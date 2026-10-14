iPhone Air 2 : autonomie, double caméra… tout ce qui pourrait changer !
Par Laurence - Publié le
L’iPhone Air n’a visiblement pas rencontré le succès espéré par Apple. Mais la firme n’aurait pas renoncé à son smartphone ultrafin. Un iPhone Air 2 serait toujours en préparation, avec plusieurs améliorations importantes : un deuxième capteur photo, une batterie plus généreuse, une nouvelle puce A20 Pro et un meilleur refroidissement. En revanche, il faudrait patienter jusqu’au printemps 2027 pour le découvrir.
Avec l’iPhone Air, Apple a fait un pari : privilégier la finesse et le design, quitte à imposer quelques compromis techniques. Mais, d'après The Information, les ventes du premier modèle auraient été inférieures aux attentes d’Apple. La firme aurait même prévenu ses ingénieurs et ses fournisseurs que la deuxième génération était retirée du calendrier de lancement, sans communiquer de nouvelle date.
Pour autant, le projet ne serait pas abandonné. Apple travaillerait toujours sur un iPhone Air 2, mais avec une approche légèrement différente : corriger les principaux défauts du premier modèle sans sacrifier son design ultrafin. A commencer par un deuxième appareil photo ! C’est probablement l’une des évolutions les plus attendues. L’iPhone Air actuel ne possède qu’un seul capteur photo à l’arrière. Un compromis difficile à accepter pour un smartphone haut de gamme, notamment face aux iPhone classiques qui proposent davantage de polyvalence.
Toujours selon Bloomberg et The Information, Apple prévoirait donc d’ajouter un module photo à l’iPhone Air 2. Il s’agirait d’un ultra grand-angle, et non d’un téléobjectif. Ce choix permettrait de photographier des paysages, des groupes ou des scènes nécessitant davantage de recul. Mais il reste à savoir comment Apple compte intégrer ce deuxième module dans un boîtier aussi fin, sans augmenter significativement son épaisseur.
L’autonomie constitue l’autre point sensible de l’iPhone Air. D’après une fuite provenant de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone Air 2 pourrait embarquer une batterie de 3 500 mAh, contre 3 149 mAh pour la première génération. Cela représenterait une augmentation d’environ 11 %, particulièrement intéressante pour un appareil dont la finesse limite la place disponible pour la batterie.
Mais Apple ne miserait pas uniquement sur une capacité supérieure. Le smartphone devrait également adopter la puce A20 Pro, gravée en 2 nm, contre une A19 Pro pour son prédécesseur. Cette nouvelle finesse de gravure devrait améliorer les performances tout en réduisant la consommation énergétique.
Apple pourrait également utiliser une technologie d’intégration Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), permettant de rapprocher davantage le processeur et la mémoire vive afin d’optimiser les échanges de données et l’efficacité énergétique. En théorie, l’association de cette nouvelle puce et d’une batterie plus importante pourrait donc offrir un gain d’autonomie appréciable. Il faudra toutefois attendre les mesures officielles pour en connaître l’ampleur.
Autre évolution attendue : l’arrivée d’un système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie déjà adoptée sur l’iPhone 17 Pro pour améliorer la dissipation thermique. Sur un smartphone aussi fin que l’iPhone Air, la gestion de la température constitue un véritable défi, notamment lors des jeux ou des tâches particulièrement exigeantes.
L’espace disponible étant très limité, il devient plus difficile d’évacuer efficacement l’énergie thermique générée par les composants. Ce nouveau dispositif pourrait ainsi permettre à l’iPhone Air 2 de maintenir des performances élevées plus longtemps, en limitant les risques de surchauffe et les baisses de puissance qui en découlent.
Initialement, l’iPhone Air 2 était attendu en septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro. Mais Apple aurait finalement revu son calendrier. Selon Bloomberg, l’iPhone Air 2 serait désormais prévu pour le printemps 2027, en même temps que l’iPhone 18 classique.
Ce décalage permettrait à Apple de prendre davantage de temps pour améliorer son smartphone (surtout) et de mieux répartir ses lancements sur l’année. Pour le moment, aucune de ces caractéristiques ni cette nouvelle fenêtre de commercialisation n’ont été confirmées officiellement.
L’iPhone Air avait tout pour séduire les amateurs de beaux objets, mais ses compromis techniques ont probablement freiné une partie des acheteurs. Avec un deuxième capteur photo, une meilleure autonomie et un refroidissement plus efficace, Apple semble vouloir répondre aux principales critiques. Reste à savoir si ces améliorations pourront être intégrées sans perdre ce qui fait tout l’intérêt de l’iPhone Air : son incroyable finesse. Et surtout, si elles suffiront à convaincre les consommateurs de lui donner une seconde chance.
