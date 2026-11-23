iPhone 20 Pro : un capteur de 200 mégapixels serait à l'étude chez Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
Plusieurs sources évoquent un capteur principal de 200 mégapixels pour l'iPhone 20 Pro attendu en 2027, le modèle des 20 ans de l'iPhone. Apple n'a jamais dépassé les 48 mégapixels, et cette rumeur s'ajoute à celle d'un écran courbé sur les quatre côtés dont on parle depuis des mois. Rien n'est confirmé, mais le programme s'annonce chargé.
Selon plusieurs sources de leakers et pronostiqueurs, Apple étudierait un capteur principal de 200 mégapixels pour ses iPhone 20 Pro et 20 Pro Max, accompagné d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif périscope eux aussi revus. Un chiffre pareil surprend, car Apple a toujours refusé cette course. Ses iPhone sont restés bloqués à 12 mégapixels de 2015 à 2022, avant de passer à 48 avec l'iPhone 14 Pro, alors que Samsung colle du 200 mégapixels dans ses Galaxy S Ultra depuis 2023. Il est aussi évoqué en parallèle un capteur maison, conçu par Apple pour remplacer les composants de Sony, avec une plage dynamique d'environ 20 stops grâce à la technologie LOFIC.
L'autre gros morceau, c'est l'écran. Apple travaillerait avec Samsung Display sur une dalle OLED dont le verre se courbe sur les quatre bords, de quoi masquer le cadre métallique et donner l'impression d'un téléphone tout écran. Les diagonales avancées seraient de 6,41 pouces pour le Pro et 6,96 pouces pour le Pro Max. Face ID passerait sous la dalle, la caméra avant aussi, et les boutons physiques seraient remplacés par des zones haptiques intégrées au châssis. Sur le papier, c'est le fameux iPhone tout en verre dont Cupertino rêve depuis des années. Dans les faits, la caméra sous l'écran de l'iPhone Duo a déçu, et Face ID sous la dalle est annoncé pour dans deux ans depuis cinq ans.
Apple garde un bon souvenir de l'iPhone X, lancé en 2017 pour les 10 ans du téléphone, et viserait le même genre de rupture pour le vingtième anniversaire. Mark Gurman décrit un développement déjà bien avancé. Les rumeurs citent aussi une puce A21 Pro gravée en 2 nanomètres et une batterie à anode en silicium, qui stockerait davantage d'énergie dans le même volume. La présentation est attendue en septembre 2027.
Un capteur de 200 mégapixels serait un vrai virage pour Apple, qui explique depuis dix ans préférer la taille des photosites au nombre de pixels, on se méfiera donc de la rumeur. L'écran courbé des quatre côtés semble lui bien engagé.
Si la suite de l'iPhone 20 Pro vous intéresse, jetez un œil à cet article sur son écran plus grand mais toujours percé d'un poinçon, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
La course aux mégapixels
Selon plusieurs sources de leakers et pronostiqueurs, Apple étudierait un capteur principal de 200 mégapixels pour ses iPhone 20 Pro et 20 Pro Max, accompagné d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif périscope eux aussi revus. Un chiffre pareil surprend, car Apple a toujours refusé cette course. Ses iPhone sont restés bloqués à 12 mégapixels de 2015 à 2022, avant de passer à 48 avec l'iPhone 14 Pro, alors que Samsung colle du 200 mégapixels dans ses Galaxy S Ultra depuis 2023. Il est aussi évoqué en parallèle un capteur maison, conçu par Apple pour remplacer les composants de Sony, avec une plage dynamique d'environ 20 stops grâce à la technologie LOFIC.
Un écran courbé des quatre côtés
L'autre gros morceau, c'est l'écran. Apple travaillerait avec Samsung Display sur une dalle OLED dont le verre se courbe sur les quatre bords, de quoi masquer le cadre métallique et donner l'impression d'un téléphone tout écran. Les diagonales avancées seraient de 6,41 pouces pour le Pro et 6,96 pouces pour le Pro Max. Face ID passerait sous la dalle, la caméra avant aussi, et les boutons physiques seraient remplacés par des zones haptiques intégrées au châssis. Sur le papier, c'est le fameux iPhone tout en verre dont Cupertino rêve depuis des années. Dans les faits, la caméra sous l'écran de l'iPhone Duo a déçu, et Face ID sous la dalle est annoncé pour dans deux ans depuis cinq ans.
Le précédent iPhone X
Apple garde un bon souvenir de l'iPhone X, lancé en 2017 pour les 10 ans du téléphone, et viserait le même genre de rupture pour le vingtième anniversaire. Mark Gurman décrit un développement déjà bien avancé. Les rumeurs citent aussi une puce A21 Pro gravée en 2 nanomètres et une batterie à anode en silicium, qui stockerait davantage d'énergie dans le même volume. La présentation est attendue en septembre 2027.
On en dit quoi ?
Un capteur de 200 mégapixels serait un vrai virage pour Apple, qui explique depuis dix ans préférer la taille des photosites au nombre de pixels, on se méfiera donc de la rumeur. L'écran courbé des quatre côtés semble lui bien engagé.
Si la suite de l'iPhone 20 Pro vous intéresse, jetez un œil à cet article sur son écran plus grand mais toujours percé d'un poinçon, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.