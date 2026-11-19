Qu’en penser ?



Apple semble privilégier la prudence pour la deuxième génération de son iPhone pliable. Après avoir introduit un tout nouveau format, le constructeur pourrait se concentrer sur des améliorations techniques plutôt que sur des changements visibles. Le maintien de Touch ID peut sembler étonnant sur un smartphone aussi coûteux, mais son fonctionnement présente un avantage évident : il permet de déverrouiller l’appareil aussi bien ouvert que fermé. Avec les iPhone du vingtième anniversaire attendus en 2027, Apple pourrait également réserver ses principales évolutions esthétiques à ses modèles traditionnels, avant d’envisager des changements plus importants pour l’iPhone Duo 3.