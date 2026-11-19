Appli Android mal adaptée aux pliables ? Plus de mise à jour dès 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Sept ans après le premier Galaxy Fold, Google arrête de demander gentiment. Les applis et les jeux du Play Store devront gérer correctement les écrans pliables, sous peine de ne plus pouvoir être publiés ni mis à jour. Les nouvelles règles tombent quelques semaines à peine après l'arrivée de l'iPhone Duo, et elles laissent aux développeurs un peu plus d'un an pour s'y mettre.
Depuis le Galaxy Fold de 2019, les pliables ont cessé d'être des curiosités, entre les Galaxy Z Fold8 de Samsung et le Pixel 11 Pro Fold de Google. Une bonne partie des applis Android, elle, continue de s'afficher comme sur un téléphone classique, coincée entre deux bandes noires, avec une interface qui perd la position de lecture ou le texte en cours de saisie quand on déplie l'écran. Google publiait jusqu'ici des guides de bonnes pratiques sans jamais rien imposer. Cette fois, les consignes d'adaptation intègrent les exigences de qualité du Play Store et deviennent obligatoires pour tout le monde.
Le socle obligatoire s'appelle Tier 3, Adaptive ready dans le jargon de la maison. Une appli devra remplir tout l'écran sans bande noire ni mode de compatibilité, gérer le multifenêtrage, et conserver son état quand on plie, déplie ou tourne l'appareil : la position dans la page, le texte qu'on est en train de taper et la vidéo en cours de lecture ne doivent plus se perdre en route. Deux niveaux supérieurs sont facultatifs et donnent droit à un badge et à une mise en avant sur la boutique, avec des interfaces en deux volets, la prise en charge du clavier et de la souris, ou la continuité de la caméra quand on passe d'un écran à l'autre. Les fiches devront aussi présenter des captures d'écran réalisées sur pliable, trois au minimum.
Les applis ont jusqu'à avril 2027 pour se mettre au niveau, les jeux jusqu'à août 2027. Passé ces dates, une appli qui ne respecte pas le socle ne pourra plus être publiée ni mise à jour, et sa visibilité sur le Play Store pourra être réduite. Les applis existantes resteront téléchargeables. Google prévient d'ailleurs que ces règles s'étendront ensuite aux tablettes, aux portables sous Android et aux casques Android XR. En août 2027, les développeurs devront cibler Android 17, et les dérogations qui permettaient de verrouiller une appli en mode portrait sur grand écran disparaîtront.
Il était temps. Sept ans que les acheteurs de pliables paient une fortune pour retrouver leur appli bancaire dans un format pensé pour les téléphones de 2018. La méthode douce n'a rien donné, du coup Google sort le bâton, et c'est sans doute la seule chose qui marche sur un parc d'applis aussi énorme. Cupertino sait obtenir des développeurs des interfaces soignées, l'iPad l'a prouvé pendant quinze ans face aux tablettes Android. Et on a notre petite idée sur le vrai déclencheur de ce réveil : il est pliable et il tourne sous iOS, même si de nombreuses application iOS ne sont toujours pas bien optimisées.
Sept ans de laisser-faire
Depuis le Galaxy Fold de 2019, les pliables ont cessé d'être des curiosités, entre les Galaxy Z Fold8 de Samsung et le Pixel 11 Pro Fold de Google. Une bonne partie des applis Android, elle, continue de s'afficher comme sur un téléphone classique, coincée entre deux bandes noires, avec une interface qui perd la position de lecture ou le texte en cours de saisie quand on déplie l'écran. Google publiait jusqu'ici des guides de bonnes pratiques sans jamais rien imposer. Cette fois, les consignes d'adaptation intègrent les exigences de qualité du Play Store et deviennent obligatoires pour tout le monde.
Mais qu'exige Google ?
Le socle obligatoire s'appelle Tier 3, Adaptive ready dans le jargon de la maison. Une appli devra remplir tout l'écran sans bande noire ni mode de compatibilité, gérer le multifenêtrage, et conserver son état quand on plie, déplie ou tourne l'appareil : la position dans la page, le texte qu'on est en train de taper et la vidéo en cours de lecture ne doivent plus se perdre en route. Deux niveaux supérieurs sont facultatifs et donnent droit à un badge et à une mise en avant sur la boutique, avec des interfaces en deux volets, la prise en charge du clavier et de la souris, ou la continuité de la caméra quand on passe d'un écran à l'autre. Les fiches devront aussi présenter des captures d'écran réalisées sur pliable, trois au minimum.
Un calendrier serré
Les applis ont jusqu'à avril 2027 pour se mettre au niveau, les jeux jusqu'à août 2027. Passé ces dates, une appli qui ne respecte pas le socle ne pourra plus être publiée ni mise à jour, et sa visibilité sur le Play Store pourra être réduite. Les applis existantes resteront téléchargeables. Google prévient d'ailleurs que ces règles s'étendront ensuite aux tablettes, aux portables sous Android et aux casques Android XR. En août 2027, les développeurs devront cibler Android 17, et les dérogations qui permettaient de verrouiller une appli en mode portrait sur grand écran disparaîtront.
On en dit quoi ?
Il était temps. Sept ans que les acheteurs de pliables paient une fortune pour retrouver leur appli bancaire dans un format pensé pour les téléphones de 2018. La méthode douce n'a rien donné, du coup Google sort le bâton, et c'est sans doute la seule chose qui marche sur un parc d'applis aussi énorme. Cupertino sait obtenir des développeurs des interfaces soignées, l'iPad l'a prouvé pendant quinze ans face aux tablettes Android. Et on a notre petite idée sur le vrai déclencheur de ce réveil : il est pliable et il tourne sous iOS, même si de nombreuses application iOS ne sont toujours pas bien optimisées.