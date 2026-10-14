iPhone Air 2 : autonomie, double caméra… tout ce qui pourrait changer !

Qu’en penser ?



L’iPhone Air avait tout pour séduire les amateurs de beaux objets, mais ses compromis techniques ont probablement freiné une partie des acheteurs. Avec un deuxième capteur photo, une meilleure autonomie et un refroidissement plus efficace, Apple semble vouloir répondre aux principales critiques. Reste à savoir si ces améliorations pourront être intégrées sans perdre ce qui fait tout l’intérêt de l’iPhone Air : son incroyable finesse. Et surtout, si elles suffiront à convaincre les consommateurs de lui donner une seconde chance.