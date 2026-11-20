Opposé à l'IA générative, le responsable de la photo sur iPhone quitte Apple
Par Laurence - Publié le
Apple vient de perdre l'un de ses principaux responsables dans le domaine de la photographie. Selon Bloomberg, Jon McCormack, qui supervisait les applications Appareil photo et Photos, a pris sa retraite fin octobre après plus de huit ans dans l'entreprise. Son départ intervient alors que l'intelligence artificielle générative bouleverse progressivement la manière de prendre et de retoucher des photographies.
Apparemment, Jon McCormack a quitté Apple à la fin du mois d'octobre, après plus de huit années passées au sein de l'entreprise. Le dirigeant occupait un poste stratégique puisqu'il supervisait le développement des applications Appareil photo et Photos, ainsi que les technologies logicielles utilisées pour capturer, afficher et modifier les images et les vidéos.
Directement rattaché à Craig Federighi, responsable de l'ingénierie logicielle, il travaillait en étroite collaboration avec les équipes chargées du matériel photographique et des processeurs Apple. Cette coordination entre les composants et le traitement logiciel constitue depuis longtemps l'un des éléments essentiels de la photographie sur iPhone.
Pour le moment, Apple n'a pas désigné de nouveau vice-président pour reprendre exactement ses fonctions. Ses anciens collaborateurs se partagent désormais ses responsabilités sous la supervision d'autres dirigeants. Interrogée par Bloomberg, Apple n'a pas souhaité commenter ce départ.
Au cours de son passage chez Apple, Jon McCormack a participé à plusieurs évolutions majeures des capacités photographiques de l'iPhone. Bloomberg cite notamment la nouvelle caméra frontale introduite avec les iPhone 17 en 2025, qui avait profondément revu la manière de réaliser des selfies.
Plus récemment, les iPhone 18 Pro ont introduit un appareil photo à ouverture variable, permettant de mieux contrôler la quantité de lumière capturée et la profondeur de champ. Apple a également fait évoluer l'interface de son application Appareil photo, avec des commandes personnalisables et davantage de réglages destinés aux utilisateurs expérimentés.
Ces nouveautés témoignent de l'importance croissante du logiciel dans les performances photographiques des smartphones, au-delà des seules caractéristiques des capteurs.
Mais le départ de Jon McCormack intervient surtout dans un contexte de transformation profonde de la photographie numérique. Google et Samsung multiplient désormais les fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle générative, permettant de supprimer des objets, de modifier des scènes ou de créer des éléments qui n'existaient pas au moment de la prise de vue.
Selon Bloomberg, Jon McCormack était particulièrement opposé à l'utilisation de l'IA générative pour créer ou modifier des photographies. Cette position aurait provoqué certaines tensions au sein d'Apple, alors que l'entreprise intègre progressivement davantage d'outils intelligents dans son application Photos.
Le média précise toutefois que son départ à la retraite ne serait pas lié à un désaccord avec la stratégie d'Apple en matière d'intelligence artificielle. En juin dernier, lors d'un entretien avec le photographe Tyler Stalman, McCormack avait notamment évoqué les nouvelles fonctions Clean Up, Extend et Spatial Reframing d'iOS 27. Il avait alors insisté sur la nécessité de préserver l'authenticité du moment photographié, malgré les possibilités offertes par ces nouveaux outils.
L'attachement de Jon McCormack à l'authenticité des images illustre un débat qui dépasse largement Cupertino : jusqu'où les fabricants doivent-ils permettre de modifier une photographie tout en continuant à la présenter comme un instant capturé ? Si Apple assure que ce départ n'est pas lié à sa stratégie dans l'IA, la réorganisation de ses équipes intervient à un moment où les outils génératifs prennent une place croissante dans la photographie mobile.
La question dépasse désormais la simple amélioration de la qualité des images. Alors que les traitements photographiques traditionnels cherchent principalement à optimiser une scène capturée, l'IA générative permet d'en modifier profondément le contenu.
