, tandis que les deux autres adopteraient un verre incurvé sur les quatre côtés.Cela ne signifie pas qu’Apple prévoit de commercialiser quatre modèles différents., correspondant aux versions Pro et Pro Max, avec deux conceptions alternatives. Les modèles plats pourraient alors servir de solution de repli si le design incurvé s’avérait trop complexe à produire. Mais, commercialisés après les modèles Pro, conformément au nouveau calendrier de lancement d’Apple.Le design le plus ambitieux reposerait sur. Grâce à cette courbure, les contours de l’écran deviendraient presque invisibles lorsque le smartphone est observé de face. Il s'agirait de donner l’impression que l’affichage occupe pratiquement toute la surface avant de l’appareil.Selon, Apple travaillerait sur cette conception depuis environ trois ans, avec plusieurs révisions successives. Les premiers prototypes auraient notamment présenté des courbures beaucoup plus prononcées, progressivement réduites au fil du développement.avec des coins arrondis et des bords particulièrement incurvés.Ces nouvelles informations rejoignent celles rapportées en août dernier par Mark Gurman. Selon le journaliste, A. Le design actuellement envisagé conserverait. La solution est probablement plus réaliste sur le plan industriel, notamment en matière de solidité et de fabrication.De son côté, le leakerévoquait également cette semainemais avec une courbure plus importante sur les quatre côtés. L’ensemble donnerait naissance à un smartphone aux lignes particulièrement arrondies, tout en conservant un cadre métallique discret.