Un iPhone Air 2 malgré des ventes décevantes ?
Avec l’iPhone Air, Apple a fait un pari : privilégier la finesse et le design, quitte à imposer quelques compromis techniques. Mais, d'après The Information, les ventes du premier modèle auraient été inférieures aux attentes d’Apple. La firme aurait même prévenu ses ingénieurs et ses fournisseurs que la deuxième génération était retirée du calendrier de lancement, sans communiquer de nouvelle date.
Pour autant, le projet ne serait pas abandonné. Apple travaillerait toujours sur un iPhone Air 2, mais avec une approche légèrement différente : corriger les principaux défauts du premier modèle sans sacrifier son design ultrafin. A commencer par un deuxième appareil photo ! C’est probablement l’une des évolutions les plus attendues. L’iPhone Air actuel ne possède qu’un seul capteur photo à l’arrière. Un compromis difficile à accepter pour un smartphone haut de gamme, notamment face aux iPhone classiques qui proposent davantage de polyvalence.
Toujours selon Bloomberg et The Information, Apple prévoirait donc d’ajouter un module photo à l’iPhone Air 2. Il s’agirait d’un ultra grand-angle, et non d’un téléobjectif. Ce choix permettrait de photographier des paysages, des groupes ou des scènes nécessitant davantage de recul. Mais il reste à savoir comment Apple compte intégrer ce deuxième module dans un boîtier aussi fin, sans augmenter significativement son épaisseur.
Une batterie plus grosse et une nouvelle puce A20 Pro
L’autonomie constitue l’autre point sensible de l’iPhone Air. D’après une fuite provenant de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone Air 2 pourrait embarquer une batterie de 3 500 mAh, contre 3 149 mAh pour la première génération. Cela représenterait une augmentation d’environ 11 %, particulièrement intéressante pour un appareil dont la finesse limite la place disponible pour la batterie.
Mais Apple ne miserait pas uniquement sur une capacité supérieure. Le smartphone devrait également adopter la puce A20 Pro, gravée en 2 nm, contre une A19 Pro pour son prédécesseur. Cette nouvelle finesse de gravure devrait améliorer les performances tout en réduisant la consommation énergétique.
Apple pourrait également utiliser une technologie d’intégration Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), permettant de rapprocher davantage le processeur et la mémoire vive afin d’optimiser les échanges de données et l’efficacité énergétique. En théorie, l’association de cette nouvelle puce et d’une batterie plus importante pourrait donc offrir un gain d’autonomie appréciable. Il faudra toutefois attendre les mesures officielles pour en connaître l’ampleur.
Une chambre à vapeur pour éviter la surchauffe
Autre évolution attendue : l’arrivée d’un système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie déjà adoptée sur l’iPhone 17 Pro pour améliorer la dissipation thermique. Sur un smartphone aussi fin que l’iPhone Air, la gestion de la température constitue un véritable défi, notamment lors des jeux ou des tâches particulièrement exigeantes.
L’espace disponible étant très limité, il devient plus difficile d’évacuer efficacement l’énergie thermique générée par les composants. Ce nouveau dispositif pourrait ainsi permettre à l’iPhone Air 2 de maintenir des performances élevées plus longtemps, en limitant les risques de surchauffe et les baisses de puissance qui en découlent.
Une sortie repoussée au printemps 2027 ?
Initialement, l’iPhone Air 2 était attendu en septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro. Mais Apple aurait finalement revu son calendrier. Selon Bloomberg, l’iPhone Air 2 serait désormais prévu pour le printemps 2027, en même temps que l’iPhone 18 classique.
Ce décalage permettrait à Apple de prendre davantage de temps pour améliorer son smartphone (surtout) et de mieux répartir ses lancements sur l’année. Pour le moment, aucune de ces caractéristiques ni cette nouvelle fenêtre de commercialisation n’ont été confirmées officiellement.
Qu’en penser ?
L’iPhone Air avait tout pour séduire les amateurs de beaux objets, mais ses compromis techniques ont probablement freiné une partie des acheteurs. Avec un deuxième capteur photo, une meilleure autonomie et un refroidissement plus efficace, Apple semble vouloir répondre aux principales critiques. Reste à savoir si ces améliorations pourront être intégrées sans perdre ce qui fait tout l’intérêt de l’iPhone Air : son incroyable finesse. Et surtout, si elles suffiront à convaincre les consommateurs de lui donner une seconde chance.