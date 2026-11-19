iPhone Duo 2 : pourquoi Apple ne serait pas encore prête à passer à Face ID
Par Laurence - Publié le
Alors que le premier iPhone Duo vient tout juste d’être commercialisé, les premières informations concernant son successeur commencent déjà à circuler. Selon plusieurs sources, Apple envisagerait une évolution relativement limitée pour l’iPhone Duo 2, attendu à l’automne 2027. Les dimensions des écrans resteraient inchangées et Touch ID pourrait conserver sa place, au détriment de Face ID.
Apple ne prévoirait pas de bouleverser la formule de son smartphone pliable dès sa deuxième génération. Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, les premiers prototypes de l’iPhone Duo 2 conserveraient un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 5,4 pouces.
Ces dimensions sont identiques à celles du modèle actuellement commercialisé, qui permettent de profiter d’un smartphone relativement compact une fois replié, tout en disposant d’une surface d’affichage proche de celle d’une petite tablette lorsqu’il est ouvert.
Le constructeur privilégierait donc une évolution progressive, avec des améliorations internes plutôt qu’une refonte du design. Cette approche ne serait pas vraiment surprenante pour un produit aussi récent, dont la conception repose sur des contraintes techniques importantes, notamment au niveau de la charnière et de l’écran pliable.
L’autre information concerne le système d’authentification biométrique. Alors que Face ID équipe désormais la quasi-totalité des iPhone récents, Apple continuerait de privilégier Touch ID sur l’iPhone Duo 2. Le capteur d’empreintes digitales resterait intégré au bouton latéral, comme sur la première génération.
Ce choix serait notamment lié aux contraintes d’intégration de Face ID dans un appareil aussi fin. Mais il soulève également une question d’ergonomie. Si Apple installait les capteurs Face ID uniquement sur l’écran externe, ceux-ci ne pourraient plus reconnaître le visage de l’utilisateur lorsque le smartphone est déplié.
Il faudrait alors utiliser Touch ID pour déverrouiller l’écran interne, voire retourner l’appareil pour profiter de la reconnaissance faciale. La solution serait franchement peu pratique, ce qui pourrait expliquer les hésitations du constructeur.
Ces informations rejoignent celles rapportées dimanche dernier par Mark Gurman. Selon le journaliste, Apple aurait déjà développé des prototypes de l’iPhone Duo 2 intégrant Face ID au niveau de l’écran externe. Mais le constructeur manquerait désormais de temps pour finaliser cette technologie avant le lancement prévu à l’automne 2027.
L’intégration de Face ID pourrait donc être reportée à l’iPhone Duo 3, probablement attendu l’année suivante. Il ne s’agirait toutefois pas d’un abandon définitif : Apple continuerait d’étudier différentes solutions pour intégrer la reconnaissance faciale à son smartphone pliable.
En attendant, Apple explore
un patch du pauvre une solution intermédiaire avec iOS 27.3. La deuxième bêta du système introduit une nouvelle fonction baptisée
Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone, Apple envisagerait également de revoir les matériaux utilisés pour son futur iPhone 20 Pro. Alors que le titane a longtemps été privilégié sur les modèles haut de gamme, la firme pourrait réduire considérablement la place du métal au profit du verre. Les premières pistes de développement auraient même envisagé un appareil presque entièrement recouvert de verre. Selon Mark Gurman, Apple aurait toutefois revu ses ambitions et conserverait désormais une fine structure métallique entre les faces avant et arrière incurvées.
Apple semble privilégier la prudence pour la deuxième génération de son iPhone pliable. Après avoir introduit un tout nouveau format, le constructeur pourrait se concentrer sur des améliorations techniques plutôt que sur des changements visibles. Le maintien de Touch ID peut sembler étonnant sur un smartphone aussi coûteux, mais son fonctionnement présente un avantage évident : il permet de déverrouiller l’appareil aussi bien ouvert que fermé. Avec les iPhone du vingtième anniversaire attendus en 2027, Apple pourrait également réserver ses principales évolutions esthétiques à ses modèles traditionnels, avant d’envisager des changements plus importants pour l’iPhone Duo 3.
