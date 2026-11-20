Un départ important pour la photographie chez Apple

Des évolutions importantes sur les derniers iPhone

Un responsable opposé aux retouches génératives

Qu'en penser ?



L'attachement de Jon McCormack à l'authenticité des images illustre un débat qui dépasse largement Cupertino : jusqu'où les fabricants doivent-ils permettre de modifier une photographie tout en continuant à la présenter comme un instant capturé ? Si Apple assure que ce départ n'est pas lié à sa stratégie dans l'IA, la réorganisation de ses équipes intervient à un moment où les outils génératifs prennent une place croissante dans la photographie mobile.



La question dépasse désormais la simple amélioration de la qualité des images. Alors que les traitements photographiques traditionnels cherchent principalement à optimiser une scène capturée, l'IA générative permet d'en modifier profondément le contenu.



Cette évolution brouille progressivement la frontière entre une photographie représentant un instant réel et une image partiellement reconstruite par un algorithme. Pour Apple, l'enjeu consiste donc à proposer des fonctionnalités suffisamment avancées pour concurrencer Google et Samsung, tout en conservant une approche cohérente de la photographie.

Apparemment, Jon McCormack a quitté Apple à la fin du mois d'octobre, après plus de huit années passées au sein de l'entreprise. Le dirigeant occupait un poste stratégique puisqu'il supervisaitDirectement rattaché à Craig Federighi, responsable de l'ingénierie logicielle,. Cette coordination entre les composants et le traitement logiciel constitue depuis longtemps l'un des éléments essentiels de la photographie sur iPhone.Pour le moment,. Ses anciens collaborateurs se partagent désormais ses responsabilités sous la supervision d'autres dirigeants. Interrogée par Bloomberg, Apple n'a pas souhaité commenter ce départ.Au cours de son passage chez Apple, Jon McCormack a participé à plusieurs évolutions majeures des capacités photographiques de l'iPhone. Bloomberg cite notamment, qui avait profondément revu la manière de réaliser des selfies.Plus récemment,. Apple a également fait évoluer l'interface de son application Appareil photo, avec des commandes personnalisables et davantage de réglages destinés aux utilisateurs expérimentés.Ces nouveautés témoignent de l'importance croissante du logiciel dans les performances photographiques des smartphones, au-delà des seules caractéristiques des capteurs.. Google et Samsung multiplient désormais les fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle générative, permettant de supprimer des objets, de modifier des scènes ou de créer des éléments qui n'existaient pas au moment de la prise de vue.Cette position aurait provoqué certaines tensions au sein d'Apple, alors que l'entreprise intègre progressivement davantage d'outils intelligents dans son application Photos.Le média précise toutefois que son départ à la retraite ne serait pas lié à un désaccord avec la stratégie d'Apple en matière d'intelligence artificielle. En juin dernier, lors d'un entretien avec le photographe Tyler Stalman, McCormack avait notamment évoqué les nouvelles fonctions Clean Up, Extend et Spatial Reframing d'iOS 27. Il avait alors insisté sur la nécessité de, malgré les possibilités offertes par ces nouveaux outils.