Cette évolution brouille progressivement la frontière entre une photographie représentant un instant réel et une image partiellement reconstruite par un algorithme. Pour Apple, l'enjeu consiste donc à proposer des fonctionnalités suffisamment avancées pour concurrencer Google et Samsung, tout en conservant une approche cohérente de la photographie.
Un départ important pour la photographie chez Apple
Apparemment, Jon McCormack a quitté Apple à la fin du mois d'octobre, après plus de huit années passées au sein de l'entreprise. Le dirigeant occupait un poste stratégique puisqu'il supervisait le développement des applications Appareil photo et Photos, ainsi que les technologies logicielles utilisées pour capturer, afficher et modifier les images et les vidéos.
Directement rattaché à Craig Federighi, responsable de l'ingénierie logicielle, il travaillait en étroite collaboration avec les équipes chargées du matériel photographique et des processeurs Apple. Cette coordination entre les composants et le traitement logiciel constitue depuis longtemps l'un des éléments essentiels de la photographie sur iPhone.
Pour le moment, Apple n'a pas désigné de nouveau vice-président pour reprendre exactement ses fonctions. Ses anciens collaborateurs se partagent désormais ses responsabilités sous la supervision d'autres dirigeants. Interrogée par Bloomberg, Apple n'a pas souhaité commenter ce départ.
Des évolutions importantes sur les derniers iPhone
Au cours de son passage chez Apple, Jon McCormack a participé à plusieurs évolutions majeures des capacités photographiques de l'iPhone. Bloomberg cite notamment la nouvelle caméra frontale introduite avec les iPhone 17 en 2025, qui avait profondément revu la manière de réaliser des selfies.
Plus récemment, les iPhone 18 Pro ont introduit un appareil photo à ouverture variable, permettant de mieux contrôler la quantité de lumière capturée et la profondeur de champ. Apple a également fait évoluer l'interface de son application Appareil photo, avec des commandes personnalisables et davantage de réglages destinés aux utilisateurs expérimentés.
Ces nouveautés témoignent de l'importance croissante du logiciel dans les performances photographiques des smartphones, au-delà des seules caractéristiques des capteurs.
Un responsable opposé aux retouches génératives
Mais le départ de Jon McCormack intervient surtout dans un contexte de transformation profonde de la photographie numérique. Google et Samsung multiplient désormais les fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle générative, permettant de supprimer des objets, de modifier des scènes ou de créer des éléments qui n'existaient pas au moment de la prise de vue.
Selon Bloomberg, Jon McCormack était particulièrement opposé à l'utilisation de l'IA générative pour créer ou modifier des photographies. Cette position aurait provoqué certaines tensions au sein d'Apple, alors que l'entreprise intègre progressivement davantage d'outils intelligents dans son application Photos.
Le média précise toutefois que son départ à la retraite ne serait pas lié à un désaccord avec la stratégie d'Apple en matière d'intelligence artificielle. En juin dernier, lors d'un entretien avec le photographe Tyler Stalman, McCormack avait notamment évoqué les nouvelles fonctions Clean Up, Extend et Spatial Reframing d'iOS 27. Il avait alors insisté sur la nécessité de préserver l'authenticité du moment photographié, malgré les possibilités offertes par ces nouveaux outils.
Qu'en penser ?
L'attachement de Jon McCormack à l'authenticité des images illustre un débat qui dépasse largement Cupertino : jusqu'où les fabricants doivent-ils permettre de modifier une photographie tout en continuant à la présenter comme un instant capturé ? Si Apple assure que ce départ n'est pas lié à sa stratégie dans l'IA, la réorganisation de ses équipes intervient à un moment où les outils génératifs prennent une place croissante dans la photographie mobile.
La question dépasse désormais la simple amélioration de la qualité des images. Alors que les traitements photographiques traditionnels cherchent principalement à optimiser une scène capturée, l'IA générative permet d'en modifier profondément le contenu.
Cette évolution brouille progressivement la frontière entre une photographie représentant un instant réel et une image partiellement reconstruite par un algorithme. Pour Apple, l'enjeu consiste donc à proposer des fonctionnalités suffisamment avancées pour concurrencer Google et Samsung, tout en conservant une approche cohérente de la photographie.