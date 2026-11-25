Honor 700 : 9000 mAh, 200 Mpx et un mini écran collé au dos du téléphone
Par Vincent Lautier - Publié le
Honor vient de lancer en Chine ses 700, trois mobiles qui partagent un petit écran posé au dos, à côté des caméras, une énorme batterie de 9000 mAh et un capteur photo de 200 mégapixels. Les précommandes sont ouvertes, la vente démarre le 27 novembre, mais rien n'est encore confirmé pour l'Europe.
Les 700S, 700 et 700 Pro ont tous le même petit écran de 1,59 pouce collé au dos, juste à côté du bloc photo. Honor appelle ça Floating Island. Il affiche les notifications, un numéro de vol ou un code de retrait de commande, pilote la musique sans déverrouiller le téléphone, et sert surtout de viseur quand vous vous photographiez avec les capteurs arrière, bien meilleurs que la caméra frontale. Plus malin, sur les 700 et 700 Pro un capteur optique niché au même endroit mesure le rythme cardiaque, l'oxygène dans le sang et la variabilité cardiaque, le temps de poser le doigt dessus une minute. Devant, pas de surprise, avec une dalle LTPS de 6,57 pouces en 1,5K et 120 Hz qui grimpe jusqu'à 8000 nits de pic, des bords de moins d'un millimètre et MagicOS 11 aux commandes.
Le vrai argument reste quand même cette batterie de 9000 mAh, la même sur les trois téléphones, qui encaisse 80 W par câble, avec 50 W sans fil sur le seul 700 Pro. Et tout ça tient dans 7,96 mm d'épaisseur. Pour une telle capacité, c'est assez bluffant. Côté photo, les trois partagent le capteur principal de 200 mégapixels, alors que les 700 et 700 Pro ajoutent un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un périscope de 50 mégapixels à zoom optique 3,5x. Les puces, elles, varient d'un modèle à l'autre : Snapdragon 7 Gen 4 pour le 700S, 8s Gen 4 pour le 700, et le Snapdragon 8 Gen 5 pour le 700 Pro.
En Chine, comptez 3599 yuans pour le 700S, 3999 pour le 700 et 4599 pour le 700 Pro en version 12 Go plus 256 Go, soit à peu près 470, 520 et 600 euros une fois convertis, sans que ces montants aient une valeur officielle pour l'Europe. Les précommandes sont ouvertes et la vente commence le 27 novembre. Par contre, aucun lancement mondial n'est confirmé pour l'instant. Au mieux, on parle d'un passage à l'international pour début 2027.
Caser 9000 mAh dans huit millimètres d'épaisseur, c'est le genre de prouesse qui donne un peu le vertige quand on voit nos iPhone peiner à tenir la journée avec bien moins, même si les optimisations d'iOS leur permettent souvent de s'en tirer mieux que les chiffres bruts le laissent croire. L'écran au dos, lui, a tout du gadget. Le capteur de santé posé au même endroit est une vraie bonne idée, autrement plus maligne qu'un simple rappel de notifications. Reste le point qui fâche. Cette gamme est pensée pour la Chine, et le jour où elle débarquera peut-être par chez nous, début 2027 au plus tôt, elle aura déjà pris un coup de vieux.
Pour comparer, cet article sur le Xiaomi 18 Pro Max, qui mise lui aussi sur un écran au dos et 8500 mAh, vaut le détour, tout comme l'application Mac4ever pour Android pour ne rien manquer.
Un écran dans le dos
Les 700S, 700 et 700 Pro ont tous le même petit écran de 1,59 pouce collé au dos, juste à côté du bloc photo. Honor appelle ça Floating Island. Il affiche les notifications, un numéro de vol ou un code de retrait de commande, pilote la musique sans déverrouiller le téléphone, et sert surtout de viseur quand vous vous photographiez avec les capteurs arrière, bien meilleurs que la caméra frontale. Plus malin, sur les 700 et 700 Pro un capteur optique niché au même endroit mesure le rythme cardiaque, l'oxygène dans le sang et la variabilité cardiaque, le temps de poser le doigt dessus une minute. Devant, pas de surprise, avec une dalle LTPS de 6,57 pouces en 1,5K et 120 Hz qui grimpe jusqu'à 8000 nits de pic, des bords de moins d'un millimètre et MagicOS 11 aux commandes.
Grosse batterie, gros capteur
Le vrai argument reste quand même cette batterie de 9000 mAh, la même sur les trois téléphones, qui encaisse 80 W par câble, avec 50 W sans fil sur le seul 700 Pro. Et tout ça tient dans 7,96 mm d'épaisseur. Pour une telle capacité, c'est assez bluffant. Côté photo, les trois partagent le capteur principal de 200 mégapixels, alors que les 700 et 700 Pro ajoutent un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un périscope de 50 mégapixels à zoom optique 3,5x. Les puces, elles, varient d'un modèle à l'autre : Snapdragon 7 Gen 4 pour le 700S, 8s Gen 4 pour le 700, et le Snapdragon 8 Gen 5 pour le 700 Pro.
Combien et pour qui
En Chine, comptez 3599 yuans pour le 700S, 3999 pour le 700 et 4599 pour le 700 Pro en version 12 Go plus 256 Go, soit à peu près 470, 520 et 600 euros une fois convertis, sans que ces montants aient une valeur officielle pour l'Europe. Les précommandes sont ouvertes et la vente commence le 27 novembre. Par contre, aucun lancement mondial n'est confirmé pour l'instant. Au mieux, on parle d'un passage à l'international pour début 2027.
On en dit quoi ?
Caser 9000 mAh dans huit millimètres d'épaisseur, c'est le genre de prouesse qui donne un peu le vertige quand on voit nos iPhone peiner à tenir la journée avec bien moins, même si les optimisations d'iOS leur permettent souvent de s'en tirer mieux que les chiffres bruts le laissent croire. L'écran au dos, lui, a tout du gadget. Le capteur de santé posé au même endroit est une vraie bonne idée, autrement plus maligne qu'un simple rappel de notifications. Reste le point qui fâche. Cette gamme est pensée pour la Chine, et le jour où elle débarquera peut-être par chez nous, début 2027 au plus tôt, elle aura déjà pris un coup de vieux.
Pour comparer, cet article sur le Xiaomi 18 Pro Max, qui mise lui aussi sur un écran au dos et 8500 mAh, vaut le détour, tout comme l'application Mac4ever pour Android pour ne rien manquer.