On en dit quoi ?



On comprend assez bien l'intérêt pour ceux qui utilisent un iPhone tout en gardant leurs habitudes chez Google, et avoir ses billets au même endroit sur plusieurs appareils est plus pratique que de chercher dans ses mails à chaque voyage. Mais cette version oblige encore à répartir les usages entre deux portefeuilles, ce qui est un peu dommage pour une application censée tout regrouper. Pour convaincre les habitués de Cartes de s'encombrer d'une application supplémentaire, Google devra proposer davantage qu'un autre endroit où ranger les mêmes documents.