Halide Mark III - Pro Camera Lux Optics Incorporated Télécharger

Un viseur plus grand pour l’iPhone Duo

L’écran extérieur devient un retour vidéo

Un éclairage d’appoint grâce au second écran

D’autres améliorations pour tous les iPhone

Qu’en penser ?



L’iPhone Duo présente des contraintes photographiques liées à son format, mais ses deux écrans offrent également des possibilités intéressantes. Avec cette mise à jour, Halide montre comment une application tierce peut tirer parti de ce nouveau matériel, en proposant des fonctions qui vont au-delà d’un simple agrandissement de l’interface. Le retour vidéo sur l’écran extérieur et le viseur XL semblent particulièrement pertinents pour les photographes. Quant à l’utilisation de l’écran comme éclairage d’appoint, elle constitue une idée intéressante, même si son efficacité dépendra des conditions de prise de vue.

L’iPhone Duo a ouvert de nouvelles possibilités aux développeurs d’applications photo.Lux Optics, l’éditeur de Halide, avait déjà commencé à exploiter ces particularités dès le mois d’octobre avec la version 3.3 de son application. Cette première adaptation permettait notamment, lorsque l’iPhone Duo était entièrement déplié, d’, en remplaçant l’aperçu de la dernière photo par une surface de cadrage étendue. Les commandes sont réparties de chaque côté de l’écran, afin de faciliter la prise de vue à deux mains. Cette disposition va permettre d'exploiter directement le format particulier du smartphone pliable.L’une des nouveautés les plus intéressantes concerne l’utilisation de l’écran extérieur de l’iPhone Duo. Lorsque l’appareil est déplié,. Deux modes sont proposés :Cette dernière possibilité peut notamment être utile pour les portraits. La personne photographiée peut ainsi voir directement le cadrage et ajuster sa position avant le déclenchement. Une fonctionnalité qui rappelle les écrans orientables de certains appareils photo, mais qui exploite ici les deux dalles du smartphone.Halide 3.4 propose également une utilisation plus originale de l’écran extérieur.. Plutôt que d’utiliser uniquement le flash LED de l’iPhone, l’application exploite la lumière émise par l’écran pour éclairer le sujet., potentiellement intéressant pour les portraits réalisés à courte distance. Les développeurs recommandent toutefois de pousser la luminosité de l’écran au maximum afin d’obtenir le meilleur résultat possible. L’intensité lumineuse demeure naturellement limitée par rapport à celle d’un véritable flash photographique.Cette mise à jour ne concerne pas uniquement l’iPhone Duo. Halide 3.4 réintroduit plusieurs fonctions présentes dans Halide Mark II, notamment. Sur l’iPhone Duo, l’histogramme a également été repositionné le long de la pliure de l’écran, afin de mieux exploiter l’espace disponible. L’interface de Photo Lab, l’outil de retouche intégré à l’application, a par ailleurs été adaptée à une utilisation lorsque le smartphone est partiellement replié.Ces nouveautés s’inscrivent dans la continuité du lancement de Halide Mark III en mai dernier, qui avait introduit une nouvelle interface et un espace consacré au traitement des photographies. Depuis, les développeurs ont notamment ajouté un mode de capture exclusivement RAW, ainsi qu’un mode priorité à l’ouverture destiné aux iPhone 18 Pro.