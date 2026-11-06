Instagram propose désormais un logiciel de montage vidéo gratuit sur Mac
Par Laurence - Publié le
Instagram vient de lancer une version Mac d’Edits, son application gratuite de montage vidéo jusqu’ici réservée aux smartphones. Avec une timeline multipiste, des outils avancés de colorimétrie et des exports en 4K sans filigrane, Meta entend séduire les créateurs de contenus qui souhaitent travailler sur un écran plus grand, sans nécessairement investir dans un logiciel professionnel.
Lancée initialement sur iPhone et Android, l’application Edits est désormais disponible sur macOS. Avec cette déclinaison pour ordinateur, Instagram entend ici répondre aux besoins des créateurs dont les projets deviennent trop complexes pour être réalisés confortablement sur un smartphone.
La nouvelle interface profite naturellement de l’espace disponible sur les écrans des Mac, avec une timeline plus large et des commandes de montage plus précises. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les raccourcis clavier, notamment pour retrouver ceux auxquels ils sont habitués dans d’autres logiciels de montage.
L’application permet surtout de publier directement ses créations sur Instagram, sans passer par une étape d’exportation et de transfert vers un smartphone. Les fonctionnalités habituelles de la plateforme sont prises en charge, notamment l’identification de comptes, la géolocalisation et les Reels d’essai, qui permettent de tester une vidéo auprès de personnes ne suivant pas encore le créateur.
Contrairement à ce que pourrait laisser penser son origine mobile, Edits pour Mac ne se limite pas à quelques fonctions de découpage et d’assemblage de séquences. L’application dispose d’une véritable timeline multipiste, permettant de superposer plusieurs vidéos et pistes audio. Les opérations classiques de découpe, de séparation et de raccourcissement des clips sont accompagnées d’outils plus avancés. Il est notamment possible d’utiliser des images clés (keyframes) pour animer des éléments ou créer des transitions précises.
Les formes d’onde audio facilitent également la synchronisation des images avec la musique, notamment pour réaliser des montages rythmés. Instagram a également intégré des outils de correction colorimétrique, avec des roues chromatiques, des courbes et la conversion de profils logarithmiques (Log). Les utilisateurs peuvent importer leurs propres LUT, mais aussi leurs polices de caractères. L’application donne par ailleurs accès à la bibliothèque musicale sous licence d’Instagram, ainsi qu’à plusieurs centaines d’effets sonores et visuels.
Edits permet d’exporter des vidéos en 4K, sans filigrane et sans abonnement. L’application prend en charge plusieurs formats d’image, horizontaux comme verticaux. Elle ne se limite donc pas à la création de Reels et peut également servir à produire des vidéos destinées à YouTube, TikTok ou à des projets personnels (et concurrencer des logiciels de type CapCut). Instagram propose aussi un système de sous-titrage automatique illimité, compatible avec plusieurs langues, sans frais supplémentaires.
Les styles de texte et les fichiers audio enregistrés dans l’application mobile sont déjà accessibles sur Mac. En revanche, la synchronisation complète des projets entre les deux plateformes n’est pas encore disponible. Instagram indique travailler sur cette fonctionnalité, qui permettra à terme de commencer un montage sur iPhone et de le poursuivre sur ordinateur.
Avec cette version Mac, Instagram cherche manifestement à dépasser le cadre du simple montage de vidéos pour les réseaux sociaux. La présence d’une timeline multipiste, d’outils de colorimétrie avancés et d’exports 4K sans filigrane rapproche Edits de solutions plus complètes.
La gratuité constitue évidemment son principal argument, même si l’application devra faire ses preuves face à des logiciels déjà bien installés sur Mac, comme iMovie, Final Cut Pro ou DaVinci Resolve.
Instagram promet des mises à jour hebdomadaires et invite les utilisateurs à transmettre leurs suggestions pour faire évoluer le logiciel. La synchronisation des projets entre Mac et iPhone sera notamment une fonctionnalité importante pour les créateurs qui travaillent régulièrement sur plusieurs appareils.
Instagram Edits débarque sur Mac
Lancée initialement sur iPhone et Android, l’application Edits est désormais disponible sur macOS. Avec cette déclinaison pour ordinateur, Instagram entend ici répondre aux besoins des créateurs dont les projets deviennent trop complexes pour être réalisés confortablement sur un smartphone.
La nouvelle interface profite naturellement de l’espace disponible sur les écrans des Mac, avec une timeline plus large et des commandes de montage plus précises. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les raccourcis clavier, notamment pour retrouver ceux auxquels ils sont habitués dans d’autres logiciels de montage.
L’application permet surtout de publier directement ses créations sur Instagram, sans passer par une étape d’exportation et de transfert vers un smartphone. Les fonctionnalités habituelles de la plateforme sont prises en charge, notamment l’identification de comptes, la géolocalisation et les Reels d’essai, qui permettent de tester une vidéo auprès de personnes ne suivant pas encore le créateur.
Un véritable logiciel de montage multipiste
Contrairement à ce que pourrait laisser penser son origine mobile, Edits pour Mac ne se limite pas à quelques fonctions de découpage et d’assemblage de séquences. L’application dispose d’une véritable timeline multipiste, permettant de superposer plusieurs vidéos et pistes audio. Les opérations classiques de découpe, de séparation et de raccourcissement des clips sont accompagnées d’outils plus avancés. Il est notamment possible d’utiliser des images clés (keyframes) pour animer des éléments ou créer des transitions précises.
Les formes d’onde audio facilitent également la synchronisation des images avec la musique, notamment pour réaliser des montages rythmés. Instagram a également intégré des outils de correction colorimétrique, avec des roues chromatiques, des courbes et la conversion de profils logarithmiques (Log). Les utilisateurs peuvent importer leurs propres LUT, mais aussi leurs polices de caractères. L’application donne par ailleurs accès à la bibliothèque musicale sous licence d’Instagram, ainsi qu’à plusieurs centaines d’effets sonores et visuels.
Des exports 4K gratuits et sans filigrane
Edits permet d’exporter des vidéos en 4K, sans filigrane et sans abonnement. L’application prend en charge plusieurs formats d’image, horizontaux comme verticaux. Elle ne se limite donc pas à la création de Reels et peut également servir à produire des vidéos destinées à YouTube, TikTok ou à des projets personnels (et concurrencer des logiciels de type CapCut). Instagram propose aussi un système de sous-titrage automatique illimité, compatible avec plusieurs langues, sans frais supplémentaires.
Les styles de texte et les fichiers audio enregistrés dans l’application mobile sont déjà accessibles sur Mac. En revanche, la synchronisation complète des projets entre les deux plateformes n’est pas encore disponible. Instagram indique travailler sur cette fonctionnalité, qui permettra à terme de commencer un montage sur iPhone et de le poursuivre sur ordinateur.
Qu’en penser ?
Avec cette version Mac, Instagram cherche manifestement à dépasser le cadre du simple montage de vidéos pour les réseaux sociaux. La présence d’une timeline multipiste, d’outils de colorimétrie avancés et d’exports 4K sans filigrane rapproche Edits de solutions plus complètes.
La gratuité constitue évidemment son principal argument, même si l’application devra faire ses preuves face à des logiciels déjà bien installés sur Mac, comme iMovie, Final Cut Pro ou DaVinci Resolve.
Instagram promet des mises à jour hebdomadaires et invite les utilisateurs à transmettre leurs suggestions pour faire évoluer le logiciel. La synchronisation des projets entre Mac et iPhone sera notamment une fonctionnalité importante pour les créateurs qui travaillent régulièrement sur plusieurs appareils.