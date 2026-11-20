Un deuxième appareil photo pour l’iPhone Air 2

Un ultra grand-angle pour davantage de polyvalence

Une puce A20 Pro et une meilleure autonomie

Un iPhone 18 beaucoup plus classique

Qu’en penser ?



Avec cette deuxième génération, Apple semble vouloir rendre l’iPhone Air plus attractif sans abandonner sa principale particularité : son extrême finesse. L’ajout d’un ultra grand-angle répondrait à l’une des critiques formulées à l’encontre du premier modèle, tandis que les améliorations annoncées concernant l’autonomie et le refroidissement pourraient renforcer son intérêt au quotidien. L’iPhone 18 standard s’annonce en revanche beaucoup plus conservateur, avec des évolutions principalement concentrées sur ses composants internes. Ces premières maquettes donnent un aperçu des choix envisagés par Apple, mais ne constituent pas encore une confirmation du design définitif des deux appareils.

L’iPhone Air pourrait bien corriger l’une des principales limitations de sa première génération.Ces modèles factices, généralement utilisés par les fabricants d’accessoires pour préparer leurs produits avant la commercialisation des nouveaux smartphones, permettent d’observer les éventuelles évolutions de leur design.Et la principale nouveauté concerne l’iPhone Air 2.Les deux objectifs seraient positionnés horizontalement sur le plateau photographique allongé, dans une disposition qui rappelle celle de l’iPhone Duo. Un changement notable pour un smartphone dont la finesse constitue précisément l’un des principaux arguments.Selon les précédentes informations concernant l’appareil,. Cette configuration permettrait de photographier des paysages, des bâtiments ou des scènes de groupe avec un champ de vision plus large.L’iPhone Air doit actuellement se contenter de son capteur principal de 48 mégapixels, ce quipar rapport aux autres modèles de la gamme. L’arrivée d’un second module photo pourrait donc rendre l’appareil n, sans nécessairement remettre en cause son positionnement axé sur la finesse et la légèreté. Il faudra toutefois vérifier comment Apple parviendra à intégrer ces composants supplémentaires dans un châssis aussi mince.Les évolutions ne concerneraient pas uniquement la photographie. L’iPhone Air 2 devrait également embarquer(qui équipe l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max, l'iPhone Duo et l'iPad mini 8), qui lui permettrait de bénéficier de performances supérieures à celles de la première génération.Selon, le constructeur envisagerait notamment d’intégrer un système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie introduite avec les iPhone 17 Pro. Ce dispositif permettrait de mieux dissiper la chaleur produite par le processeur et de maintenir des performances élevées plus longtemps.Une autre rumeur évoque également, afin de libérer davantage d’espace sur l’écran. Ces différentes améliorations restent toutefois à confirmer, les maquettes ne permettant pas de vérifier les caractéristiques techniques internes.Le smartphone conserverait une apparence très proche de celle de l’iPhone 17, Apple privilégiant cette année une évolution essentiellement technique. L’appareil devrait notamment intégrer, selon les informations de Ming-Chi Kuo.Apple chercherait également à réduire les coûts de production de ce modèle, ce qui pourrait expliquer l’absence de modifications majeures de son design. Les deux smartphones sont attendus au printemps 2027, dans le cadre du nouveau calendrier de lancement de la gamme iPhone.