Google Wallet débarque sur iPhone, mais sans le paiement sans contact, et sans la France
Par Vincent Lautier - Publié le
Les utilisateurs d'iPhone ont droit à Google Wallet, avec leurs cartes de fidélité, leurs billets et le suivi des commandes reçues dans Gmail. Le portefeuille de Google arrive gratuitement aux États-Unis, mais le paiement sans contact manque toujours à l'appel, et la France n'est pas concernée par ce lancement.
Google propose depuis le 17 novembre son application sur l'App Store américain, avec iOS 17 au minimum pour l'installer. Si vous nous lisez depuis les États-Unis et que vos achats passent déjà par les services Google, vous pouvez donc retrouver vos cartes bancaires dans Wallet pour régler en ligne sur les sites qui acceptent Google Pay, ou depuis Chrome. Ces cartes sont celles de votre compte Google, ce qui évite de repartir de zéro en changeant de téléphone. Pour les lecteurs français, aucune date n'accompagne encore cette arrivée sur iOS, et le communiqué ne donne pas davantage de calendrier pour les autres pays européens.
L'intérêt le plus immédiat tient à la synchronisation avec Gmail et les autres applications Google, qui permet de récupérer vos cartes d'embarquement, vos billets de concert et vos reçus, avec le suivi des colis au même endroit. L'accueil affiche d'abord les achats en cours de livraison, puis les cartes d'embarquement et les cartes de fidélité, alors qu'un second onglet donne accès aux transactions et aux passes enregistrés. Vous pouvez épingler ceux que vous utilisez le plus et numériser une carte de fidélité ou un abonnement à la salle de sport avec l'appareil photo. Google veut aussi y regrouper les confirmations et les livraisons des achats effectués par ses agents IA, pour que ces commandes restent consultables après leur passage.
Par contre, enregistrer une carte bancaire dans cette application ne permet pas de payer en approchant l'iPhone d'un terminal. Google le précise dans son annonce, sans donner de date pour cette fonction. Apple Pay conserve donc son utilité en magasin, même pour les utilisateurs qui rangeraient tous leurs billets chez Google. Il serait un peu rapide d'accuser une interdiction générale d'Apple : depuis iOS 18.1, les développeurs peuvent proposer des transactions NFC dans leurs propres applications aux États-Unis, mais cette possibilité exige un accord commercial avec Apple et le paiement de frais associés. Google ne dit pas si ces conditions expliquent son choix de laisser le sans-contact de côté.
On comprend assez bien l'intérêt pour ceux qui utilisent un iPhone tout en gardant leurs habitudes chez Google, et avoir ses billets au même endroit sur plusieurs appareils est plus pratique que de chercher dans ses mails à chaque voyage. Mais cette version oblige encore à répartir les usages entre deux portefeuilles, ce qui est un peu dommage pour une application censée tout regrouper. Pour convaincre les habitués de Cartes de s'encombrer d'une application supplémentaire, Google devra proposer davantage qu'un autre endroit où ranger les mêmes documents.
Un lancement américain
Google propose depuis le 17 novembre son application sur l'App Store américain, avec iOS 17 au minimum pour l'installer. Si vous nous lisez depuis les États-Unis et que vos achats passent déjà par les services Google, vous pouvez donc retrouver vos cartes bancaires dans Wallet pour régler en ligne sur les sites qui acceptent Google Pay, ou depuis Chrome. Ces cartes sont celles de votre compte Google, ce qui évite de repartir de zéro en changeant de téléphone. Pour les lecteurs français, aucune date n'accompagne encore cette arrivée sur iOS, et le communiqué ne donne pas davantage de calendrier pour les autres pays européens.
Gmail fait le rangement
L'intérêt le plus immédiat tient à la synchronisation avec Gmail et les autres applications Google, qui permet de récupérer vos cartes d'embarquement, vos billets de concert et vos reçus, avec le suivi des colis au même endroit. L'accueil affiche d'abord les achats en cours de livraison, puis les cartes d'embarquement et les cartes de fidélité, alors qu'un second onglet donne accès aux transactions et aux passes enregistrés. Vous pouvez épingler ceux que vous utilisez le plus et numériser une carte de fidélité ou un abonnement à la salle de sport avec l'appareil photo. Google veut aussi y regrouper les confirmations et les livraisons des achats effectués par ses agents IA, pour que ces commandes restent consultables après leur passage.
La caisse attendra
Par contre, enregistrer une carte bancaire dans cette application ne permet pas de payer en approchant l'iPhone d'un terminal. Google le précise dans son annonce, sans donner de date pour cette fonction. Apple Pay conserve donc son utilité en magasin, même pour les utilisateurs qui rangeraient tous leurs billets chez Google. Il serait un peu rapide d'accuser une interdiction générale d'Apple : depuis iOS 18.1, les développeurs peuvent proposer des transactions NFC dans leurs propres applications aux États-Unis, mais cette possibilité exige un accord commercial avec Apple et le paiement de frais associés. Google ne dit pas si ces conditions expliquent son choix de laisser le sans-contact de côté.
On en dit quoi ?
On comprend assez bien l'intérêt pour ceux qui utilisent un iPhone tout en gardant leurs habitudes chez Google, et avoir ses billets au même endroit sur plusieurs appareils est plus pratique que de chercher dans ses mails à chaque voyage. Mais cette version oblige encore à répartir les usages entre deux portefeuilles, ce qui est un peu dommage pour une application censée tout regrouper. Pour convaincre les habitués de Cartes de s'encombrer d'une application supplémentaire, Google devra proposer davantage qu'un autre endroit où ranger les mêmes documents.