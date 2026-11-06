Instagram propose désormais un logiciel de montage vidéo gratuit sur Mac

Qu’en penser ?



Avec cette version Mac, Instagram cherche manifestement à dépasser le cadre du simple montage de vidéos pour les réseaux sociaux. La présence d’une timeline multipiste, d’outils de colorimétrie avancés et d’exports 4K sans filigrane rapproche Edits de solutions plus complètes.



La gratuité constitue évidemment son principal argument, même si l’application devra faire ses preuves face à des logiciels déjà bien installés sur Mac, comme iMovie, Final Cut Pro ou DaVinci Resolve.



Instagram promet des mises à jour hebdomadaires et invite les utilisateurs à transmettre leurs suggestions pour faire évoluer le logiciel. La synchronisation des projets entre Mac et iPhone sera notamment une fonctionnalité importante pour les créateurs qui travaillent régulièrement sur plusieurs appareils.