Des écrans identiques à ceux du premier iPhone Duo
Apple ne prévoirait pas de bouleverser la formule de son smartphone pliable dès sa deuxième génération. Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, les premiers prototypes de l’iPhone Duo 2 conserveraient un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 5,4 pouces.
Ces dimensions sont identiques à celles du modèle actuellement commercialisé, qui permettent de profiter d’un smartphone relativement compact une fois replié, tout en disposant d’une surface d’affichage proche de celle d’une petite tablette lorsqu’il est ouvert.
Le constructeur privilégierait donc une évolution progressive, avec des améliorations internes plutôt qu’une refonte du design. Cette approche ne serait pas vraiment surprenante pour un produit aussi récent, dont la conception repose sur des contraintes techniques importantes, notamment au niveau de la charnière et de l’écran pliable.
Touch ID conserverait sa place
L’autre information concerne le système d’authentification biométrique. Alors que Face ID équipe désormais la quasi-totalité des iPhone récents, Apple continuerait de privilégier Touch ID sur l’iPhone Duo 2. Le capteur d’empreintes digitales resterait intégré au bouton latéral, comme sur la première génération.
Ce choix serait notamment lié aux contraintes d’intégration de Face ID dans un appareil aussi fin. Mais il soulève également une question d’ergonomie. Si Apple installait les capteurs Face ID uniquement sur l’écran externe, ceux-ci ne pourraient plus reconnaître le visage de l’utilisateur lorsque le smartphone est déplié.
Il faudrait alors utiliser Touch ID pour déverrouiller l’écran interne, voire retourner l’appareil pour profiter de la reconnaissance faciale. La solution serait franchement peu pratique, ce qui pourrait expliquer les hésitations du constructeur.
Face ID pourrait attendre l’iPhone Duo 3
Ces informations rejoignent celles rapportées dimanche dernier par Mark Gurman. Selon le journaliste, Apple aurait déjà développé des prototypes de l’iPhone Duo 2 intégrant Face ID au niveau de l’écran externe. Mais le constructeur manquerait désormais de temps pour finaliser cette technologie avant le lancement prévu à l’automne 2027.
L’intégration de Face ID pourrait donc être reportée à l’iPhone Duo 3, probablement attendu l’année suivante. Il ne s’agirait toutefois pas d’un abandon définitif : Apple continuerait d’étudier différentes solutions pour intégrer la reconnaissance faciale à son smartphone pliable.
En attendant, Apple explore
Unlock with Front Camera, permettant de déverrouiller l’iPhone Duo lorsqu’il est fermé, grâce à sa caméra frontale classique. Contrairement à Face ID, cette technologie ne repose pas sur une analyse tridimensionnelle du visage. Elle ne permet donc pas de valider des paiements Apple Pay ou de remplir automatiquement des mots de passe. Lorsque l’appareil est déplié, Touch ID ou le code de déverrouillage demeurent nécessaires.
Quelle place pour le titane sur l’iPhone 20 Pro ?
Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone, Apple envisagerait également de revoir les matériaux utilisés pour son futur iPhone 20 Pro. Alors que le titane a longtemps été privilégié sur les modèles haut de gamme, la firme pourrait réduire considérablement la place du métal au profit du verre. Les premières pistes de développement auraient même envisagé un appareil presque entièrement recouvert de verre. Selon Mark Gurman, Apple aurait toutefois revu ses ambitions et conserverait désormais une fine structure métallique entre les faces avant et arrière incurvées.
Qu’en penser ?
Apple semble privilégier la prudence pour la deuxième génération de son iPhone pliable. Après avoir introduit un tout nouveau format, le constructeur pourrait se concentrer sur des améliorations techniques plutôt que sur des changements visibles. Le maintien de Touch ID peut sembler étonnant sur un smartphone aussi coûteux, mais son fonctionnement présente un avantage évident : il permet de déverrouiller l’appareil aussi bien ouvert que fermé. Avec les iPhone du vingtième anniversaire attendus en 2027, Apple pourrait également réserver ses principales évolutions esthétiques à ses modèles traditionnels, avant d’envisager des changements plus importants pour l’iPhone Duo 3.